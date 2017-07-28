¡®Ú¸ÆÄÀÌ¾îº¼ »ç°í¡¯ ²ûÂïÇß´ø ÇöÀå º» ¸ñ°ÝÀÚ...¡°»ç¶÷ °øÁß È× ³¯´õ´Ï ¶¥¹Ù´Ú¿¡ ¿Í´çÅÁ¡±

|
|
|
|¡ã ¹Ì±¹ ¿ÀÇÏÀÌ¿À ÁÖ ÇÑ ÃàÁ¦¿¡¼ ³îÀÌ±â±¸ ‘ÆÄÀÌ¾îº¼’À» Å¸´ø ½Â°´ÀÌ ±â±¸ °íÀåÀ¸·Î ÀÎÇØ »ç¸ÁÇß´Ù. ´ç½Ã ÇöÀåÀ» º» ¸ñ°ÝÀÚÀÇ ¹ß¾ð¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.À¯Æ©ºê Ä¸Ã³.
¹Ì±¹ ¿ÀÇÏÀÌ¿À ÁÖ ÇÑ ÃàÁ¦¿¡¼ ³îÀÌ±â±¸ ‘ÆÄÀÌ¾îº¼’À» Å¸´ø ½Â°´ÀÌ ±â±¸ °íÀåÀ¸·Î ÀÎÇØ »ç¸ÁÇß´Ù. ´ç½Ã ÇöÀåÀ» º» ¸ñ°ÝÀÚÀÇ ¹ß¾ð¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) BBC µî¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 7½Ã24ºÐÂë Áö¿ªÃàÁ¦ ‘¿ÀÇÏÀÌ¿À ½ºÅ×ÀÌÆ® Æä¾î’¿¡¼ ³îÀÌ±â±¸ ‘ÆÄÀÌ¾îº¼’(fireball)ÀÌ ¿îÇà µµÁß °íÀåÀÌ ³ª¸é¼ Å¾½Â°´µéÀÌ °øÁß¿¡¼ Æ¨°Ü ³ª¿Í ¶³¾îÁö´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
ÀÌ »ç°í·Î 1¸íÀÌ »ç¸ÁÇÏ°í 7¸íÀÌ ºÎ»óÀ» ´çÇß´Ù. ÀÌÁß 3¸íÀº ÁßÅÂ·Î °Ç°ÀÌ À§µ¶ÇÑ »óÅÂ´Ù.
ÇØ´ç ¸ÅÃ¼ º¸µµ¿¡ µû¸£¸é ÆÄÀÌ¾îº¼ ÁÂ¼® ¿¬°áºÎÀ§°¡ ²÷¾îÁö¸é¼ ±¸Á¶¹°¿¡ ºÎµúÃÄ »ç¶÷µéÀÌ ¶³¾îÁ³´Ù.
´ç½Ã ÇöÀå¿¡ ÀÖ´ø ¸ñ°ÝÀÚ´Â “¿©ÀÚ ¾ÆÀÌ ºñ¸í ¼Ò¸®°¡ ³ª ÇÏ´ÃÀ» ºÃ´Âµ¥ »ç¶÷ÀÌ °øÁßÀ» ³¯¾Æ¼ ¶¥¹Ù´Ú¿¡ ¶³¾îÁö´õ¶ó”¶ó°í ²ûÂïÇß´ø »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ºÎ»óÀÚ¸¦ Ä¡·áÇÏ´Â ÀÇ·áÁøÀº “½Â°´µéÀÌ 6~9m ³ôÀÌ¿¡¼ ¸Å¿ì ºü¸¥ ¼Óµµ·Î Ãß¶ôÇß°í, ³îÀÌ±â±¸ÀÇ ±¸Á¶¹°°ú ºÎµúÇû´Ù”¸ç “´Þ¸®´Â Â÷¿¡ ºÎµúÈù °Í°ú °°Àº Ãæ°Ý”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ »ç°í·Î ¹Ì±¹ ³» ´Ù¸¥ Áö¿ª¿¡¼µµ ÆÄÀÌ¾îº¼°ú ºñ½ÁÇÑ ³îÀÌ±â±¸, °°Àº Á¦Á¶»ç ³îÀÌ±â±¸ ¿îÇàÀÌ Áß´ÜµÆ´Ù. °æÂû ´ç±¹Àº »ç°í ÀÌÀü ±Ý¼ÓÀÌ °¥¶óÁö´Â ¼Ò¸®°¡ µé·È´Ù´Â ¸ñ°ÝÀÚÀÇ Áõ¾ð¿¡ µû¶ó ±â°è °áÇÔ ¿©ºÎ¸¦ Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ÆÄÀÌ¾îº¼Àº °øÁß¿¡¼ ºü¸£°Ô È¸ÀüÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ ¹ÙÀÌÅ·Ã³·³ ¾ç¿·À¸·Î ¿òÁ÷ÀÌ´Â ³îÀÌ±â±¸´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó ‘ÀÚÀÌ·Î½ºÀ®’, ‘Çã¸®ÄÉÀÎ’°ú À¯»çÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >