ÀÎÅÍÆÄÅ©Æ¼ÄÏ, ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ® ¡®Can you feel it?¡¯ ÆÒÅ¬·´ ¼±¿¹¸Å¡¦¡®¾È½É¹®ÀÚ¡¯ ÀÔ·Â ÇÊ¼ö

▲ 온라인 예매 사이트 인터파크 티켓이 26일 오후 8시부터 하이라이트 광주 공연 팬클럽 선예매를 시작한다. 인터파크 캡처.

온라인 예매 사이트 인터파크 티켓이 26일 오후 8시부터 하이라이트 <CAN YOU FEEL IT?> 광주 공연 팬클럽 선예매를 시작한다.

이번 광주 공연의 티켓 예매는 오후 8시부터 가능하며 스탠딩과 지정석R은 11만원에 판매되며 지정석 S는 9만9천원에 판매된다.

단, 하이라이트 공식 팬클럽 회원에 한해서만 예매가 진행되며 팬클럽 선예매 때 예매를 못한 회원도 일반 예매 때 예매가 가능하다.

또 이번 예매에서 인터파크 측은 안심예매 서비스를 제공한다. 안심예매는 좌석선택 단계에서 보안문자 입력단계가 추가되는데 보안문자 입력은 필수이며 ‘잠깐 접어두기’를 클릭하면 보안문자를 나중에 입력할 수 있다.

하이라이트 광주 공연은 9월 2일 광주여대 유니버시아드 체조경기장에서 열릴 예정이다. 디지털뉴스부

