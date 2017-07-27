Ä«Ä«¿À¹ðÅ© ´ëÃâ ¡°K¹ðÅ©¿Í ´Þ¸® ´ëÃâ Áß´Ü ¾ø¾î¡±¡¦ÀÚ±Ý ÇÊ¿ä½Ã ÁõÀÚ ¿¹Á¤

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.27 ¸ñ 19:05
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½ÂÀÎ 2017.07.27  
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27ÀÏ ÀÎÅÍ³ÝÀü¹®ÀºÇà Ä«Ä«¿À¹ðÅ©°¡ Ãâ¹üÇØ È­Á¦´Ù.

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ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ À±È£¿µ Ä«Ä«¿À¹ðÅ© °øµ¿´ëÇ¥´Â “¿ì¸® ³»ºÎ ¼­¹öÀÇ µ¿½ÃÁ¢¼ÓÀº ¸î ¸¸ ¸íÀÌ ¿Íµµ ¹®Á¦¾ø´Ù”¸ç “¿À´Ã ¾Û Á¢¼ÓÀÌ ºÒ¾ÈÇß´ø ÀÌÀ¯´Â, Ä«Ä«¿À¹ðÅ© ´ëÃâÀÇ °æ¿ì ´Ù¸¥ ½Å¿ëÆò°¡¿ø µî ´Ù¸¥ À¯°ü±â°üÀÇ ½Ã½ºÅÛÀ» °ÅÄ¡´Âµ¥ ÀÌ°÷¿¡ Æ®·¡ÇÈÀÌ ¸¹ÀÌ ¸ô·È±â ¶§¹®ÀÌ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

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