¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, ¡®95¾ï º¸Çè»ìÀÎ¡¯ ´ë¹ý¿øÀº ¿Ö ÆÄ±âÈ¯¼ÛÇß³ª? °¡Â¥ Â÷¿ëÁõÀÇ Áø½Ç

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29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ‘95¾ï º¸Çè»ìÀÎ»ç°Ç’ È¤Àº ‘Ä¯º¸µð¾Æ ¸¸»è ¾Æ³» »ìÀÎ»ç°Ç’ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â »ç°ÇÀ» ÀçÁ¶¸íÇß´Ù.
Áö³ 2014³â 8¿ù 23ÀÏ ¹ß»ýÇÑ °æºÎ°í¼Óµµ·Î ÇÏÇà¼± ºñ»óÁ¤Â÷´ë¿¡¼ ±³Åë»ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. °«±æ¿¡ ÁÖÂ÷µÇ¾î ÀÖ´ø ºñ»ó Á¤Â÷µÇ¾î ÀÖ´ø 8Åæ Æ®·°À» µÚ¿¡¼ ½ÂÇÕÂ÷°¡ Ãßµ¹ÇÑ »ç°í¿´´Ù. ÀÌ »ç°í·Î ½ÂÇÕÂ÷¿¡ Å¸°í ÀÖ´ø ºÎºÎ Áß ¸¸»èÀÇ Ä¯º¸µð¾Æ Ãâ½Å ¾Æ³»°¡ »ç¸ÁÇß´Ù.
Ã³À½ ´Ü¼ø ±³Åë»ç°í·Î Ã³¸®µÆ´ø ÀÌ »ç°í´Â ±×·¯³ª °ð »ìÀÎ»ç°ÇÀ¸·Î ¼ö»ç°¡ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
´ç½Ã Ãµ¾Èµ¿³²°æÂû¼ °·Â°è¿¡ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´ø ÀÌÀç°ï Çü»ç´Â “°¡µå·¹ÀÏÀ» µéÀÌ¹ÞÁö ¾Ê°í ¹Ù·Î Æ®·°À» Ãßµ¹ÇÑ °Ô ÀÌ»óÇß´Ù. ±×°Íµµ ÇÇÇØ°¡ ¿ÀÁ÷ ¾Æ³»°¡ Åº º¸Á¶¼®ÂÊ¿¡¸¸ Ãæ°ÝÀÌ ÁýÁßµÇ¾î ÀÖ¾î ÀÇ½É½º·¯¿ü´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
½ÇÁ¦·Î »ç°í ´ç½Ã ¸¸»èÀÇ ¾Æ³»°¡ ÇöÀå¿¡¼ Áï»çÇÒ Á¤µµ·Î Ãæ°ÝÀÌ Å« »ç°í¿´À¸³ª »ç°í Ãæ°ÝÀº ¾Æ³»°¡ Åº º¸Á¶¼®ÂÊ¿¡¸¸ ÁýÁßµÇ¾î ÀÖ¾î ³²Æí ±è¾¾´Â »ç°í ´çÀÏ Åð¿øÇÒ Á¤µµ·Î ºÎ»óÀÌ °æ¹ÌÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ Ãµ¾Èµ¿³²°æÂû¼´Â ³²Æí ±è¾¾°¡ °íÀÇ·Î »ç°í¸¦ ³ÂÀ» °¡´É¼ºÀ» µÎ°í ¼ö»ç¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.
´ç½Ã Ãµ¾Èµ¿³²°æÂû¼ °·Â 1ÆÀ Á¶»ó±Ô ÆÀÀåÀº “´ëÀü º»»ç±îÁö °¡¼ CCTV¸¦ È®º¸ÇØ¼ ºÃ´Âµ¥ ³Ê¹« ÀÌ»óÇß´Ù”¸ç “´ëÇü Æ®·°ÀÌ ¸ÕÀú ºñ»óÁ¤Â÷´ë·Î µé¾î°¡°í ³ µÚ Á¶±Ý ÈÄ¿¡ ºÎºÎ°¡ Åº Â÷·®ÀÌ ¿Â´Ù. ±Ùµ¥ ³²ÆíÀÌ Â÷·®ÀÇ »óÇâµîÀ» ÄÑ´Â°Ô º¸ÀÎ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
³²Æí ±è¾¾´Â »ç°í ´ç½Ã Á¹À½¿îÀüÀ» Çß´Ù°í Áø¼úÇßÀ¸³ª »ç°í°¡ ³ª±â 20ÃÊ Àü Â÷·®ÀÇ »óÇâµîÀÌ ÄÑÁö´Â Àå¸éÀÌ CCTV¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎ µÆ´Ù. Æ¯È÷ ÁÖ¸ñÇÒ Á¡Àº »óÇâµîÀÌ ÄÑÁö´Â ¼ø°£ ºÒºûÀº ¸¶Ä¡ Ä¿´Ù¶õ ÇÏ³ªÀÇ ±¤¿øÃ³·³ º¸ÀÌÁö¸¸ Â÷·®ÀÌ ºñ»óÁ¤Â÷´ë·Î µé¾î°¥ ¶§¿¡´Â ±¤¿øÀÌ µÎ °³ÀÇ Çìµå¶óÀÌÆ®·Î °¥¶óÁö´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°æÂûÀÌ µµ·Î±³Åë°ø´Ü¿¡ ÀÇ·ÚÇØ ÇÑ »ç°í ÀçÇö ½ÇÇè¿¡¼ ÀÌ·± Çö»óÀº Â÷·® ¿îÀüÀÚ°¡ »óÇâµîÀ» ÄÒ Á÷ÈÄ ÇÚµéÀ» ºñ»óÁ¤Â÷´ë·Î µé¾î°¡´Â ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î Á¶ÀÛÇØ¾ß ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁ³´Ù.
°æÂûÀº ¿îÀüÀÚÀÎ ³²Æí ±è¾¾°¡ »ç°í 20ÃÊ Àü »óÇâµîÀ» ÄÑ°í ÇÚµéÀ» ¿ìÁ¶ÇâÇß´Ù°¡ »ç°í Á÷Àü ´Ù½Ã ÁÂÁ¶ÇâÇØ Â÷·®À» µéÀÌ ¹Þ¾Ò´Ù´Â Á¡¿¡¼ ³²ÆíÀÌ Á¹À½¿îÀüÀ» ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ç¸ÁÇÑ ¾Æ³» ¾ÕÀ¸·Î´Â ¾ï´ëÀÇ º¸Çè±ÝÀÌ ³ª¿À´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
°á±¹ ³²ÆíÀº »ç°í 3°³¿ù µÚ »ìÀÎÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓÇß´Ù.
Á¶»ó±Ô ÆÀÀåÀº “»ç¸ÁÇÑ ÇÇÇØÀÚ ¸íÀÇ·Î 11°÷ÀÇ º¸Çè»ç¿¡ 26°ÇÀÇ »ý¸íº¸ÇèÀÌ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù”¸ç “º¸Çè ¼öÇý±Ý¸¸ 95¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
´ç½Ã ³²Æí ±è¾¾°¡ ¾Æ³»ÀÇ º¸Çè±ÝÀ¸·Î ÇÑ ´Þ¿¡ º¸Çè»ç¿¡ ³³ÀÔÇÑ µ·Àº 400¸¸¿øÀÌ ÈÇÂ½ ³Ñ¾úÀ» Á¤µµ¿´´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ³²Æí ±è¾¾ ÃøÀº »ç¸ÁÇÑ ÇÇÇØÀÚ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸ðµç °¡Á·ÀÌ º¸ÇèÀ» ¸¹ÀÌ µé¾î¼ ´Þ¸¶´Ù ³³ÀÔÇÏ´Â º¸Çè±ÝÀÌ 900¸¸¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î °æÁ¦·ÂÀÌ ÃæºÐÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¾Æ³»¸¦ »ìÇØÇÒ ÀÌÀ¯°¡ ¾ø´Ù´Â ÃëÁöÀÇ ÁÖÀåµµ Çß´Ù.
³²Æí ±è¾¾ÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “ÇÑ ´Þ ¼øÀÌÀÍÀÌ 1Ãµ¸¸¿øÀÌ´Ù”¶ó¸ç “°¡°Ô ¾ÕÀÇ ÀÚÆÇ±â¸¸ ÇØµµ ÇÏ·ç¿¡ 6¸¸¿ø¾¿ ³ª¿Â´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
³²Æí ±è¾¾ ÃøÀº °æÁ¦·ÂÀ» ÀÎÁõÇÏ±â À§ÇØ 2ÀåÀÇ Â÷¿ëÁõµµ Á¦ÃâÇß´Ù. ÁöÀÎ µÎ ¸í¿¡°Ô °¢°¢ 1¾ï°ú 2¾ïÀÌ ³Ñ´Â µ·À» ºô·ÁÁáÀ¸¸ç ÀÌÀÚµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù´Â ³»¿ëÀÇ Â÷¿ëÁõÀÌ¾ú´Ù.
´ë¹ý¿ø ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³²ÆíÀÌ ÇÑ ´Þ¿¡ 900¸¸¿øÀÇ º¸Çè±ÝÀ» ³³ÀÔÇÒ Á¤µµ·Î °æÁ¦·ÂÀÌ µÞ¹ÞÄ§µÈ´Ù´Â °ÍÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ Â÷¿ëÁõÀº µÑ ´Ù °¡Â¥ÀÎ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÆÀÀº ³²ÆíÀÌ Á¦ÃâÇÑ Â÷¿ëÁõ¿¡ ¾²ÀÎ »ç¶÷µéÀ» Ã£¾Æ³ª¼¹°í ´ç½Ã 1¾ï¿øÀ» ºô·È´Ù´Â ³»¿ëÀÇ Â÷¿ëÁõÀ» ½áÁØ »ç¶÷À» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
Â÷¿ëÁõÀ» ½áÁØ »ç¶÷Àº “Ä£ÇÑ »çÀÌ¿©¼ °ÅÀýÇÒ ¼ö°¡ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “µ·À» ºô¸° ÀûÀÌ ¾ø´Ù. ³²ÀÚ°¡ ÀÚ±â ÇüÀÌ ÀÚ²Ù µ· ¹®Á¦·Î °Çµå·Á¼ ÀÚ±â°¡ ³²µéÇÑÅ× ´Ù µ·À» ºô·ÁÁà¼ µ·ÀÌ ¾ø´Ù°í ¸»ÇÏ°í ½ÍÀ¸´Ï °¡Â¥·Î Â÷¿ëÁõÀ» ½á´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.
2¾ï »ó´çÀ» ºô·È´Ù´Â ³»¿ëÀÇ Â÷¿ëÁõÀ» ½áÁØ º¸Çè ¼³°è»ç´Â ÀÎÅÍºä¸¦ ¿Ï°È÷ °ÅÀýÇÏ¸é¼µµ “(Ã¤¹« °ü°è´Â)¾ø´Ù”°í ¸»ÇØ °á±¹ Â÷¿ëÁõÀÌ µÑ ´Ù °ÅÁþÀÌ¾ú´Ù´Â °ÍÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù.
ÀÌµéÀº ÀÌ¹Ì 1½É¿¡¼ Áõ¾ð±îÁö ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·± »ç½ÇÀÌ ´ë¹ý¿ø±îÁö ÀüÇØÁöÁö ¾Ê¾Ò°í ´ë¹ý¿øÀº °¡Â¥ Â÷¿ëÁõÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³²Æí ±è¾¾ÀÇ °æÁ¦·ÂÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ °ÍÀÌ¾ú´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ³²Æí ±è¾¾´Â °¡Á·µé ¾ÕÀ¸·Î µé¾îµÐ º¸Çè±ÝÀ» ´ãº¸·Î 3¾ï 2Ãµ¸¸¿øÀÌ ³Ñ´Â ´ëÃâÀ» ÇÑ °ÍÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù ÃøÀº ´ë¹ý¿øÀÌ ÆÄ±âÈ¯¼ÛÀ» ÇÑ °¡Àå °áÁ¤ÀûÀÎ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼µµ Á¶¸íÇß´Ù.
´ë¹ý¿øÀÌ »ç°ÇÀ» ÆÄ±âÈ¯¼ÛÇÑ °¡Àå °áÁ¤ÀûÀÎ ÀÌÀ¯´Â ¹Ù·Î CCTV ¶§¹®ÀÌ¾ú´Ù. ³²ÆíÀÌ Á¹À½¿îÀüÀ» ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í °æÂû°ú °ËÂû¿¡°Ô È®½ÅÀ» Áá´ø ÀÌ CCTV¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í ´ë¹ý¿øÀº ÆÇ´ÜÇß´Ù.
´ë¹ý¿øÀº ÆÇ°á¹®¿¡¼ CCTV¿Í µµ·Î°ø»çÀÇ °ËÁõÀ» ÅëÇØ Â÷·®ÀÌ ¿ìÁ¶ÇâÇß´Ù´Â »ç½ÇÀº ¹àÇôÁ³À¸³ª Â÷·®À» ´Ù½Ã ÁÂÁ¶ÇâÇØ °íÀÇ·Î Æ®·°À» Ãßµ¹Çß´Ù´Â ºÎºÐÀÌ °¡¼³ÀÏ »Ó ¸íÈ®È÷ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.
±¤¿øÀÌ °¥¶óÁö´Â ½ÇÇèÀ» ÅëÇØ¼ ¿ìÁ¶ÇâÀº È®ÀÎµÆÀ¸³ª Â÷·®ÀÌ ´Ù½Ã ÁÂÁ¶Çâ ÇÏ´Â °ÍÀº CCTV¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÀÌ ¾î·Æ´Ù´Â °Í.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº »ç°í ´ç½Ã 119 ±¸±Þ´ë¿øµéÀÌ »ç°í ÇöÀåÀ» ÂïÀº »çÁø Áß Â÷·®ÀÇ ¾Õ¹ÙÄû°¡ ÂïÈù »çÁøÀ» Ã£¾Æ³» ¿µ»ó ºÐ¼® Àü¹®°¡µé¿¡°Ô ºÐ¼®À» ÀÇ·ÚÇß´Ù.
µÎ ¸íÀÇ ¿µ»ó ºÐ¼® Àü¹®°¡µéÀº »çÁø ¼Ó ¾Õ¹ÙÄû ¸ð¾çÀÌ 11ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¶ó°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù. µÎ ¿µ»ó ºÐ¼® Àü¹®°¡µéÀº “ÀÌ ¹ÙÄû ¸ð¾çÀÌ ÇÚµéÀ» ÁÂ·Î 10µµ Á¤µµ ¿òÁ÷¿´´Ù°í ºÁ¾ß ÇÑ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
»ç¸ÁÇÑ ÇÇÇØÀÚÀÇ Ä¯º¸µð¾ÆÀÎ Ä£±¸µéÀº ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “¾ÆÁ÷µµ ±â¾ï³ª´Â °Ô ÀÖ´Ù”¸ç “³²ÆíÀÌ ÈÀåÇÏ´Â ³¯ ¹äÀ» ±×·¸°Ô ¸ÀÀÖ°Ô ¸Ô´õ¶ó. ±×°Ô Á¦ÀÏ ±âºÐ ³ª»¦´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
»ç°Ç Á÷ÈÄ ³²ÆíÀÇ ½É¸® ºÐ¼®À» Çß´ø °ËÂû ½É¸®ºÐ¼®°üÀº “³²ÆíÀÌ »ç¸ÁÇÑ ¾Æ³» ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ¸ç ³Ê¹« ±«·Ó´Ù ½½ÇÁ´Ù ÇÏ´Âµ¥ Á¤ÀÛ ´«¹°Àº ¾È³ª°í ¿ì´Â ½Ã´¿¸¸ Çß´ø °Í °°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇöÀç º¸Çè»çµéÀº ³²Æí¿¡ ´ëÇÑ ÇÇÇØÀÚÀÇ »ç¸Áº¸Çè±Ý Áö±ÞÀ» Áß´ÜÇÑ Ã¤ ÆÇ°áÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Â ÁßÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ MC ±è»óÁßÀº “»ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ´ç½Ã Áö¿ª º¯È£»ç 1¸íÀ» °í¿ëÇß´ø ³²ÆíÀº ÀÌÁ¦ ¼¿ïÀÇ ´ëÇü ·ÎÆß°ú °è¾àÀ» Çß´Ù”¸ç “º¯È£ÀÎ´Ü Áß¿¡´Â ºÎÀå°Ë»ç Ãâ½Åµµ ÀÖ°í ÀÌµéÀÌ 1½ÉºÎÅÍ 3½É±îÁö ³²Æí ±è¾¾¸¦ º¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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