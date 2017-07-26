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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.26 ¼ö 17:36
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.26  
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¡ã ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ´ã¹î°ªÀ» 2000¿ø ³»¸®´Â ‘´ã¹î¼¼ ÀÎÇÏ¹ý¾È’À» ¹ßÀÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ ¿©¾ß´Â ¹°·Ð ¿©·Ð ¿ª½Ã ºñ³­ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³Â´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

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ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÌÇöÀç Á¤Ã¥À§ÀÇÀåÀº 25ÀÏ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ ÇöÀç 4500¿øÀÎ ´ã¹î°ªÀ» 2500¿øÀ¸·Î ÀÎÇÏÇÏ´Â ¹ý¾ÈÀÌ ´ç Â÷¿ø¿¡¼­ ¹ßÀÇµÉ °ÍÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¹Ì ÀÌ °°Àº ³»¿ëÀÇ ¹ý·ü ÃÊ¾ÈÀÌ ¿Ï¼ºµÅ ÇÑ±¹´ç Á¤Ã¥À§ Â÷¿ø¿¡¼­ ÃÖÁ¾ °ËÅä¿¡ µé¾î°£ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ç ´ëÇ¥°¡ ¾Õ¼­ ´ë¼± ±â°£ µ¿¾È ´ã¹î°ªÀ» ÀÎ»ó Àü ¼öÁØÀ¸·Î µ¹·Á³õ°Ú´Ù´Â ´ë¼± °ø¾àÀ» ³»³õ¾Ò´ø ¸¸Å­ ºñ·Ï ´ëÅë·ÉÀº µÇÁö ¸øÇßÀ¸³ª ´ç ´ëÇ¥·Î¼­ °ø¾àÀ» ÁöÅ°°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

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´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Ãß¹Ì¾Ö ´ëÇ¥´Â 26ÀÏ ¿ÀÀü ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° ÃÖ°íÀ§¿øÈ¸ÀÇ¿¡¼­ “¼¼±Ý ¹®Á¦´Â ±¹¹Î»ýÈ°¿¡ ¹Î°¨ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ Á¤Ä¡±ÇÀº ÁøÁßÇÏ°í Á¤Á÷ÇÑ ÀÚ¼¼·Î ¼¼±Ý ¹®Á¦¸¦ ´Ù·ï¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ÀÌÁ¦¿Í¼­ ´ã¹î¼¼¸¦ ³»¸®ÀÚ´Â ¹ß»óÀº ÀÚ½ÅµéÀÇ ´ã¹î¼¼ ÀÎ»ó ¸íºÐÀÌ °ÅÁþÀÓÀ» ½ÇÅäÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.

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ÇÑÆí ´©¸®²ÛµéÀº ´ã¹î¼¼ ÀÎÇÏ¸¦ µÎ°í °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.

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¹Ý¸é È¯¿µÀÇ ¶æÀ» ¹àÈù ´©¸®²Ûµéµµ ÀÖ¾ú´Ù.

¼Ò½ÄÀ» ¹Ý±ä ´©¸®²ÛµéÀº “±×µ¿¾È ³Ê¹« ºñ½Õ´Âµ¥ ¾îÂ·µç ³»·ÁÁØ´Ù´Ï ÁÁ³×”, “ÀÚ±âµéÀÌ ¿Ã¸®°í ³»¸°´Ù´Ï ¿ô±âÁö¸¸ ¾îÂ·µç ³»·ÁÁØ´Ù´Â °Ç ÁÁÀº µí”, “¼ÖÁ÷È÷ ÀÎÇÏ È¯¿µÇÑ´Ù. ±×µ¿¾È ³Ê¹« ºñ½ÕÀ½”µîÀÇ ÀÇ°ßÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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