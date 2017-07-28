´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí VS ±èÅÂµ¿ ¡®°¥µî°ÝÈ­¡¯...¼ºÇö¿ì SNS ³²±ä ´ñ±Û ¡®ÀÇ¹Ì½ÉÀå¡¯ ¡°ÁÂÀý ½½ÆÛ¸¶¡±

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‘ÇÁµà2’ Ãâ½Å ¿¬½À»ý ±èÅÂµ¿ÀÌ ±×·ì JBJ µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í È°µ¿ Áß´ÜÀ» ¼±¾ðÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, °°Àº ‘ÇÁµà2’ Ãâ½Å ¼ºÇö¿ì°¡ ±èÅÂµ¿ÀÇ °áÁ¤¿¡ ÀÀ¿øÇÏ´Â ±ÛÀ» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù.
¼ºÇö¿ì´Â 28ÀÏ ±èÅÂµ¿ÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ “ÁÂÀýÇÏÁöµµ ¸»°í ½½ÆÛÇÏÁöµµ ¸»ÀÚ ³Í µÉ ³ðÀÌ´Ï±î”¶ó´Â ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Ò´Ù.
¾Õ¼ ±èÅÂµ¿Àº ÀÌ³¯ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí°ú °Þ°í ÀÖ´Â °¥µî¿¡ ´ëÇØ ¾Ë·È´Ù.
±èÅÂµ¿Àº “(¼Ò¼Ó»ç¿Í) °è¼ÓÀûÀ¸·Î ¹Ýº¹µÇ´Â ½ºÆ®·¹½º ¶§¹®¿¡ Àú´Â °á±¹ ¾Æ¹öÁö²² ¸ðµç °ÍÀ» ÀÌ¾ß±â µå·È°í.. ±×·¯ÇÑ ÀÌÀ¯·Î Á¦°¡ Èûµé¾îÇÏ´Ï±î ¾Æ¹ö´ÔÀÇ Ä£ÇÑ ÁöÀÎºÐÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ¾Æ (¼Ò¼Ó»ç¿¡) ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³½ »ç½ÇÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “±× ÀÌÈÄ ÀÌ¸§¸¸ µéÀ¸¸é ´Ù ¾Æ´Â ·ÎÆß ¸íÀÇ¿¡ ³»¿ëÁõ¸íÀ» (¼Ò¼Ó»ç·ÎºÎÅÍ) ¹Þ°Ô µÇ¾ú°í ±× ³»¿ëÀº µ¹¾Æ¿ÀÁö ¾ÊÀ¸¸é ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀ» ¹¯°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ¾úÁö ¾î¶°ÇÑ ´ëÈ³ª Å¸ÇùÀÇ ³»¿ëµµ ¾ø¾ú½À´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “´Â Á¦°¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â Ãã°ú ³ë·¡¸¦ ÇÏ°í ½Í¾î¼ ÀÌ ±æÀ» ¼±ÅÃÇß½À´Ï´Ù”¸ç “Àú´Â Á¦°¡ÁÁ¾ÆÇÏ´Â °Í¸¸ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸é ¶ó¸éÀ» ¸Ô°í»ì´õ¶óµµ ÈÄÈ¸ ¾ø½À´Ï´Ù. º¸Àß °Í ¾ø´Â Àú¸¦ ÀÀ¿øÇØÁÖ½Ã°í ÈûÀÌ µÇ¾îÁÖ½Ã´Â ÆÒ ¿©·¯ºÐÀÌ ´ä´äÇÏ°í Èûµå½Ç±î ºÁ ÇÏ´Â ¸¶À½¿¡..” ¶ó°í ±ÛÀ» ¾´ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, ±èÅÂµ¿Àº Áö³ 27ÀÏ Àü¼Ó °è¾àÀ» ¸ÎÀº ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡ ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³½ ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ º»°¡·Î µ¹¾Æ°¬´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí ÃøÀº ±èÅÂµ¿ÀÌ °©ÀÛ½º·´°Ô ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³»°í Àü¼Ó°è¾à ÇØÁö¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í ÀáÀûÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí Ãøµµ ±èÅÂµ¿¿¡ È¸»ç º¹±Í¸¦ À§ÇÑ ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³½ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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