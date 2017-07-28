°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.28 ±Ý 12:53
¿¬¿¹/½Ã»ç
´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí VS ±èÅÂµ¿ ¡®°¥µî°ÝÈ­¡¯...¼ºÇö¿ì SNS ³²±ä ´ñ±Û ¡®ÀÇ¹Ì½ÉÀå¡¯ ¡°ÁÂÀý ½½ÆÛ¸¶¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.28  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 
   
¡ã ‘ÇÁµà2’ Ãâ½Å ¿¬½À»ý ±èÅÂµ¿ÀÌ ±×·ì JBJ µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í È°µ¿ Áß´ÜÀ» ¼±¾ðÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, °°Àº ‘ÇÁµà2’ Ãâ½Å ¼ºÇö¿ì°¡ ±èÅÂµ¿ÀÇ °áÁ¤¿¡ ÀÀ¿øÇÏ´Â ±ÛÀ» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù. ±èÅÂµ¿ SNS Ä¸Ã³.

‘ÇÁµà2’ Ãâ½Å ¿¬½À»ý ±èÅÂµ¿ÀÌ ±×·ì JBJ µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í È°µ¿ Áß´ÜÀ» ¼±¾ðÇØ ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, °°Àº ‘ÇÁµà2’ Ãâ½Å ¼ºÇö¿ì°¡ ±èÅÂµ¿ÀÇ °áÁ¤¿¡ ÀÀ¿øÇÏ´Â ±ÛÀ» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù.

¼ºÇö¿ì´Â 28ÀÏ ±èÅÂµ¿ÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ “ÁÂÀýÇÏÁöµµ ¸»°í ½½ÆÛÇÏÁöµµ ¸»ÀÚ ³Í µÉ ³ðÀÌ´Ï±î”¶ó´Â ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Ò´Ù.

¾Õ¼­ ±èÅÂµ¿Àº ÀÌ³¯ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí°ú °Þ°í ÀÖ´Â °¥µî¿¡ ´ëÇØ ¾Ë·È´Ù.

±èÅÂµ¿Àº “(¼Ò¼Ó»ç¿Í) °è¼ÓÀûÀ¸·Î ¹Ýº¹µÇ´Â ½ºÆ®·¹½º ¶§¹®¿¡ Àú´Â °á±¹ ¾Æ¹öÁö²² ¸ðµç °ÍÀ» ÀÌ¾ß±â µå·È°í.. ±×·¯ÇÑ ÀÌÀ¯·Î Á¦°¡ Èûµé¾îÇÏ´Ï±î ¾Æ¹ö´ÔÀÇ Ä£ÇÑ ÁöÀÎºÐÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ¾Æ (¼Ò¼Ó»ç¿¡) ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³½ »ç½ÇÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “±× ÀÌÈÄ ÀÌ¸§¸¸ µéÀ¸¸é ´Ù ¾Æ´Â ·ÎÆß ¸íÀÇ¿¡ ³»¿ëÁõ¸íÀ» (¼Ò¼Ó»ç·ÎºÎÅÍ) ¹Þ°Ô µÇ¾ú°í ±× ³»¿ëÀº µ¹¾Æ¿ÀÁö ¾ÊÀ¸¸é ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀ» ¹¯°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ¾úÁö ¾î¶°ÇÑ ´ëÈ­³ª Å¸ÇùÀÇ ³»¿ëµµ ¾ø¾ú½À´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

