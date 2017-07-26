±¸ÇÏ¶ó, ´ë¸¶ÃÊ ÀÇÈ¤ »çÁø VS ´ë¸¶ÃÊ ½Ç»ç ¡®ºñ±³ÇØº¸´Ï¡¯ ...¡°¸ð¾çÀº ¶È°°´Ù?¡±

±¸ÇÏ¶ó°¡ SNS °èÁ¤¿¡ ´ã¹è·Î ÃßÁ¤µÇ´Â »çÁøÀ» ¿Ã·È´Ù°¡ ´ë¸¶ÃÊ ÀÇÈ¤¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ÇØ´ç »çÁø°ú ½ÇÁ¦ ´ë¸¶ÃÊ¸¦ ºñ±³ÇÑ »çÁøµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
±¸ÇÏ¶ó´Â 26ÀÏ »õº® ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “ÀÌ°Í ½Å¸À³´Ù. ¸ÀÀÖ´Ù”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù °ð¹Ù·Î »èÁ¦Çß´Ù.
Àá±ñ °ø°³µÈ »çÁø ¼Ó¿¡´Â ¼Õ¿¡ ´ã¹è·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¹°°ÇÀÌ ¿Ã·ÁÁ® ÀÖ¾ú´Ù. ¹®Á¦´Â ÀÏ¹Ý ´ã¹è¿Í ´Ù¸¥ ¸ð¾ç Å¿¿¡ ´ë¸¶ÃÊ°¡ ¾Æ´Ï³Ä´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ °Í.
ÀÌÈÄ ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ±¸ÇÏ¶ó°¡ °ø°³ÇÑ »çÁø°ú ½ÇÁ¦ ´ë¸¶ÃÊ¸¦ ºñ±³ÇÑ »çÁøÀÌ È®»ê, ³×Æ¼ÁðµéÀÇ °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “µ¹µ¹¸»¸° Á¾ÀÌ¸ð¾çÀÌ ºñ½Á” “¶È°°ÀÝ¾Æ” ¶ó¸ç ±¸ÇÏ¶ó »çÁø ¼Ó ¹°°ÇÀÌ ‘´ë¸¶ÃÊ’¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¶Ç ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “¸ð¾ç¸¸ ºñ½ÁÇÒ »Ó ´ë¸¶ÀÙÀº ¾Æ´Ò µí” “Á¾ÀÌ ¸»¸é Àú·± ¸ð¾çÀÌ¾ß ºñ½ÁÇÒ ¼ö ÀÖÁö” µîÀÇ ¸»·Î ‘´ë¸¶ÃÊ°¡ ¾Æ´Ï´Ù’¶ó´Â ÀÇ°ßÀ» ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ±¸ÇÏ¶óÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “ÇØ´ç »çÁøÀº °³ÀÎÀûÀÎ SNS »çÁøÀÌ¶ó µû·Î µå¸± ¸»¾¸ÀÌ ¾ø´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >