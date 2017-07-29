¡®Àâ½Ä ¼ö´Ù ¿©Çà¡¯ÀÇ ´ë¼º°ø¡¦tvN ¡®¾Ë¾µ½ÅÀâ¡¯ 6.1%·Î Á¾¿µ

½ÃÃ»·ü 1%°¡ ¾Æ½¬¿î ½Ã´ë¿¡ ¼ö´Ù ¿©Çà¸¸À¸·Î 5~7%ÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ÀÌ·ðÀ¸´Ï ´ë¼º°øÀÌ´Ù.
¹«¾ùº¸´Ù ¿¬¿¹ÀÎÀÌ ¾ø°í ÀÌ¸§Ç¥ ¶¼±â °ÔÀÓµµ, ±î³ª¸®¾×Á£ ¹úÄ¢µµ ¾ø´Ù. À¯Èñ¿ÀÌ MC¸¦ ¸Ã¾ÒÁö¸¸, ±×´Â Á¶¿ëÈ÷ Á¶À²»ç ¿ªÇÒ¸¸ ÇßÀ» »ÓÀÌ´Ù.
tvN ‘¾Ë¾ÆµÎ¸é ¾µµ¥¾ø´Â ÀâÇÐ»çÀü’(¾Ë¾µ½ÅÀâ)ÀÌ Áö³ 28ÀÏ ½ÃÃ»·ü 6.1%(ÀÌÇÏ ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ À¯·áÇÃ·§Æû)·Î ¸·À» ³»·È´Ù. ¼ø°£ ÃÖ°í ½ÃÃ»·üÀº 8%¿´´Ù.
Áö³´Þ 2ÀÏ 5.4%·Î Ãâ¹ßÇÑ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ’Àº ¸ÅÈ¸ ½ÃÃ»·üÀÌ ¾ß±Ý¾ß±Ý ¿Ã¶ú´Ù. Áö³ 14ÀÏ 7È¸¿¡¼ 7%¸¦ ³Ñ±æ ¶§±îÁö ÇÑ Â÷·Êµµ ¶³¾îÁöÁö ¾Ê´Â ÈûÀ» °ú½ÃÇß´Ù.
7È¸¿¡¼ 7.2%¸¦ ±â·ÏÇÑ °ÍÀ» Á¤Á¡À¸·Î, ¸¶Áö¸· ¼ö´Ù ¿©ÇàÀ» º¸¿©ÁØ 21ÀÏ 8È¸¿¡¼ 6.5%·Î ¶³¾îÁø °ÍÀÌ ÃÖÃÊÀÇ ÇÏ¶ôÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ¾î ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº ¼¿ï¿¡¼ Âï¾î 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ °¨µ¶ÆÇÀÌ 6.1%¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ¾Æµà¸¦ °íÇß´Ù.
Áö»óÆÄ µå¶ó¸¶ÀÇ ½ÃÃ»·üµµ 5% ¹Ì¸¸À¸·Î ¶³¾îÁö´Â »óÈ²¿¡¼ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ’ÀÇ ÀÌ·± ¼º°ú´Â ¹æ¼Û°¡¿¡ ¶Ç´Ù½Ã ÆÄ¶õÀ» ÀÏÀ¸Ä×´Ù. ¿¹´É°è°¡ ¼ú··´í °ÍÀº ¹°·ÐÀÌ´Ù. ‘°³±×ÄÜ¼Æ®’ µî °ø°³ÄÚ¹Ìµð°¡ Ãß¶ôÇÏ°í, Äî¹æÀ» °ÅÃÄ °üÂû ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥µµ ÀÌÁ¦ Æ÷È»óÅÂ¿¡ Á¢¾îµç »óÅÂ¿¡¼ µîÀåÇÑ ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ’Àº »õ·Î¿î º¼°Å¸®ÀÇ ÃâÇöÀÌ¾ú´Ù.
40~50´ë Áö½ÄÀÎ ¾ÆÀçµéÀÇ ¼ö´Ù°¡ °ú¿¬ ¾ó¸¶³ª °ü½ÉÀ» ²ø±î ÇßÁö¸¸, ¿ª½Ã ¸ðµç °ÍÀº »ç¶÷ÀÌ ÁÂÁö¿ìÁöÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» ‘¾Ë¾µ½ÅÀâ’Àº ´Ù½Ã º¸¿©Áá´Ù. Ä³½ºÆÃÀÇ ±ÍÀç, »ç¶÷ °£ÀÇ Á¶È¸¦ Ã¢ÃâÇÏ´Â µ¥ Å¹¿ùÇÑ ³ª¿µ¼® PDÀÇ ¼±±¸¾ÈÀº ÀÌ¹ø¿¡µµ ´ë¼º°øÇß´Ù.
Á¤Ä¡ÀÎ Ãâ½Å À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡, ¸À Ä®·³´Ï½ºÆ® È²±³ÀÍ, ¼Ò¼³°¡ ±è¿µÇÏ, ³ú °úÇÐÀÚ Á¤Àç½Â Ä«ÀÌ½ºÆ® ±³¼ö°¡ ºú¾î³»´Â ÇÏ¸ð´Ï, ¼ö´ÙÀÇ ÇÕÀº Á¤±³ÇÑ ¾×¼Ç¿µÈÀÇ ±×°Í ¸øÁö¾Ê¾Ò´Ù. Àú¸¶´Ù °³¼ºÀÌ ¶Ñ·ÇÇÏ°í, µÑÂ°°¡¶ó¸é ¼·¯¿î ÀÔ½ÉÀ» ÀåÂøÇÑ ÀÌµéÀº ¾î¶² ÁÖÁ¦¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¼ö´Ù¸¦ ¶³¾ú°í, ½° ¾øÀÌ ¸»À» Çß´Ù. ¹ä»óÀÇ ¹ÝÂù¿¡¼ ½ÃÀÛµÈ ¼ö´Ù°¡ ¾î´À»õ ´ë±â±Ç ¹Û ¿ìÁÖ±îÁö ¹ÌÃÆÀ» Á¤µµ·Î ÁÖÁ¦´Â ÀÚÀ¯ÀÚÀç¿´°í, ÀÌ¾ß±â´Â »çÅëÆÈ´Þ ¾îµðµçÁö »¸¾î ³ª°¬´Ù.
Æ¢¾î³ª¿Â ¸ø °°Àº À¯½Ã¹ÎÀ¸·Î ÀÎÇØ ÃÊ¹Ý¿¡´Â ¾Æ½½¾Æ½½ÇÏ°Ô ºÒÇùÈÀ½ÀÌ ºú¾îÁö´Â°¡ Çß´ø ºÐÀ§±âµµ È¸¸¦ °ÅµìÇÏ¸é¼ ÀûÀýÈ÷ µÕ±ÛµÕ±ÛÇØÁ³°í, ¸·ÆÇ¿¡´Â ‘¼ö´Ù¿Õ’À» ³õ°í À¯½Ã¹ÎÀ» Á¦Ä¡°í ±è¿µÇÏ¿Í Á¤Àç½ÂÀÌ ¼öÀ§¸¦ ´ÙÅõ´Â ¸ð¾ç»õ°¡ µÆ´Ù.
ÀÌµéÀÇ ÀÌ¾ß±â´Â Á¦¸ñÃ³·³ µüÈ÷ ½Ç»ýÈ°¿¡¼ ¾µµ¥°¡ ÀÖÁö´Â ¾ÊÁö¸¸, ¾Ë¾ÆµÎ¸é ³ª»Ü °Ô ¾ø´Â ÀÌ¾ß±âµéÀÌ¾ú´Ù. ±×·¡¼ ½ÃÃ»ÀÚÀÇ ÁöÀû¿å±¸¿Í Çã¿µ½ÉÀ» °Çµå¸®´Â µ¥ ¼º°øÇß°í, ÀÌ´Â ÃâÆÇ½ÃÀå¿¡±îÁö ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù. ¼ö´Ù¿¡¼ ¾ð±ÞµÈ Ã¥ÀÌ °©ÀÚ±â Àß ÆÈ¶ó±â ½ÃÀÛÇÏ´Â µî ¹æ¼Û ¿ÜÀû È¿°ú°¡ ³ªÅ¸³µ´Ù.
°¨µ¶ÆÇ¿¡¼´Â ¾Õ¼± ¹æ¼Û¿¡¼ ÆíÁýµÅ¹ö·È´ø ¼ö´Ù¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ µÚÇ®ÀÌ°¡ ÆîÃÄÁ³´Ù. Á¦ÀÛÁøÀÇ ÆíÁý¼úÀ» ÀÐÀ» ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù. ¿¹´ÉÀº ¿ª½Ã ÆíÁýÀÌ Æ÷ÀÎÆ®´Ù.
ÇÑÆí, 28ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ½ÃÃ»·ü 1À§´Â SBS TV ‘Á¤±ÛÀÇ ¹ýÄ¢ ÀÎ ÄÚ¸ðµµ’·Î 11.2%-15.3%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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