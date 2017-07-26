¡®µ¥ÀÌÆ®Æø·Â¡¯ ¾ÆÀÌ¾ð Àü ¿©ÀÚÄ£±¸ ÀÚÇÊÆíÁö ¡°¼Õ°¡¶ô ±¸ºÎ¸®Áöµµ ¸øÇØ¡¦¸ÅÀÏÀÌ Áö¿Á¡±

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|¡ã 26ÀÏ ·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¾ðÀÇ Àü ¿©ÀÚÄ£±¸ A ¾¾ÀÇ º¯È£¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Â ¹ý¹«¹ýÀÎ ¼¼Çö °íÀºÈñ º¯È£»ç ÃøÀº º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ A¾¾°¡ Á÷Á¢ ÀÚÇÊ·Î ¾´ ÆíÁö¸¦ °ø°³Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
·¡ÆÛ ¾ÆÀÌ¾ð¿¡°Ô ÆøÇàÀ» ´çÇÑ Àü ¿©ÀÚÄ£±¸ A ¾¾°¡ ÀÚÇÊ ÆíÁö¸¦ ÅëÇØ ±«·Î¿î ½É°æÀ» ÀüÇß´Ù.
26ÀÏ ¾ÆÀÌ¾ðÀÇ Àü ¿©ÀÚÄ£±¸ A ¾¾ÀÇ º¯È£¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Â ¹ý¹«¹ýÀÎ ¼¼Çö °íÀºÈñ º¯È£»ç ÃøÀº º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “ÃÖ±Ù ¾ÆÀÌ¾ðÀÌ »óÇØ, Çù¹Ú¿¡ ´ëÇØ À¯ÁË ÆÇ°áÀ» ¼±°í¹Þ°í ÀÚÇÊ·Î ÀÛ¼ºÇÑ »ç°ú ÆíÁö°¡ Á¤ÀÛ ‘ÇÇÇØÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÁøÁ¤ÇÑ »ç°ú’°¡ ºüÁ® ÀÖ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÁøÁ¤¼ºÀÌ ÀÇ½ÉµÈ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÀÚÇÊ ÆíÁö·Î ºñ³ ¿©·ÐÀ» ÀáÀç¿ì°í Ç×¼Ò½É¿¡¼ ¾çÇüÀ» ³·Ãçº¸±â À§ÇØ ÀÌ¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ°í °ø°³ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ò±î ÇÏ´Â °ÇÑ ÀÇ±¸½ÉÀÌ µç´Ù”¶ó°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ A ¾¾ÀÇ º¯È£ÀÎ ÃøÀº A¾¾ÀÇ ±«·Î¿î ½É°æÀÌ ´ã±ä ÀÚÇÊ ÆíÁö °ø°³Çß´Ù.
A ¾¾´Â ÀÚÇÊ ÆíÁö¿¡¼ “½Å°íÇÑ Áö 1³âÀÌ Áö³µÁö¸¸ Àú´Â ¾ÆÁ÷µµ ¼Õ°¡¶ôÀ» ±¸ºÎ¸®Áö ¸øÇÑ´Ù”¶ó¸ç “º¸º¹¿¡ ´ëÇÑ µÎ·Á¿ò°ú Á¤½ÅÀûÀÎ ±«·Î¿òÀÌ Ä¿ ¸ÅÀÏ Áö¿Á ¼Ó¿¡ »ì°í ÀÖ´Ù”°í µÎ·Á¿î ½É°æÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¾ÆÀÌ¾ð¿¡°Ô ³»·ÁÁø ¼±°í¿¡ ´ëÇØ “Àú´Â ¾ÆÁ÷µµ 2Â÷ ÇÇÇØ¸¦ °è¼Ó ÀÔ°í ÀÖ´Âµ¥ ÇüÀÌ °íÀÛ ÁýÇàÀ¯¿¹¶ó´Â °ÍÀÌ ¹Ï±âÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
A¾¾´Â “»ç°Ç ´ç½Ã °¡ÇØÀÚ´Â Èä±â¸¦ µé°í ÀÖ¾ú°í, ³ª´Â Á×À» ¼öµµ ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”¸ç “¾ÆÀÌ¾ðÀÇ »ç°ú¹®À» ºÃ´Âµ¥, Á¤ÀÛ ÆøÇàÀ» ´çÇÑ Àú¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì¾ÈÇÔÀÌ³ª ¹Ý¼ºÀÇ ±â¹Ì°¡ ÀüÇô ¾ø¾ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±×·¯¸é¼ “µ¥ÀÌÆ® Æø·ÂÀ¸·Î ÀÎÇØ 8300¸í ÀÌ»óÀÌ ÀÔ°ÇµÈ´Ù°í µé¾ú´Âµ¥µµ, ¾çÇüÀÌ ³Ê¹« °¡º±´Ù”¸ç ”°á±¹ ÀÌ°Ô ¼ö¸¹Àº ¿©¼ºÀ» ÆøÇà°ú Á×À½ÀÇ ±æ·Î ³»¸ô°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ½Í´Ù. Ç×¼Ò½É¿¡¼ °·ÂÇÑ Ã³¹úÀ» ¹Ù¶õ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
¾ÆÀÌ¾ðÀº Áö³ÇØ 9¿ù°ú 10¿ù ¿©ÀÚ Ä£±¸ÀÇ ¸ñÀ» Á¶¸£°í Æø·ÂÀ» °¡ÇÑ ÇøÀÇ·Î ºÒ±¸¼Ó ±â¼Ò µÆ´Ù. ¾ÆÀÌ¾ðÀº Àü ¿©ÀÚÄ£±¸°¡ ºÎÅ¹ÇØ¼ ¸ñÀ» Á¶¸£°í ¶§¸° °ÍÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇßÀ¸³ª ÀçÆÇºÎ´Â ¾ÆÀÌ¾ðÀÇ ÁÖÀåÀ» ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. Áö³ 7¿ù 20ÀÏ ÀçÆÇºÎ´Â ¾ÆÀÌ¾ð¿¡°Ô Â¡¿ª 8°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, »çÈ¸ºÀ»ç 80½Ã°£À» ¼±°íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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