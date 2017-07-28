Ùþ´ëÅë·É°ú ±â¾÷ÀÎ ¸¸³², ¼¼ºìºê·ÎÀÌ ¸ÆÁÖ ¼±Á¤ÀÌÀ¯ ¡®³²´Þ¶ó¡¯...¡°Á¤±ÔÁ÷ Ã¤¿ë ³ôÀÌÆò°¡?¡±

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28ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ÁÖ¿ä ±â¾÷ÀÎÀÇ µÎ ¹øÂ° ‘È£ÇÁ¹ÌÆÃ’ÀÌ ¿¸®´Â °¡¿îµ¥, °ø½Ä ÁÖ·ù·Î ¿À¸£´Â Áß¼Ò±â¾÷ ‘¼¼ºìºê·ÎÀÌ' ¸ÆÁÖ°¡ ¼±Á¤µÈ ÀÌÀ¯µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
Ã»¿Í´ë´Â ÀÌ³¯ ±â¾÷ÀÎ°úÀÌ °£´ãÈ¸¿¡ ±Ç¿ÀÇö »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸Àå, ÃÖÅÂ¿ø SK È¸Àå, ½Åµ¿ºó ·Ôµ¥ È¸Àå, ÇãÃ¢¼ö GS È¸Àå, ÃÖ±æ¼± Çö´ëÁß°ø¾÷ È¸Àå, È²Ã¢±Ô KT È¸Àå, Á¶¿øÅÂ ´ëÇÑÇ×°ø »çÀå µîÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÚ¸®¿¡´Â ¹® ´ëÅë·ÉÀ» ºñ·ÔÇÑ Âü¼®ÀÚµéÀ» À§ÇØ ¼¼ºìºê·ÎÀÌÀÇ ¼öÁ¦ ¸ÆÁÖ¿Í ‘ÃæºÏ Ä§¼ö ¼ö¹Ú’ÀÌ ¸Þ´º·Î ÁØºñµÈ´Ù.
¼¼ºìºê·ÎÀÌ¸ÆÁÖ´Â Áß¼Ò±â¾÷ Ã³À½À¸·Î ¸ÆÁÖ Á¦Á¶ ÀÏ¹Ý¸éÇã¸¦ È¹µæÇÑ ¼öÁ¦¸ÆÁÖ»ç·Î ÀüÃ¼ ÀÓÁ÷¿ø 34¸íÀ» ¸ðµÎ Á¤±ÔÁ÷À¸·Î Ã¤¿ëÇÏ°í ÀÖ¾î ºñÁ¤±ÔÁ÷ÀÇ Á¤±ÔÁ÷È¸¦ ÃßÁøÇÏ´Â Ã»¿Í´ëÀÇ ³ôÀº Æò°¡¸¦ ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¶ÇÇÑ ÃæºÏ Ä§¼ö ¼ö¹ÚÀ» È°¿ëÇÑ ¸Þ´º´Â Àü³¯ ¹® ´ëÅë·É ÁÖÀç·Î ¿¸° ¼ö¼® ºñ¼°ü·º¸ÁÂ°ü È¸ÀÇ¿¡¼ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ ÃæºÏ È£¿ìÇÇÇØ °úÀÏ·Î ÈÃ¤ °£½ÄÀ» ¸¸µé¾î º¸³½ Á¡ÀÌ È£ÆòÀ» ¾ò¾î ¼±Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
Ã»¿Í´ë °ü°èÀÚ´Â “Æø¿ì·Î °úÀÏ ¸ð¾çÀÌ ´Ù¼Ò ¼Õ»óµÆ¾îµµ ¸ÀÀº ±×´ë·ÎÀÌ´Ï Ä§¼öÇÇÇØ ³ó»êÇ°À» ¾Ö¿ëÇÏ¸ç ¼öÇØÁö¿ª ¾ÆÇÄ¿¡ °ø°¨ÇÏÀÚ´Â ÃëÁö´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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