¡®9¿ù µ¥ºßÈ®Á¤¡¯ JBJ, ¸â¹öµé ÃÖ±Ù ¸ðÀÓ¼­ ¹àÀº Ç¥Á¤ ¡®´Ù ÀÌÀ¯ÀÖ¾ú³×¡¯...¡°ÁøÂ¥ ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ Á¶ÇÕ¡±

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¿¥³Ý ‘ÇÁ·Îµà½º 101 ½ÃÁð2’ ¿¬½À»ýµé·Î ±¸¼ºµÈ ‘JBJ’(Á¤¸» ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ Á¶ÇÕ·Just Be Joyful)ÀÇ µ¥ºß ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ® ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, JBJ ¸â¹öµéÀÇ ÃÖ±Ù ¸ðÀÓ ÀÎÁõ¼¦µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¸â¹ö ³ëÅÂÇöÀº ÃÖ±Ù ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ JBJ ¸â¹ö ±è¿ë±¹, ±èÅÂµ¿, ±èµ¿ÇÑ, ±è»ó±Õ, Å¸Ä«´Ù ÄËÅ¸¿Í ¸ðÀÓÀ» ÇÑ ÀÎÁõ¼¦À» °ø°³Çß´Ù.
ÀÌµéÀº Å×ÀÌºí¿¡ µÑ·¯¾É¾Æ ¼ÕÀ¸·Î ºêÀÌ¸¦ ÇÏ¸é¼ ¹àÀº ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “ÁøÂ¥ ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ Á¶ÇÕÀÌ³×” “¾ó¸¥ µ¥ºßÇßÀ¸¸é” “º¸±â¸¸ÇØµµ ÈÆÈÆ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, 26ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â JBJ°¡ 9¿ù µ¥ºßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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