¼¿Æ®¸®¿Â, Ã¢»ç ÀÌ·¡ ÃÖ´ë ½ÇÀû ºñ°áÀº? ¡®·¥½Ã¸¶¡¯ ÆÇ¸Å Áõ°¡¼¼ ¶Ñ·ÇÇØ

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°°Àº ±â°£ ¸ÅÃâ¾×Àº Àü³â ´ëºñ 33.0% Áõ°¡ÇÑ 2461¾ï¿ø, ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº 93.4% Áõ°¡ÇÑ 1152¾ï¿øÀÌ´Ù. »ó¹Ý±â ÀüÃ¼·Î´Â ¸ÅÃâ¾× 4427¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 2277¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â µ¿±â ´ëºñ °¢°¢ 50.8%, 118.8% Áõ°¡Çß´Ù.
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