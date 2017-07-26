°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.26 ¼ö 17:36
¿¬¿¹/½Ã»ç
¼¿Æ®¸®¿Â, Ã¢»ç ÀÌ·¡ ÃÖ´ë ½ÇÀû ºñ°áÀº? ¡®·¥½Ã¸¶¡¯ ÆÇ¸Å Áõ°¡¼¼ ¶Ñ·ÇÇØ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.26  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±¹³» ¹ÙÀÌ¿À ¾ç´ëÃà Áß ÇÏ³ªÀÎ ¼¿Æ®¸®¿ÂÀÌ ¿ÃÇØ 2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ 1383¾ïÀ¸·Î ÀáÁ¤ Áý°èµÇ¸ç »ç»ó ÃÖ´ë ½ÇÀûÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ±â»ç¿Í ¹«°üÇÑ »çÁø. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

±¹³» ¹ÙÀÌ¿À ¾ç´ëÃà Áß ÇÏ³ªÀÎ ¼¿Æ®¸®¿ÂÀÌ ¿ÃÇØ 2ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ 1383¾ïÀ¸·Î ÀáÁ¤ Áý°èµÇ¸ç »ç»ó ÃÖ´ë ½ÇÀûÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

¼¿Æ®¸®¿ÂÀº ¿ÃÇØ 2ºÐ±â ¿¬°á±âÁØ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ Áö³­ÇØ °°Àº ±â°£ ´ëºñ 79.4% Áõ°¡ÇÑ 1383¾ï¿øÀ¸·Î ÀáÁ¤ Áý°èµÆ´Ù°í 26ÀÏ °ø½ÃÇß´Ù.

°°Àº ±â°£ ¸ÅÃâ¾×Àº Àü³â ´ëºñ 33.0% Áõ°¡ÇÑ 2461¾ï¿ø, ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº 93.4% Áõ°¡ÇÑ 1152¾ï¿øÀÌ´Ù. »ó¹Ý±â ÀüÃ¼·Î´Â ¸ÅÃâ¾× 4427¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 2277¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â µ¿±â ´ëºñ °¢°¢ 50.8%, 118.8% Áõ°¡Çß´Ù.

¼¿Æ®¸®¿ÂÀÇ ÀÌ¹ø »ç»ó ÃÖ´ë ½ÇÀûÀº ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î À¯·´ÀÇ¾àÇ°Ã»(EMA)°ú ¹Ì±¹ ½ÄÇ°ÀÇ¾à±¹(FDA)ÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÑ Ç×Ã¼ ¹ÙÀÌ¿À½Ã¹Ð·¯(¹ÙÀÌ¿ÀÀÇ¾àÇ° º¹Á¦¾à) ‘·¥½Ã¸¶’ÀÇ ÆÇ¸Å Áõ°¡¿¡ µû¸¥ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÆ´Ù.

·¥½Ã¸¶´Â ±Û·Î¹ú Á¦¾à»ç ¾á¼¾ÀÇ ÀÚ°¡¸é¿ªÁúÈ¯ Ä¡·áÁ¦ ‘·¹¹ÌÄÉÀÌµå’ ¹ÙÀÌ¿À½Ã¹Ð·¯´Ù.

·¥½Ã¸¶´Â ¿ÃÇØ 1ºÐ±â À¯·´ ½ÃÀå Á¡À¯À²ÀÌ ¿À¸®Áö³Î ÀÇ¾àÇ° ½ÃÀåÀÇ 42%¸¦ Á¡À¯ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Áö³­ÇØ ¸»ºÎÅÍ ¹Ì±¹¿¡¼­µµ º»°ÝÀûÀ¸·Î ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇØ Á¡À¯À²À» ´Ã·Á°¡°í ÀÖ´Ù.

¼¿Æ®¸®¿Â °ü°èÀÚ´Â "»ó¹Ý±â ½ÇÀûÀ» ÅëÇØ º¼ ¼ö ÀÖµíÀÌ ¿ÃÇØ ÃÊ È¸»ç°¡ Á¦½ÃÇÑ ¿¬°£ »ç¾÷°èÈ¹ ¸ñÇ¥¸¦ ÃæºÐÈ÷ ´Þ¼ºÇØ ³¾ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "°æÀï Á¦Ç°ÀÌ Ãâ½ÃµÇ´õ¶óµµ ³»ºÎÀûÀ¸·Î ¾î¶°ÇÑ °¡°Ý°æÀï »óÈ²¿¡µµ Åº·ÂÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃæºÐÇÑ ¿ø°¡°æÀï·ÂÀ» È®º¸ÇÑ »óÅÂ"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÆÄÅ¸¾ß »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÀÜÈ¤ÇÑ ºñ¹Ð¡¦ÄÄÇ»ÅÍ´Â ¿Ö »ç¶óÁ³³ª?
  • ¡®ÀÌÈ¥¡¯ ÀÌºÎÁø, ÀÓ¿ìÀç¿Í 17³â¸¸¿¡ ³¡³­ ¼¼±âÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸® ÀçÁ¶¸í
  • ¡®Ä«Ä«¿ÀÅå ¿À·ù¡¯¿¡ ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚ ºÒÆí¡¦Á¤»ó ÀÛµ¿µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾î ¾î¸®µÕÀý
  • ´ëÇÑÇ×°ø 2017³â ½ÅÀÔ °´½Ç½Â¹«¿ø Ã¤¿ë ½ÃÀÛ¡¦ÃÑ 5´Ü°è·Î Ã¤¿ë ÁøÇà
  • ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü, ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ ½ÅÃ» ½É»ç±âÁØ °ø°³¡¦¼ÒµæºÐÀ§º° ÀåÇÐ±Ý Â÷µî Áö±Þ
    • ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÆÄÅ¸¾ß »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÀÜÈ¤ÇÑ ºñ¹Ð¡¦ÄÄÇ»ÅÍ´Â ¿Ö »ç¶óÁ³³ª? ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÆÄÅ¸¾ß »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÀÜÈ¤ÇÑ ºñ¹Ð¡¦ÄÄÇ»ÅÍ´Â ¿Ö »ç¶óÁ³³ª?
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®¾ÆÀÌµ¹ ¼ºÆøÇà »ç°Ç¡¯ µð½ºÆÐÄ¡°¡ ¹àÈù Àü¸»...¡°½ºÅ²½Ê °ÔÀÓÇÏ´Ù ¼º°ü°è¡±
    2
    ¿ï»ê¿¡ Àü±¹ÃÖ´ë »Ç·Î·Î Å×¸¶ÆÄÅ©
    3
    KIA, ±è´Ù¿ø ¿þÀÌ¹ö °ø½Ã ¡®±× ¶æÀº?¡¯...¡°±Ç¸®Æ÷±â, ¹æÃâ¡±
    4
    ¡®¾ÆÀÌµ¹¡¯ ³¤ ¼úÀÚ¸® ¼ºÆøÇà »ç°Ç ¹«ÇøÀÇ¡¦½ÄÀº¶¡ Èê¸° 2010³â µ¥ºß ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìµé
    5
    ºÎÇÏÁ÷¿ø °¢¸ñ ÆøÇà, »ç°Ç´ç½Ã CCTV º¸´Ï...¡°¾²·¯Áú¸¸Å­ ¸Ó¸® ¼¼Â÷°Ô ³»·ÁÃÄ¡±
    6
    [¼Óº¸] ºÎ½Ç°ËÁõ ÀÇÈ¤ ÀÌ¿ëÁÖ ÀÇ¿ø °ËÂû Ãâ¼® ¡°±¹¹ÎÀ» ¼ÓÀÌ·Á ÇÑ Àû ¾ø¾î¡±
    7
    ¡®¿­¾Ö¡¯ ±èÁØÈñ, 16»ì ¿¬ÇÏ ÀÌ´ë¿ì »ç·ÎÀâÀº µ¿¾È¹Ì¸ð ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°ÀÎÇü°°³×¡±
    8
    ¡®±ºÇÔµµ¡¯ ½ÇÁ¦ »ýÁ¸ÀÚ Áõ¾ð ÀçÁ¶¸í ¡°Äá±â¸§ Âî²¨±â »î¾Æ ¹äÀÌ¶ó°í Áà¡±¡¦ÀÏÁ¦ ¸¸Çà Áõ¾ð
    9
    ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¡°´ã¹î°ª 4500¿ø¡æ2500¿ø¡± ÀÎÇÏ ÃßÁø¡¦¡°ÀÌÁ¦¿Í¼­ »ý»ö³»±â¡±
    10
    ±¹¹ÎÀºÇà, Àü»êÀå¾Ö °èÁÂÀÌÃ¼¡¤ÀÎÅÍ³Ý¹ðÅ· ¡®ÀÌ¿ëºÒ°¡¡¯...¡°µµ´ëÁ¦ ¾ðÁ¦ Á¤»óÈ­?¡±
    Á¦2È¸ ¿ïÁÖ¼¼°è»ê¾Ç¿µÈ­Á¦, ¡®»ê¡¯ ÁÖÁ¦ Æ÷½ºÅÍ 2Á¾ °ø°³
    8¿ù ¹Ìµð¾îÃ¼Çè Âü°¡ÀÚ ¸ðÁý
    ¾à»çÀ¯ÀûÀü½Ã°ü, ¾î¸°ÀÌ ±³À°
    30~31ÀÏ, °æÁÖ¹Ú¹°°ü¼­ 1¹Ú2ÀÏ
    2017 ¹®È­ÀÇ´Þ Çà»ç, 10¿ù20ÀÏ ¿ï»ê¼­ ÆÎÆÄ¸£

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr