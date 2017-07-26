|
|
|
|¡ã °³ºÀ°ú µ¿½Ã¿¡ °ü¶÷°´µéÀÇ È£Æò¿¡ ÀÌ¾î ³ôÀº ÆòÁ¡±îÁö ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ¡®½´ÆÛ¹èµå3¡¯°¡ ÈÁ¦´Ù. 26ÀÏ °³ºÀÇÑ ¡®½´ÆÛ¹èµå3¡¯¿¡´Â ¹Ì´Ï¾ðµéÀÇ ±Í¿±°í »ç¶û½º·¯¿î ¸ð½À ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¾çÇÑ º¼°Å¸®µµ ¼û°ÜÁ® ÀÖ´Ù. UPIÄÚ¸®¾Æ Á¦°ø.
°³ºÀ°ú µ¿½Ã¿¡ °ü¶÷°´µéÀÇ È£Æò¿¡ ÀÌ¾î ³ôÀº ÆòÁ¡±îÁö ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ‘½´ÆÛ¹èµå3’°¡ ÈÁ¦´Ù.
‘½´ÆÛ¹èµå3’´Â ´Â ¾Ç´ç ÀºÅð¸¦ ¼±¾ðÇÑ ‘±×·ç’¿¡°Ô ½Ç¸ÁÇØ ½º½º·Î ¾Ç´çÀÌ µÇ±â¸¦ °á½ÉÇÑ ‘¹Ì´Ï¾ð’°ú ½ÖµÕÀÌ µ¿»ý ‘µå·ç’ÀÇ Á¸Àç·Î ½´ÆÛ¹èµåÀÇ ¿î¸íÀ» ±ú´Ý°Ô µÈ ‘±×·ç’ÀÇ º»¾÷º¹±Í ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ±×·Á³½´Ù.
Æ¯È÷ ‘½´ÆÛ¹èµå3’´Â 2016³â ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ÃÖ°í ÈïÇàÀÛÀÌ¾ú´ø ‘ÁÖÅäÇÇ¾Æ’ÀÇ °³ºÀ Àü³¯ ¿¹¸Å·®À» ¾à 6¹è ¶Ù¾î³Ñ´Â ±â·ÏÀ¸·Î ±â·ÏÇØ ¿©¸§ ±ØÀå°¡¸¦ ÆòÁ¤Çß´Ù.
‘½´ÆÛ¹èµå3’´Â ±×·ç¿Í ¹Ì´Ï¾ðµéÀÇ ±Í¿±°í »ç¶û½º·¯¿î ¸ð½À ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¾çÇÑ º¼°Å¸®µµ ¼û°ÜÁ® ÀÖ´Ù.
¿µÈ ÃÊ¹Ý Àá¼öÇÔ Ãß°Ý Àå¸é¿¡¼´Â ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ‘´Ï¸ð¸¦ Ã£¾Æ¼’¿Í ‘µµ¸®¸¦ Ã£¾Æ¼’ÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÎ ´Ï¸ð¿Í ¸»¸°ÀÌ µîÀåÇÑ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿µÈ ¼Ó¿¡¼ ·ç½Ã°¡ ±×·ç¿¡°Ô ¾Ë·ÁÁÖ´Â ÀüÈ¹øÈ£ 626-584-5723¿¡ ÀüÈ¸¦ °É¸é ½ÇÁ¦·Î ·ç½ÃÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ µéÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¹°·Ð ¹Ì±¹³» ÀüÈ¹øÈ£ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ±¹³»¿¡¼ ÀüÈ¸¦ °É·Á¸é ±¹Á¦ÀüÈ·Î ÀüÈ¸¦ °É¾î¾ß¸¸ ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí ½´ÆÛ¹èµå3¿¡´Â ¾Æ½±°Ôµµ ÄíÅ°¿µ»óÀÌ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ´ë½Å ¿£µùÅ©·¹µ÷ÀÌ ¿Ã¶ó°¡´Â µ¿¾È ½´ÆÛ¹èµå3ÀÇ OST °îÀÌ Èê·¯³ª¿Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >