¡®»óÀå¡¯ ¼¿Æ®¸®¿ÂÇï½ºÄÉ¾î, Àü¼¼°è µ¶Á¡ ÆÇ¸Å±Ç º¸À¯ ¡®¹«¾ù?¡¯...¡°ÀÛ³â 7577¾ï ¸ÅÃâ¡è¡±

¿ÃÇØ ÇÏ¹Ý±â ÄÚ½ºÅ¹ ±â´ëÁÖÀÎ ‘¼¿Æ®¸®¿Â Çï½ºÄÉ¾î’°¡ 28ÀÏ »óÀåÇÑ °¡¿îµ¥, ¼¿Æ®¸®¿Â Çï½ºÄÉ¾î È¸»ç¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
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