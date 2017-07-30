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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.30 ÀÏ 15:33
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¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, ¡®95¾ï º¸Çè»ìÀÎ¡¯ ³²ÆíÀº ¿Ö Áñ°Å¿î »óÅÂ¿´³ª? ¸¸»è ¾Æ³» Á×À½ÀÇ Áø½ÇÀº?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.30  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ‘95¾ï º¸Çè»ìÀÎ»ç°Ç’ È¤Àº ‘Ä¯º¸µð¾Æ ¸¸»è ¾Æ³» »ìÀÎ»ç°Ç’ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â »ç°ÇÀ» ÀçÁ¶¸íÇß´Ù. SBSÄ¸Ã³.

29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ‘95¾ï º¸Çè»ìÀÎ»ç°Ç’ È¤Àº ‘Ä¯º¸µð¾Æ ¸¸»è ¾Æ³» »ìÀÎ»ç°Ç’ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â »ç°ÇÀ» ÀçÁ¶¸íÇß´Ù.

Áö³­ 2014³â 8¿ù 23ÀÏ ¹ß»ýÇÑ °æºÎ°í¼Óµµ·Î ÇÏÇà¼± ºñ»óÁ¤Â÷´ë¿¡¼­ ±³Åë»ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù. °«±æ¿¡ ÁÖÂ÷µÇ¾î ÀÖ´ø ºñ»ó Á¤Â÷µÇ¾î ÀÖ´ø 8Åæ Æ®·°À» µÚ¿¡¼­ ½ÂÇÕÂ÷°¡ Ãßµ¹ÇÑ »ç°í¿´´Ù. ÀÌ »ç°í·Î ½ÂÇÕÂ÷¿¡ Å¸°í ÀÖ´ø ºÎºÎ Áß ¸¸»èÀÇ Ä¯º¸µð¾Æ Ãâ½Å ¾Æ³»°¡ »ç¸ÁÇß´Ù.

Ã³À½ ´Ü¼ø ±³Åë»ç°í·Î Ã³¸®µÆ´ø ÀÌ »ç°í´Â ±×·¯³ª °ð »ìÀÎ»ç°ÇÀ¸·Î ¼ö»ç°¡ ½ÃÀÛµÆ´Ù.

´ç½Ã Ãµ¾Èµ¿³²°æÂû¼­ °­·Â°è¿¡ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´ø ÀÌÀç°ï Çü»ç´Â “°¡µå·¹ÀÏÀ» µéÀÌ¹ÞÁö ¾Ê°í ¹Ù·Î Æ®·°À» Ãßµ¹ÇÑ °Ô ÀÌ»óÇß´Ù. ±×°Íµµ ÇÇÇØ°¡ ¿ÀÁ÷ ¾Æ³»°¡ Åº º¸Á¶¼®ÂÊ¿¡¸¸ Ãæ°ÝÀÌ ÁýÁßµÇ¾î ÀÖ¾î ÀÇ½É½º·¯¿ü´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

½ÇÁ¦·Î »ç°í ´ç½Ã ¸¸»èÀÇ ¾Æ³»°¡ ÇöÀå¿¡¼­ Áï»çÇÒ Á¤µµ·Î Ãæ°ÝÀÌ Å« »ç°í¿´À¸³ª »ç°í Ãæ°ÝÀº ¾Æ³»°¡ Åº º¸Á¶¼®ÂÊ¿¡¸¸ ÁýÁßµÇ¾î ÀÖ¾î ³²Æí ÀÌ¾¾´Â »ç°í ´çÀÏ Åð¿øÇÒ Á¤µµ·Î ºÎ»óÀÌ °æ¹ÌÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ Ãµ¾Èµ¿³²°æÂû¼­´Â ³²Æí ÀÌ¾¾°¡ °íÀÇ·Î »ç°í¸¦ ³ÂÀ» °¡´É¼ºÀ» µÎ°í ¼ö»ç¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.

