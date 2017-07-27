Ä«Ä«¿À¹ðÅ©, ÆÄ°Ý ÇýÅÃ ¡®´ë¹Ú¡¯...¡°ÇØ¿Ü¼Û±Ý ¼ö¼ö·á, ½ÃÁßÀºÇà 10ºÐÀÇ1 ¼öÁØ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.27 ¸ñ 12:10
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½ÂÀÎ 2017.07.27  
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Ä«Ä«¿À¹ðÅ©´Â ‘°°Áö¸¸ ´Ù¸¥ ÀºÇà’ÀÌ¶ó´Â ½½·Î°ÇÀ» ³»°É°í ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÁöÁ¡ÀÌ ¾ø´Â ÀÎÅÍ³ÝÀü¹®ÀºÇàÀÇ °­Á¡À» »ì·Á º¸´Ù ½±°í Æí¸®ÇÑ ¼­ºñ½º¿Í ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.

Ä«Ä«¿À¹ðÅ©´Â ±ÝÀ¶ ¼­ºñ½º Ãø¸é¿¡¼­ ÆÄ°ÝÀû ÇýÅÃÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù.

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°èÁÂ °³¼³ÀÇ °æ¿ì ºñ´ë¸é ½Ç¸í È®ÀÎÀ» ÅëÇØ Æò±Õ 7ºÐÀÌ¸é °¡´ÉÇÏ´Ù. °èÁÂ °³¼³ ÈÄ Æò±Õ 60ÃÊ ³»¿¡ ¼Ò¾× ¸¶ÀÌ³Ê½º ÅëÀå ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÑ ‘ºñ»ó´ëÃâ±Ý’Àº ½Å¿ë µî±Þ 8µî±ÞÀÚµµ °¡´ÉÇÑ ÀåÁ¡À» °¡Áø´Ù.

Æ¯È÷ °èÁÂ °³¼³ º»ÀÎÀÎÁõÀº ÈÞ´ëÀüÈ­ ÀÎÁõ, ½ÅºÐÁõ ÀÎÁõ(ÁÖ¹Îµî·ÏÁõ, ¿îÀü¸éÇãÁõ), Å¸Çà °èÁÂ ÀÌÃ¼ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇà, °øÀÎÀÎÁõ¼­¿Í OTP°¡ ÇÊ¿ä ¾ø¾î Æí¸®ÇÏ´Ù. ÀÎÁõÀº ÀÎÁõºñ¹Ð¹øÈ£(ÇÉ¹øÈ£)¸¦ »ç¿ëÇÑ´Ù.

Ä«Ä«¿À¹ðÅ© °ü°èÀÚ´Â “¸ð¹ÙÀÏ ½Ã´ë¿¡ °É¸Â°Ô °í°´ÀÌ °¡Àå ½±°í ÆíÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀºÇàÀÌ ¹Ù·Î Ä«Ä«¿À¹ðÅ©´Ù”¶ó¸ç “¸ð¹ÙÀÏ·Î ¿Ï°áµÇ´Â ±ÝÀ¶¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀÌ ÃÖÁ¾ ¸ñÇ¥”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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