¡®ÇÑ±¹´ç ´ã¹è°ª ÀÎÇÏ ÃßÁø¡¯ ½Åµ¿¿í ¼Ò½Å¹ß¾ð...¡°È«ÁØÇ¥ ÁöÁöÀ² ´ë¾î ³¬Àº ²Ã?¡±

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½Å ÃÑÀç´Â 26ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “ÇÑ±¹´ç ‘´ã¹è°ª ÀÎÇÏ’ ¹ý¾È ¿¹Á¤, ¼¹Î°æÁ¦ÀÇ ´Üºñ³»¸° ²ÃÀÌ°í È«ÁØÇ¥ ÁöÁöÀ² ´ë¾î ³¬Àº ²ÃÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “À¯·ù¼¼µµ ÀÎÇÏÇÏ°í Àü±â ´©Áø¼¼µµ ÆóÁöÇÏÀÚ ²ÃÀÌ°í Ã¶¹äÅë °ø¹«¿ø Áõ¿ø¿¡ µÈ¼¸® ³»¸° ²ÃÀÌ´Ù”¸ç “¼¼±ÝµµµÏ ´©¼öÇö»ó¸¸ ¸·¾Æµµ °ø°ø¿ä±Ý ÀÎÇÏÁ¤Ã¥ °¡´ÉÇÑ ²ÃÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ´ã¹î°ªÀ» 4500¿ø¿¡¼ 2500¿øÀ¸·Î 2000¿ø ³»¸®´Â ³»¿ëÀÇ ‘´ã¹î¼¼ ÀÎÇÏ¹ý¾È’À» ¹ßÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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