Ä«Ä«¿À¹ðÅ©, ÆÄ°Ý ÇýÅÃ ¡®´ë¹Ú¡¯...¡°ÇØ¿Ü¼Û±Ý ¼ö¼ö·á, ½ÃÁßÀºÇà 10ºÐÀÇ1 ¼öÁØ¡±

|
|
|
|¡ã ÄÉÀÌ¹ðÅ©¿¡ ÀÌ¾î ±¹³» µÎ ¹øÂ° ÀÎÅÍ³Ý ÀºÇàÀÎ Ä«Ä«¿À¹ðÅ©°¡ 27ÀÏ °ø½Ä Ãâ¹üÇß´Ù.
ÄÉÀÌ¹ðÅ©¿¡ ÀÌ¾î ±¹³» µÎ ¹øÂ° ÀÎÅÍ³Ý ÀºÇàÀÎ Ä«Ä«¿À¹ðÅ©°¡ 27ÀÏ °ø½Ä Ãâ¹üÇß´Ù. Ä«Ä«¿À¹ðÅ©´Â ÀÌ³¯ ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î 1À§¿¡ ¿À¸£¸ç Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, Æ¯È÷ °¡ÀÔ¿¡ µû¸¥ ÇýÅÃ¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
Ä«Ä«¿À¹ðÅ©´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 7½Ã ¸ð¹ÙÀÏ ¾ÛÀ» ÅëÇØ ¼ºñ½º¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Ä«Ä«¿À¹ðÅ©´Â ‘°°Áö¸¸ ´Ù¸¥ ÀºÇà’ÀÌ¶ó´Â ½½·Î°ÇÀ» ³»°É°í ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÁöÁ¡ÀÌ ¾ø´Â ÀÎÅÍ³ÝÀü¹®ÀºÇàÀÇ °Á¡À» »ì·Á º¸´Ù ½±°í Æí¸®ÇÑ ¼ºñ½º¿Í ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
Ä«Ä«¿À¹ðÅ©´Â ±ÝÀ¶ ¼ºñ½º Ãø¸é¿¡¼ ÆÄ°ÝÀû ÇýÅÃÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù.
¿ì¼± ±Þ¿© ÀÌÃ¼, Àû±Ý °¡ÀÔ, Åë½Åºñ, °ü¸®ºñ ÀÚµ¿ÀÌÃ¼ µî º¹ÀâÇÑ ±Ý¸®, ¼ºñ½º ¿ì´ë Á¶°ÇÀ» ¾ø¾Ý´Ù.
°í°´µéÀÇ ¼ö¼ö·á ºÎ´ãµµ ÁÙ¿´´Ù. ÁÖ¿ä ÀºÇà ÀÌÃ¼ ¼ö¼ö·á, ¾Ë¸² ¼ö¼ö·á, Çö±ÝÀÚµ¿ÀÔÃâ±Ý±â(ATM) ¼ö¼ö·á µî ÀºÇà 3´ë ¼ö¼ö·á¸¦ ¿ÃÇØ ¸»±îÁö ¸éÁ¦ÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ ¹Ì±¹, ÀÏº» µî ¼¼°è 22°³ ±¹°¡¿¡¼ Åë¿ëµÇ´Â 9°³ ÈÆóÀÇ °æ¿ì ÇØ¿Ü ¼Û±Ý ¼ö¼ö·á´Â ¼Û±Ý¾×ÀÌ 5000´Þ·¯ ÀÌÇÏÀÌ¸é 5000¿ø, 5000´Þ·¯ ÃÊ°úÇÏ¸é 1¸¸ ¿øÀÌ´Ù. ½ÃÁßÀºÇà 10ºÐÀÇ1 ¼öÁØÀÌ´Ù.
´ëÃâÀº ¼·ùÁ¦Ãâ ¾øÀÌ ¿øÇÏ´Â ½Ã°£´ë °¡´ÉÇÏ°í ±ÞÇÒ¶© ¾ðÁ¦¶óµµ ÈÞ´ëÆù º»ÀÎÀÎÁõÀ¸·Î ºñ»ó±ÝÀ» ÃæÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°èÁÂ °³¼³ÀÇ °æ¿ì ºñ´ë¸é ½Ç¸í È®ÀÎÀ» ÅëÇØ Æò±Õ 7ºÐÀÌ¸é °¡´ÉÇÏ´Ù. °èÁÂ °³¼³ ÈÄ Æò±Õ 60ÃÊ ³»¿¡ ¼Ò¾× ¸¶ÀÌ³Ê½º ÅëÀå ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÑ ‘ºñ»ó´ëÃâ±Ý’Àº ½Å¿ë µî±Þ 8µî±ÞÀÚµµ °¡´ÉÇÑ ÀåÁ¡À» °¡Áø´Ù.
Æ¯È÷ °èÁÂ °³¼³ º»ÀÎÀÎÁõÀº ÈÞ´ëÀüÈ ÀÎÁõ, ½ÅºÐÁõ ÀÎÁõ(ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ, ¿îÀü¸éÇãÁõ), Å¸Çà °èÁÂ ÀÌÃ¼ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇà, °øÀÎÀÎÁõ¼¿Í OTP°¡ ÇÊ¿ä ¾ø¾î Æí¸®ÇÏ´Ù. ÀÎÁõÀº ÀÎÁõºñ¹Ð¹øÈ£(ÇÉ¹øÈ£)¸¦ »ç¿ëÇÑ´Ù.
Ä«Ä«¿À¹ðÅ© °ü°èÀÚ´Â “¸ð¹ÙÀÏ ½Ã´ë¿¡ °É¸Â°Ô °í°´ÀÌ °¡Àå ½±°í ÆíÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀºÇàÀÌ ¹Ù·Î Ä«Ä«¿À¹ðÅ©´Ù”¶ó¸ç “¸ð¹ÙÀÏ·Î ¿Ï°áµÇ´Â ±ÝÀ¶¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀÌ ÃÖÁ¾ ¸ñÇ¥”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >