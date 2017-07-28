¡®»óÀå¡¯ ¼¿Æ®¸®¿ÂÇï½ºÄÉ¾î, Àü¼¼°è µ¶Á¡ ÆÇ¸Å±Ç º¸À¯ ¡®¹«¾ù?¡¯...¡°ÀÛ³â 7577¾ï ¸ÅÃâ¡è¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.28 ±Ý 18:12
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.28  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

¿ÃÇØ ÇÏ¹Ý±â ÄÚ½ºÅ¹ ±â´ëÁÖÀÎ ‘¼¿Æ®¸®¿Â Çï½ºÄÉ¾î’°¡ 28ÀÏ »óÀåÇÑ °¡¿îµ¥, ¼¿Æ®¸®¿Â Çï½ºÄÉ¾î È¸»ç¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.

¼¿Æ®¸®¿ÂÇï½ºÄÉ¾î´Â ÄÚ½ºÅ¹ ½Ã°¡ÃÑ¾× 1À§ ±â¾÷ÀÎ ¼¿Æ®¸®¿ÂÀÇ ¹ÙÀÌ¿À½Ã¹Ð·¯(¹ÙÀÌ¿À ÀÇ¾àÇ° º¹Á¦¾à) µ¶Á¡ À¯Åë È¸»ç´Ù.

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È¸»çÀÇ Áö³­ÇØ ¸ÅÃâ¾×°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº °¢°¢ Àü³â ´ëºñ 88.3%, 59.6% Áõ°¡ÇÑ 7577¾ï¿ø, 1786¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº 1229¾ï¿øÀ¸·Î 497.0% ÆøÁõÇß´Ù

°ø¸ð°¡´Â ±â°üÅõÀÚ°¡ÀÇ ³ôÀº ¼ö¿ä·Î 4¸¸ 1000¿ø¿¡ °áÁ¤µÆÁö¸¸ Áö³­ 19~20ÀÏ ÁøÇàµÈ ÀÏ¹Ý ÅõÀÚÀÚ ´ë»ó °ø¸ðÃ»¾à¿¡¼­´Â ÁÁÀº ¼ºÀûÀ» ³»Áö ¸øÇß´Ù. °ø¸ð Ã»¾à °æÀï·ü 6.95´ë 1À» ±â·ÏÇÏ¸ç Ã»¾àÁõ°Å±Ýµµ 7006¾ï ¿øÀ» ¸ðÁýÇÏ´Âµ¥ ±×ÃÆ´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¸Å¸Å°Å·¡°¡ ½ÃÀÛµÇ¸ç ½ÃÃÊ°¡´Â ¿ÀÀü 8~9½Ã¿¡ °ø¸ð°¡ 90~200% »çÀÌ¿¡¼­ È£°¡¸¦ Á¢¼öÇß´Ù.

½ÃÃÊ°¡´Â °ø¸ð°¡ÀÇ 106.5% ¼öÁØÀÎ 4¸¸ 3650¿øÀ¸·Î °áÁ¤µÆ´Ù. È¸»ç ÃøÀº ´çÃÊ Èñ¸Á°ø¸ð°¡·Î 3¸¸ 2500¿ø~4¸¸ 1000¿øÀ» Á¦½ÃÇßÀ¸¸ç °ø¸ð°¡ ¹êµå »ó´ÜÀÎ 4¸¸ 1000¿øÀ¸·Î °ø¸ð°¡°¡ °áÁ¤µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    È¯»óÀûÀÎ ¸¶¼úÀÇ ¼¼°è·Î, ¿ï»ê¸¶¼úÇùÈ¸ ¸ÅÁ÷°¥¶ó¼î

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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