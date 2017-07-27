¡®¿¥Ä«¡¯ ¸¶ÀÌÆ¾ ¡®¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ°Ô¡¯ µ¥ºß¡¦¹«´ë »ç·ÎÀâÀº Ã»·®¾ÆÀÌµ¹

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ÀÏ¸í ¹éÁö¿µ »ç´ÜÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â ¹ÂÁö¿÷½ºÀÇ Ã¹ ¾ÆÀÌµ¹±×·ì ¸¶ÀÌÆ¾Àº ÀÌ³¯ ‘²¨³»°¡’¿Í ‘¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ°Ô’¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
¸¶ÀÌÆ¾ ¸â¹öµéÀº °¢ÀÚ °³¼º¿¡ ¸Â´Â ÀÇ»óÀ» Â÷·ÁÀÔ°í ¹«´ë¿¡ ³ª¿Í ½ÅÀÎ´Ù¿î Ã»·®¹Ì·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. Æ¯È÷ Å¸ÀÌÆ²°î ‘¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ°Ô’ÀÇ °æ¿ì ±Í¿©¿î ¾È¹«¿Í µ¹Á÷±¸ °¡»ç·Î Àå³²Ù·¯±â °°Àº ¸Å·ÂÀ» »Ë³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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