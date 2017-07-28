¡®Á¶À±¼± ÁýÇàÀ¯¿¹¡¯ ½Åµ¿¿í, È²º´Çå ÆÇ»ç¿¡ '¸Íºñ³­'...¡°¹«ÀüÀ¯ÁË À¯Àü¹«ÁË ²Ã¡±

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È²º´Çå ºÎÀåÆÇ»ç°¡ Á¶À±¼± Àü ¹®ÈÃ¼À°ºÎ Àå°ü¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹¸¦ ¼±°íÇÑ °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ¸Íºñ³ÇÏ´Â ±ÛÀ» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â 28ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘È²º´Çå ÆÇ»ç, ¹è°íÇÂ ¶ó¸éµµµÏÀº Â¡¿ª 3³â6°³¿ù ²ÃÀÌ°í ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎÀÇ Á¶µ¥·¼¶ó Á¶À±¼±Àº ÁýÇàÀ¯¿¹ ²ÃÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÇÑ±¹ÆÇ Àå¹ßÀå ÆÇ°á ²ÃÀÌ°í ¹«ÀüÀ¯ÁË À¯Àü¹«ÁË ²ÃÀÌ´Ù”¸ç “°øµ¿Ã¼´Â ¾ø°í ±âµæ±ÇÀÇ ´ëº¯ÀÎ ²ÃÀÌ°í ±âµæ±ÇÀ» ºñÈ£ÇÏ´Â ºñÈ£ÆÇ°á ²ÃÀÌ°í ¾Ç¹ýÀÇ ÆÇ»ç ²ÃÀÌ´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÇÑÆí, È²º´Çå ÆÇ»ç´Â 27ÀÏ ÀÌ¸¥¹Ù ‘ºí·¢¸®½ºÆ®’¸¦ ÀÛ¼º·°ü¸®ÇÏ°Ô Áö½ÃÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±â¼ÒµÈ Á¶ Àü Àå°ü¿¡ Â¡¿ª 1³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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