¡®´ë¸¶ÃÊ ÀÇÈ¤ »çÁø ÇØ¸í¡¯ ±¸ÇÏ¶ó ¡°·Ñ¸µÅ¸¹ÙÄÚ¡±...¡°¾îÂ·µç Èí¿¬ ÀÎÁõ?¡±

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±¸ÇÏ¶ó´Â 26ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ³í¶õÀ» ºúÀº ´ã¹è ¸ð¾çÀÇ ¹°°Ç¿¡ ´ëÇØ “·Ñ¸µÅ¸¹ÙÄÚ(´ã¹èÀÇ ÀÏÁ¾)ÀÔ´Ï´Ù. ½Å±âÇØ¼ »çÁø Âï¾ú´ø °Å¿¹¿ä”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
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