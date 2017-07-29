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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.29 Åä 14:45
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¡®Àâ½Ä ¼ö´Ù ¿©Çà¡¯ÀÇ ´ë¼º°ø¡¦tvN ¡®¾Ë¾µ½ÅÀâ¡¯ 6.1%·Î Á¾¿µ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

½ÃÃ»·ü 1%°¡ ¾Æ½¬¿î ½Ã´ë¿¡ ¼ö´Ù ¿©Çà¸¸À¸·Î 5~7%ÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ÀÌ·ðÀ¸´Ï ´ë¼º°øÀÌ´Ù. 

¹«¾ùº¸´Ù ¿¬¿¹ÀÎÀÌ ¾ø°í ÀÌ¸§Ç¥ ¶¼±â °ÔÀÓµµ, ±î³ª¸®¾×Á£ ¹úÄ¢µµ ¾ø´Ù. À¯Èñ¿­ÀÌ MC¸¦ ¸Ã¾ÒÁö¸¸, ±×´Â Á¶¿ëÈ÷ Á¶À²»ç ¿ªÇÒ¸¸ ÇßÀ» »ÓÀÌ´Ù. 

tvN ‘¾Ë¾ÆµÎ¸é ¾µµ¥¾ø´Â ÀâÇÐ»çÀü’(¾Ë¾µ½ÅÀâ)ÀÌ Áö³­ 28ÀÏ ½ÃÃ»·ü 6.1%(ÀÌÇÏ ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ À¯·áÇÃ·§Æû)·Î ¸·À» ³»·È´Ù. ¼ø°£ ÃÖ°í ½ÃÃ»·üÀº 8%¿´´Ù. 

Áö³­´Þ 2ÀÏ 5.4%·Î Ãâ¹ßÇÑ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ’Àº ¸ÅÈ¸ ½ÃÃ»·üÀÌ ¾ß±Ý¾ß±Ý ¿Ã¶ú´Ù. Áö³­ 14ÀÏ 7È¸¿¡¼­ 7%¸¦ ³Ñ±æ ¶§±îÁö ÇÑ Â÷·Êµµ ¶³¾îÁöÁö ¾Ê´Â ÈûÀ» °ú½ÃÇß´Ù. 

7È¸¿¡¼­ 7.2%¸¦ ±â·ÏÇÑ °ÍÀ» Á¤Á¡À¸·Î, ¸¶Áö¸· ¼ö´Ù ¿©ÇàÀ» º¸¿©ÁØ 21ÀÏ 8È¸¿¡¼­ 6.5%·Î ¶³¾îÁø °ÍÀÌ ÃÖÃÊÀÇ ÇÏ¶ôÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ¾î ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº ¼­¿ï¿¡¼­ Âï¾î 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ °¨µ¶ÆÇÀÌ 6.1%¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ¾Æµà¸¦ °íÇß´Ù. 

Áö»óÆÄ µå¶ó¸¶ÀÇ ½ÃÃ»·üµµ 5% ¹Ì¸¸À¸·Î ¶³¾îÁö´Â »óÈ²¿¡¼­ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ’ÀÇ ÀÌ·± ¼º°ú´Â ¹æ¼Û°¡¿¡ ¶Ç´Ù½Ã ÆÄ¶õÀ» ÀÏÀ¸Ä×´Ù. ¿¹´É°è°¡ ¼ú··´í °ÍÀº ¹°·ÐÀÌ´Ù. ‘°³±×ÄÜ¼­Æ®’ µî °ø°³ÄÚ¹Ìµð°¡ Ãß¶ôÇÏ°í, Äî¹æÀ» °ÅÃÄ °üÂû ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥µµ ÀÌÁ¦ Æ÷È­»óÅÂ¿¡ Á¢¾îµç »óÅÂ¿¡¼­ µîÀåÇÑ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ’Àº »õ·Î¿î º¼°Å¸®ÀÇ ÃâÇöÀÌ¾ú´Ù. 

40~50´ë Áö½ÄÀÎ ¾ÆÀçµéÀÇ ¼ö´Ù°¡ °ú¿¬ ¾ó¸¶³ª °ü½ÉÀ» ²ø±î ÇßÁö¸¸, ¿ª½Ã ¸ðµç °ÍÀº »ç¶÷ÀÌ ÁÂÁö¿ìÁöÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ’Àº ´Ù½Ã º¸¿©Áá´Ù. Ä³½ºÆÃÀÇ ±ÍÀç, »ç¶÷ °£ÀÇ Á¶È­¸¦ Ã¢ÃâÇÏ´Â µ¥ Å¹¿ùÇÑ ³ª¿µ¼® PDÀÇ ¼±±¸¾ÈÀº ÀÌ¹ø¿¡µµ ´ë¼º°øÇß´Ù. 

Á¤Ä¡ÀÎ Ãâ½Å À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡, ¸À Ä®·³´Ï½ºÆ® È²±³ÀÍ, ¼Ò¼³°¡ ±è¿µÇÏ, ³ú °úÇÐÀÚ Á¤Àç½Â Ä«ÀÌ½ºÆ® ±³¼ö°¡ ºú¾î³»´Â ÇÏ¸ð´Ï, ¼ö´ÙÀÇ ÇÕÀº Á¤±³ÇÑ ¾×¼Ç¿µÈ­ÀÇ ±×°Í ¸øÁö¾Ê¾Ò´Ù. Àú¸¶´Ù °³¼ºÀÌ ¶Ñ·ÇÇÏ°í, µÑÂ°°¡¶ó¸é ¼­·¯¿î ÀÔ½ÉÀ» ÀåÂøÇÑ ÀÌµéÀº ¾î¶² ÁÖÁ¦¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ¼ö´Ù¸¦ ¶³¾ú°í, ½° ¾øÀÌ ¸»À» Çß´Ù. ¹ä»óÀÇ ¹ÝÂù¿¡¼­ ½ÃÀÛµÈ ¼ö´Ù°¡ ¾î´À»õ ´ë±â±Ç ¹Û ¿ìÁÖ±îÁö ¹ÌÃÆÀ» Á¤µµ·Î ÁÖÁ¦´Â ÀÚÀ¯ÀÚÀç¿´°í, ÀÌ¾ß±â´Â »çÅëÆÈ´Þ ¾îµðµçÁö »¸¾î ³ª°¬´Ù. 

Æ¢¾î³ª¿Â ¸ø °°Àº À¯½Ã¹ÎÀ¸·Î ÀÎÇØ ÃÊ¹Ý¿¡´Â ¾Æ½½¾Æ½½ÇÏ°Ô ºÒÇùÈ­À½ÀÌ ºú¾îÁö´Â°¡ Çß´ø ºÐÀ§±âµµ È¸¸¦ °ÅµìÇÏ¸é¼­ ÀûÀýÈ÷ µÕ±ÛµÕ±ÛÇØÁ³°í, ¸·ÆÇ¿¡´Â ‘¼ö´Ù¿Õ’À» ³õ°í À¯½Ã¹ÎÀ» Á¦Ä¡°í ±è¿µÇÏ¿Í Á¤Àç½ÂÀÌ ¼öÀ§¸¦ ´ÙÅõ´Â ¸ð¾ç»õ°¡ µÆ´Ù. 

ÀÌµéÀÇ ÀÌ¾ß±â´Â Á¦¸ñÃ³·³ µüÈ÷ ½Ç»ýÈ°¿¡¼­ ¾µµ¥°¡ ÀÖÁö´Â ¾ÊÁö¸¸, ¾Ë¾ÆµÎ¸é ³ª»Ü °Ô ¾ø´Â ÀÌ¾ß±âµéÀÌ¾ú´Ù. ±×·¡¼­ ½ÃÃ»ÀÚÀÇ ÁöÀû¿å±¸¿Í Çã¿µ½ÉÀ» °Çµå¸®´Â µ¥ ¼º°øÇß°í, ÀÌ´Â ÃâÆÇ½ÃÀå¿¡±îÁö ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù. ¼ö´Ù¿¡¼­ ¾ð±ÞµÈ Ã¥ÀÌ °©ÀÚ±â Àß ÆÈ¶ó±â ½ÃÀÛÇÏ´Â µî ¹æ¼Û ¿ÜÀû È¿°ú°¡ ³ªÅ¸³µ´Ù. 

°¨µ¶ÆÇ¿¡¼­´Â ¾Õ¼± ¹æ¼Û¿¡¼­ ÆíÁýµÅ¹ö·È´ø ¼ö´Ù¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ µÚÇ®ÀÌ°¡ ÆîÃÄÁ³´Ù. Á¦ÀÛÁøÀÇ ÆíÁý¼úÀ» ÀÐÀ» ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù. ¿¹´ÉÀº ¿ª½Ã ÆíÁýÀÌ Æ÷ÀÎÆ®´Ù. 

ÇÑÆí, 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ½ÃÃ»·ü 1À§´Â SBS TV ‘Á¤±ÛÀÇ ¹ýÄ¢ ÀÎ ÄÚ¸ðµµ’·Î 11.2%-15.3%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

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  • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
  • ¡®°©Áú ³í¶õ¡¯ ÃÑ°¢³× ¾ßÃ¤°¡°Ô »ç³» ½½·Î°Ç º¸´Ï¡¦¡°Åä¿äÀÏÀº ÅäÇÏµµ·Ï ÀÏÇÏ´Â³¯¡±
  • ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÆÄÅ¸¾ß »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ ÀÜÈ¤ÇÑ ºñ¹Ð¡¦ÄÄÇ»ÅÍ´Â ¿Ö »ç¶óÁ³³ª?
  • ¡®Ä«Ä«¿ÀÅå ¿À·ù¡¯¿¡ ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚ ºÒÆí¡¦Á¤»ó ÀÛµ¿µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾î ¾î¸®µÕÀý
  • ´©µåÆæ¼Ç ¿î¿µÀÚ,°ú°Å 'È­¼ºÀÎ¹ÙÀÌ·¯½º'¼­ ³ªÃ¼ÁÖÀÇ ¸ðÀÓ ¾ð±Þ...¡°³²³à³ë¼Ò ³ªÃ¼·Î ÇÔ²² ÈÞ°¡¡±
    • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡± ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
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    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    °í¼Ò¿µ, ³ì»ö¾î¸Ó´Ï È°µ¿ ¡®Æ÷Âø¡¯...¡°¿­ÀÏÇÏ´Â ÇÐºÎ¸ð, ¾È²Ù¸çµµ ¹è¿ìÆ÷½º ÀÛ·Ä¡±
    3
    ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí VS ±èÅÂµ¿ ¡®°¥µî°ÝÈ­¡¯...¼ºÇö¿ì SNS ³²±ä ´ñ±Û ¡®ÀÇ¹Ì½ÉÀå¡¯ ¡°ÁÂÀý ½½ÆÛ¸¶¡±
    4
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 7¿ù 28ÀÏ~)
    ¿©¸§¹æÇÐ ¹®È­Ã¼ÇèÀ¸·Î ¾ËÂ÷°Ô º¸³»ÀÚ
    È¯»óÀûÀÎ ¸¶¼úÀÇ ¼¼°è·Î, ¿ï»ê¸¶¼úÇùÈ¸ ¸ÅÁ÷°¥¶ó¼î

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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