µ¡ºÙ¿© “´Â Á¦°¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â Ãã°ú ³ë·¡¸¦ ÇÏ°í ½Í¾î¼­ ÀÌ ±æÀ» ¼±ÅÃÇß½À´Ï´Ù”¸ç “Àú´Â Á¦°¡ÁÁ¾ÆÇÏ´Â °Í¸¸ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸é ¶ó¸éÀ» ¸Ô°í»ì´õ¶óµµ ÈÄÈ¸ ¾ø½À´Ï´Ù. º¸Àß °Í ¾ø´Â Àú¸¦ ÀÀ¿øÇØÁÖ½Ã°í ÈûÀÌ µÇ¾îÁÖ½Ã´Â ÆÒ ¿©·¯ºÐÀÌ ´ä´äÇÏ°í Èûµå½Ç±î ºÁ ÇÏ´Â ¸¶À½¿¡..” ¶ó°í ±ÛÀ» ¾´ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí, ±èÅÂµ¿Àº Áö³­ 27ÀÏ Àü¼Ó °è¾àÀ» ¸ÎÀº ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡ ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³½ ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ º»°¡·Î µ¹¾Æ°¬´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí ÃøÀº ±èÅÂµ¿ÀÌ °©ÀÛ½º·´°Ô ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³»°í Àü¼Ó°è¾à ÇØÁö¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í ÀáÀûÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí Ãøµµ ±èÅÂµ¿¿¡ È¸»ç º¹±Í¸¦ À§ÇÑ ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³½ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®°©Áú ³í¶õ¡¯ ÃÑ°¢³× ¾ßÃ¤°¡°Ô »ç³» ½½·Î°Ç º¸´Ï¡¦¡°Åä¿äÀÏÀº ÅäÇÏµµ·Ï ÀÏÇÏ´Â³¯¡±
  • ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÆÄÅ¸¾ß »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÀÜÈ¤ÇÑ ºñ¹Ð¡¦ÄÄÇ»ÅÍ´Â ¿Ö »ç¶óÁ³³ª?
  • ¡®Ä«Ä«¿ÀÅå ¿À·ù¡¯¿¡ ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚ ºÒÆí¡¦Á¤»ó ÀÛµ¿µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾î ¾î¸®µÕÀý
  • ´©µåÆæ¼Ç ¿î¿µÀÚ,°ú°Å 'È­¼ºÀÎ¹ÙÀÌ·¯½º'¼­ ³ªÃ¼ÁÖÀÇ ¸ðÀÓ ¾ð±Þ...¡°³²³à³ë¼Ò ³ªÃ¼·Î ÇÔ²² ÈÞ°¡¡±
  • ¡®¾ÆÀÌµ¹ ¼ºÆøÇà »ç°Ç¡¯ µð½ºÆÐÄ¡°¡ ¹àÈù Àü¸»...¡°½ºÅ²½Ê °ÔÀÓÇÏ´Ù ¼º°ü°è¡±
    • ¡®°©Áú ³í¶õ¡¯ ÃÑ°¢³× ¾ßÃ¤°¡°Ô »ç³» ½½·Î°Ç º¸´Ï¡¦¡°Åä¿äÀÏÀº ÅäÇÏµµ·Ï ÀÏÇÏ´Â³¯¡± ¡®°©Áú ³í¶õ¡¯ ÃÑ°¢³× ¾ßÃ¤°¡°Ô »ç³» ½½·Î°Ç º¸´Ï¡¦¡°Åä¿äÀÏÀº ÅäÇÏµµ·Ï ÀÏÇÏ´Â³¯¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ´©µåÆæ¼Ç ¿î¿µÀÚ,°ú°Å 'È­¼ºÀÎ¹ÙÀÌ·¯½º'¼­ ³ªÃ¼ÁÖÀÇ ¸ðÀÓ ¾ð±Þ...¡°³²³à³ë¼Ò ³ªÃ¼·Î ÇÔ²² ÈÞ°¡¡±
    2
    ½ºÆ®Æ®¹ö½ºÆù, °¶·°½Ã³ëÆ®FE 20¸¸¿ø °¶·°½Ã³ëÆ®5 '0¿ø' G6 '6¸¸¿ø' Æ¯°¡ ÀÌº¥Æ®
    3
    ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí VS ±èÅÂµ¿ ¡®°¥µî°ÝÈ­¡¯...¼ºÇö¿ì SNS ³²±ä ´ñ±Û ¡®ÀÇ¹Ì½ÉÀå¡¯ ¡°ÁÂÀý ½½ÆÛ¸¶¡±
    4
    Ä«Ä«¿À¹ðÅ© ´ëÃâ ¡°K¹ðÅ©¿Í ´Þ¸® ´ëÃâ Áß´Ü ¾ø¾î¡±¡¦ÀÚ±Ý ÇÊ¿ä½Ã ÁõÀÚ ¿¹Á¤
    5
    ¡®´©µåÆæ¼Ç¡¯ ¿î¿µ µ¿È£È¸ ÀÎÅÍ³Ý Ä«Æä °¡ÀÔÈñ¸ÁÀÚ ¸ô·Á¡¦¡°µî¾÷ ½ÃÄÑÁà¡±
    6
    ¼ÛµµÀÇ ¶ß°Å¿î ¿­±â ÀÕ´Â¿ëÇö∙ÇÐÀÍÁö±¸eÆíÇÑ¼¼»ó ½ÃÆ¼ ÀÎÇÏ´ë¿ª ÁÖ¸ñ
    7
    Ä«Ä«¿À¹ðÅ© Ãâ¹ü¿¡ °¡ÀÔÀÚ ÆøÁÖ¡¦ÀÌ¿ë¿¡ ¾î·Á¿ò È£¼Ò ¡°º»ÀÎÀÎÁõ¸¸ ¹«ÇÑ ¹Ýº¹¡±
    8
    ¡®µ¥ºß ½Ì±Û ¹ßÇ¥¡¯ MXM, SNS ¼¿ÇÁÈ«º¸ Åõ¼¦ ¡®ÈÆÈÆ ±×ÀÚÃ¼¡¯...¡°±â´ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä¡±
    9
    [µ¿±¼ÇÇ¾Æ]Æø¿°¿¡ ³»ºÎ´Â 21¡É,4°³ µ¿±¼ Å×¸¶º° Â÷º°È­
    10
    Á¶À±¼± ³²Æí, °á½É °øÆÇ¼­ ´«¹° È£¼Ò ÅëÇß³ª?¡¦¡®Ä«Åå ÄÚÄ¡ºÎÅÍ º¯È£±îÁö¡¯
    ¿¬±Ø°ú ÇÔ²² Áñ±â´Â ÇÇ¼­
    Àå»ýÆ÷¿¡¼­ÀÇ ±â¾ï, ¿¹¼ú·Î ÇÇ¾î³ª´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 7¿ù 28ÀÏ~)
    ¿©¸§¹æÇÐ ¹®È­Ã¼ÇèÀ¸·Î ¾ËÂ÷°Ô º¸³»ÀÚ
    È¯»óÀûÀÎ ¸¶¼úÀÇ ¼¼°è·Î, ¿ï»ê¸¶¼úÇùÈ¸ ¸ÅÁ÷°¥¶ó¼î

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr