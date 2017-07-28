'´©µåÆæ¼Ç' °á±¹ Æ®·¢ÅÍ·Î ±æ ¸·Çû´Ù...¡°°¥µî °ÝÈ­¡±

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28ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã ºÀ¾çÀ¾¿¡ À§Ä¡ÇÑ ´©µåÆæ¼ÇÀº ¸¶À» ÁÖ¹ÎÀÇ ½Ç·ÂÇà»ç·Î ¸¶À» ÁýÀÔ·Î¿Í ÅëÇÏ´Â ±æÀÌ Æ®·¢ÅÍ·Î ¸·Çû´Ù.
¸¶À» ÁÖ¹ÎµéÀº ´©µåÆæ¼ÇÀÌ ¿î¿µµÇ´Â °Í¿¡ “¸ÁÃøÇÏ´Ù” “³óÃÌ Á¤¼¿¡ ¸ÂÁö¾Ê´Ù”¸ç °°æÇÑ ¹Ý´ëÀÇ ¶æÀ» ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹Ý¸é ´©µåÆæ¼ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â È¸¿øµéÀº °³ÀÎÀÇ »çÀû °ø°£¿¡¼ ÀÌ·ïÁö´Â ÃëÇâÀÌ¶ó°í ÁÖÀå, ¹«Á¶°Ç ¹Ý´ëÇÏ´Â °ÍÀº ÀÚÀ¯±Ç Ä§ÇØ¶ó¸ç ÆØÆØÇÏ°Ô ¸Â¼°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµéÀÇ ³í¶õÀº Áö³ 2009³âºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ´©µðÁò(³ªÃ¼»ýÈ°¿îµ¿)À» Ç¥¹æÇÑ µ¿È£È¸¿øµéÀº ¾ß»ê ²À´ë±â¿¡ 149§³ ±Ô¸ðÀÇ 2ÃþÂ¥¸® Ææ¼ÇÀ» ¸¶·Ã ¿î¿µÇß´Ù. ±×·¯³ª ÁÖ¹Î ¹Ý´ë·Î ÀÏ½ÃÁß´Ü, ÃÖ±Ùµé¾î ÀÎÅÍ³Ý È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È¸¿ø ¸ðÁýÀ» Àç°³ÇÏÀÚ ¶Ç ´Ù½Ã ÁÖ¹Îµé°ú °¥µîÀ» ºú°Ô µÆ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Á¦Ãµ½Ã °ü°èÀÚ´Â “¿¹Àü¿¡ ¹®Á¦°¡ µÆÀ» ¶§´Â ¾çÃøÀÌ Á¶±Ý¾¿ ¾çº¸ÇØ¼ ÇØ°áÃ¥À» Ã£Àº °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù”¸ç “ÇàÁ¤±â°üÀÌ °³ÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¾î¼ ¿ø¸¸ÇÏ°Ô ÇØ°áµÇµµ·Ï ÁßÀç ¹æ¾ÈÀ» Ã£°í ÀÖ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
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