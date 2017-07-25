¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ÇÏ¸®¼ö Ãâ¿¬ ÀÎÁõ¼¦ °ø°³ ¡°¾î´À º°¿¡¼­ ¿Ô´Ï?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.25 È­ 18:19
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½ÂÀÎ 2017.07.25  
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¹æ¼ÛÀÎ ÇÏ¸®¼ö°¡ MBC¿¡ºê¸®¿ø ‘ºñµð¿À½ºÅ¸’ Ãâ¿¬ ÀÎÁõ¼¦À» °ø°³Çß´Ù.

25ÀÏ ÇÏ¸®¼ö´Â ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “ÀÚ°í ÀÏ¾î³µ´õ´Ï 8¿ù 1ÀÏ¿¡ ¹æ¼ÛÇÑ´Ù°í ±â»ç°¡. ‘ºñµð¿À½ºÅ¸’ 8¿ù 1ÀÏ¿¡ ³ª¿Í¿ä^^ ¸¹ÀÌµé ºÁÁÖ¼¼¿ä”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÀÎÁõ¼¦ »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.

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ÇÑÆí ÇÏ¸®¼ö´Â ÃÖ±Ù ¹ÌÅ°Á¤°ú ÀÌÈ¥ »ç½ÇÀ» °í¹éÇØ ¼¼°£ÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ² ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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