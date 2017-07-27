¡®±¸ÇØÁà¡¯ ¼­¿¹Áö, ´çÀåÀÌ¶óµµ ´«¹° ÅÍÁú µíÇÑ »çÁø¡¦¡°¸Å È¸ ¿ï¾ú´Ù¡±

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¹è¿ì ¼¿¹Áö°¡ “¸ÅÈ¸ ¸¶´Ù ´Ã ¿î´Ù”°í °í¹éÇß´Ù.
27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¿µµîÆ÷ ¾Æ¸ð¸®½ºÈ¦¿¡¼ ¿¸° OCN »õ ¿À¸®Áö³Î µå¶ó¸¶ ‘±¸ÇØÁà’ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸°¡ ¿·È´Ù.
ÀÌ³¯ Á¦ÀÛ¹ßÇ¥È¸¿¡ Âü¼®ÇÑ ¼¿¹Áö´Â “»ó¹Ì ¿ªÀ» À§ÇØ 2ÁÖ ÀüºÎÅÍ ´Ù¿îµÈ ³ë·¡¸¦ µé¾ú´Ù. È¥ÀÚ °¤Çô ÀÖÀ¸·Á°í ³ë·ÂÇß´Ù”°í ÀÔÀ» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “Àú´Â ¸ÅÈ¸ ¸¶´Ù ´Ã ¿î´Ù. ±× °¨Á¤À» ÀâÀ¸·Á¸é ½º½º·Î °¤Çô ÀÖ¾î¾ß µÈ´Ù°í »ý°¢ÇØ¼ °è¼Ó È¥ÀÚ ÀÖÀ¸·Á°í ³ë·ÂÇß´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
µå¶ó¸¶ ‘±¸ÇØÁà’´Â »çÀÌºñ Á¾±³ Áý´Ü¿¡ ¸Â¼ Ã¹ »ç¶ûÀ» ±¸ÇÏ±â À§ÇÑ ¶ß°Å¿î ÃÌ³ðµéÀÇ ÁÂÃæ¿ìµ¹ °í±ººÐÅõ¸¦ ±×¸± º»°Ý »çÀÌºñ ½º¸±·¯ µå¶ó¸¶´Ù.
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ÇÑÆí µå¶ó¸¶ ‘±¸ÇØÁà’´Â 27ÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã 20ºÐ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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