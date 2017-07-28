°í¼Ò¿µ, ³ì»ö¾î¸Ó´Ï È°µ¿ ¡®Æ÷Âø¡¯...¡°¿­ÀÏÇÏ´Â ÇÐºÎ¸ð, ¾È²Ù¸çµµ ¹è¿ìÆ÷½º ÀÛ·Ä¡±

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28ÀÏ ÇÑ ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘³ì»ö¾î¸Ó´Ï·Î º¯½ÅÇÑ ¹è¿ì’ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
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ÇÑÆí, °í¼Ò¿µÀº Áö³ 2010³â ¹è¿ì Àåµ¿°Ç°ú °áÈ¥, ½½ÇÏ¿¡ 1³²1³à¸¦ µÎ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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