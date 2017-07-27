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|¡ã 27ÀÏ ¡®¹®È‧Ã¼À°°è Áö¿ø ¹èÁ¦ ¸í´Ü(ÀÏ¸í ºí·¢¸®½ºÆ®)¡¯ ÀÛ¼º°ú ½ÇÇàÀ» Áö½ÃÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ±è±âÃá(78) Àü Ã»¿Í´ë ºñ¼½ÇÀå°ú Á¶À±¼±(51) Àü ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü¿¡ ´ëÇÑ 1½É ¼±°í°¡ ¿¸° °¡¿îµ¥ ±è±âÃá Àü ºñ¼½ÇÀåÀº Â¡¿ª 3³â, Á¶À±¼± Àü ¹®Ã¼ºÎ Àå°üÀº Â¡¿ª 1³â, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½ºTV Ä¸Ã³.
27ÀÏ ‘¹®È‧Ã¼À°°è Áö¿ø ¹èÁ¦ ¸í´Ü(ÀÏ¸í ºí·¢¸®½ºÆ®)’ ÀÛ¼º°ú ½ÇÇàÀ» Áö½ÃÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ±è±âÃá(78) Àü Ã»¿Í´ë ºñ¼½ÇÀå°ú Á¶À±¼±(51) Àü ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü¿¡ ´ëÇÑ 1½É ¼±°í°¡ ¿·È´Ù.
ÀÌ³¯ ¿¸° 1½É¿¡¼ ±è±âÃá Àü ºñ¼½ÇÀåÀº Â¡¿ª 3³â, Á¶À±¼± Àü ¹®Ã¼ºÎ Àå°üÀº Â¡¿ª 1³â, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ±è Àü ½ÇÀå¿¡ ´ëÇØ “¿À·£ °øÁ÷ °æÇèÀ» °¡Áø ¹ýÁ¶ÀÎÀÌÀÚ ´ëÅë·ÉÀ» °¡Àå °¡±îÀÌ º¸ÁÂÇÏ´Â ½ÇÀåÀ¸·Î ´©±¸º¸´Ù ¹ýÄ¡ÁÖÀÇ¸¦ ¼öÈ£ÇÏ°í Àû¹ýÀýÂ÷¸¦ ÁØ¼öÇØ¾ß ÇÔ¿¡µµ Áö¿ø¹èÁ¦¸¦ °¡Àå Á¤Á¡¿¡¼ Áö½ÃÇÏ°í ½ÇÇà °èÈ¹À» ¼ö¸³, ¶§·Î´Â ÀÌ¸¦ µ¶·ÁÇß´Ù”°í ¾çÇü ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “±×·³¿¡µµ ÀÚ½ÅÀº ÀüÇô Áö½Ã¸¦ ÇÏ°Å³ª º¸°í¹ÞÁö ¾Ê¾Ò°í ±â¾ï³ªÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ÅÂµµ·Î ÀÏ°üÇÏ¸ç Ã¥ÀÓÀ» È¸ÇÇÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¾çÇü ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇÔ²² ±â¼ÒµÈ Á¶ Àü Àå°ü¿¡ ´ëÇØ¼´Â ºí·¢¸®½ºÆ® ÁýÇà¿¡ °ü¿©ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÆÇ´ÜÇØ À§Áõ ÇøÀÇ¸¸ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤, Â¡¿ª 1³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù.
Á¶ Àü Àå°üÀº ÁýÇàÀ¯¿¹ ¼±°í¸¦ ¹Þ¾Æ ÀÌ³¯ ¼®¹æµÈ´Ù.
ÇÑÆí ÇÔ²² ±â¼ÒµÈ ±è»ó·ü Àü Ã»¿Í´ë ±³¹®¼ö¼®(57)°ú ½Åµ¿Ã¶ Àü Á¤¹«ºñ¼°ü(56), Á¤°üÁÖ Àü ¹®Ã¼ºÎ 1Â÷°ü(53)Àº °¢°¢ Â¡¿ª 1³â6¿ùÀ» ¼±°í¹Þ¾ÒÀ¸¸ç ±èÁ¾´ö Àü ¹®Ã¼ºÎ Àå°ü(60)¿¡ ´ëÇØ¼± Â¡¿ª 2³âÀÌ, ±è¼Ò¿µ Àü ¹®ÈÃ¼À°ºñ¼°ü(51)¿¡ ´ëÇØ¼± Â¡¿ª 1³â6¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀÌ ¼±°íµÆ´Ù.
Á¶ Àü Àå°üÀÇ ÁýÇàÀ¯¿¹ ¼±°í ¹× ¼®¹æ ¼Ò½Ä¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ´Ù¾çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº “ÁýÇàÀ¯¿¹ ¼®¹æ ½ÇÈ³Ä?”, “±×³É ³»º¸³½´Ù°í? ÁøÂ¥?”, “ÁýÇàÀ¯¿¹ ¹ÞÀ¸¸é ³ª¿À´Â°Å¾ß?”, “ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÆÇ°áÀÌ³×”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç ¹Ý¹ßÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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