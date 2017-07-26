[¼Óº¸] ôì Â÷°ü±Þ ÀÎ»ç ¹ßÇ¥¡¦º¸°Çº¹ÁöºÎ Áúº´°ü¸®º»ºÎÀå Á¤Àº°æ ÀÓ¸í

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|¡ã 26ÀÏ ¹Ú¼öÇö Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀÌ Â÷°ü±Þ ÀÎ»ç¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ °¡¿îµ¥ º¸°Çº¹ÁöºÎ Áúº´°ü¸®º»ºÎÀå¿¡ Á¤Àº°æ(52) Áúº´°ü¸®º»ºÎ ±ä±Þ»óÈ²¼¾ÅÍÀåÀÌ ÀÓ¸íµÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½ºTVÄ¸Ã³.
26ÀÏ ¹Ú¼öÇö Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀÌ Â÷°ü±Þ ÀÎ»ç¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 26ÀÏ Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ Â÷°ü¿¡ ÃÖ¼ö±Ô(58) Áß¼Ò±â¾÷Áß¾ÓÈ¸ »ó±ÙºÎÈ¸Àå, Æ¯ÇãÃ»Àå¿¡ ¼ºÀ±¸ð(54) ±¹¹«Á¶Á¤½Ç °æÁ¦Á¶Á¤½ÇÀå, ÇØ¾ç°æÂûÃ»Àå¿¡ ¹Ú°æ¹Î(54) ÀÎÃµÁö¹æ°æÂûÃ»ÀåÀ» °¢°¢ ÀÓ¸íÇß´Ù.
¶Ç ±¹°¡º¸ÈÆÃ³ Â÷Àå¿¡´Â ½É´ö¼·(54) ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ Áö¹æÇàÁ¤½ÇÀåÀÌ ÀÓ¸íµÆÀ¸¸ç, º¸°Çº¹ÁöºÎ Áúº´°ü¸®º»ºÎÀå¿¡ Á¤Àº°æ(52) Áúº´°ü¸®º»ºÎ ±ä±Þ»óÈ²¼¾ÅÍÀåÀ» ÀÓ¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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