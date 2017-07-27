ÀÌ¸í¹Ú ¾Æµé ÀÌ½ÃÇü, ´ç´çÇÑ ÅÂµµ ¡°¾ÇÀÇÀû º¸µµ¡¦DNA°Ë»çµµ ¹Þ°Ú´Ù¡±

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ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¾Æµé ÀÌ½ÃÇü¾¾°¡ 27ÀÏ ¸¶¾à Åõ¾à ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ “»ç½Ç°ü°è È®ÀÎÀ» À§ÇØ ÇÊ¿äÇÏ¸é DNA°Ë»çµµ ¹Þ°Ú´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¾Õ¼ 26ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS ½Ã»çÇÁ·Î±×·¥ ‘ÃßÀû60ºÐ’¿¡¼´Â Áö³ 2015³â 9¿ù ºÒ°ÅÁø ´ëÇü ¸¶¾à »ç°ÇÀ» ÀçÁ¶¸íÇß´Ù.
Á¦ÀÛÁøÀº ¸¶¾à »ç°Ç ¼ö»ç ´ç½Ã ¸¶¾à °ø±ÞÃ¥ÀÎ ¼¸ð¾¾°¡ °ËÂû¿¡ Áø¼úÇÑ ÀÎ¹° Áß ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¾Æµé ÀÌ½ÃÇü¾¾°¡ ÀÖ¾úÀ¸³ª ¼ö»ç ´Ü°è¿¡¼ ÀÌ¸§ÀÌ »ç¶óÁ³´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
ÀÌ½ÃÇü¾¾´Â ‘ÃßÀû60ºÐ’°úÀÇ ¼¸é ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¸¶¾à °ø±ÞÃ¥ ¼¾¾¸¦ ÀüÇô ¸ð¸¥´Ù¸ç “¸¶¾àÀ» ÇØº» ÀûÀÌ ¾ø´Ù. ¸ð¸£´Â »ç¶÷¿¡°Ô¼ ¾î¶»°Ô ¸¶¾à °ø±ÞÀ» ¹Þ¾Ò°Ú³ª. »ç½Ç ¹«±Ù”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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ÀÌ½ÃÇü¾¾´Â “26ÀÏ KBS ‘ÃßÀû60ºÐ’ ¹æ¼Û°ú °ü·Ã, »çÀü ÃëÀç ¿äÃ»¿¡ ´ëÇØ °ü·Ã »ç¾È°ú ÀüÇô ¹«°üÇÔÀ» ¼¸éÀ¸·Î ¸íÈ®È÷ ¹àÇû´Ù”¸é¼ “±×·³¿¡µµ KBS°¡ ¸¶Ä¡ ¸¶¾à »ç°Ç°ú ¿¬·çµÆ´Ù´Â ¿ÀÇØ¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°±â¿¡ ÃæºÐÇÑ ¾ÇÀÇÀû º¸µµ¸¦ ÇÑ µ¥ ´ëÇØ ¾ð·ÐÁßÀçÀ§¿øÈ¸ Á¦¼Ò´Â ¹°·Ð ¹Î·Çü»ç»ó °·ÂÇÑ ¹ýÀû ´ëÀÀÀ» ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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