´ç½Ã Ãµ¾Èµ¿³²°æÂû¼­ °­·Â 1ÆÀ Á¶»ó±Ô ÆÀÀåÀº “´ëÀü º»»ç±îÁö °¡¼­ CCTV¸¦ È®º¸ÇØ¼­ ºÃ´Âµ¥ ³Ê¹« ÀÌ»óÇß´Ù”¸ç “´ëÇü Æ®·°ÀÌ ¸ÕÀú ºñ»óÁ¤Â÷´ë·Î µé¾î°¡°í ³­ µÚ Á¶±Ý ÈÄ¿¡ ºÎºÎ°¡ Åº Â÷·®ÀÌ ¿Â´Ù. ±Ùµ¥ ³²ÆíÀÌ Â÷·®ÀÇ »óÇâµîÀ» ÄÑ´Â°Ô º¸ÀÎ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

³²Æí ÀÌ¾¾´Â »ç°í ´ç½Ã Á¹À½¿îÀüÀ» Çß´Ù°í Áø¼úÇßÀ¸³ª »ç°í°¡ ³ª±â 20ÃÊ Àü Â÷·®ÀÇ »óÇâµîÀÌ ÄÑÁö´Â Àå¸éÀÌ CCTV¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎ µÆ´Ù. Æ¯È÷ ÁÖ¸ñÇÒ Á¡Àº »óÇâµîÀÌ ÄÑÁö´Â ¼ø°£ ºÒºûÀº ¸¶Ä¡ Ä¿´Ù¶õ ÇÏ³ªÀÇ ±¤¿øÃ³·³ º¸ÀÌÁö¸¸ Â÷·®ÀÌ ºñ»óÁ¤Â÷´ë·Î µé¾î°¥ ¶§¿¡´Â ±¤¿øÀÌ µÎ °³·Î °¥¶óÁö´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

°æÂûÀÌ µµ·Î±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü¿¡ ÀÇ·ÚÇØ ÇÑ »ç°í ÀçÇö ½ÇÇè¿¡¼­ ÇÏ³ªÀÇ ±¤¿øÀÌ µÑ·Î ³ª´µ´Â Çö»óÀº Â÷·® ¿îÀüÀÚ°¡ »óÇâµîÀ» ÄÒ Á÷ÈÄ ÇÚµéÀ» ºñ»óÁ¤Â÷´ë·Î µé¾î°¡´Â ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î Á¶ÀÛÇØ¾ß ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁ³´Ù.

°æÂûÀº ¿îÀüÀÚÀÎ ³²Æí ÀÌ ¾¾°¡ »ç°í 20ÃÊ Àü »óÇâµîÀ» ÄÑ°í ÇÚµéÀ» ¿ìÁ¶ÇâÇß´Ù°¡ »ç°í Á÷Àü ´Ù½Ã ÁÂÁ¶ÇâÇØ Â÷·®À» µéÀÌ ¹Þ¾Ò´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ³²ÆíÀÌ Á¹À½¿îÀüÀ» ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ç¸ÁÇÑ ¾Æ³» ¾ÕÀ¸·Î´Â ¾ï´ëÀÇ º¸Çè±ÝÀÌ ³ª¿À´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ°í °á±¹ ³²ÆíÀº »ç°í 3°³¿ù µÚ »ìÀÎÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓÇß´Ù.

Á¶»ó±Ô ÆÀÀåÀº “»ç¸ÁÇÑ ÇÇÇØÀÚ ¸íÀÇ·Î 11°÷ÀÇ º¸Çè»ç¿¡ 26°ÇÀÇ »ý¸íº¸ÇèÀÌ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù”¸ç “º¸Çè ¼öÇý±Ý¸¸ 95¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

´ç½Ã ³²Æí ÀÌ¾¾°¡ ¾Æ³»ÀÇ º¸Çè±ÝÀ¸·Î ÇÑ ´Þ¿¡ º¸Çè»ç¿¡ ³³ÀÔÇÑ µ·Àº 400¸¸¿øÀÌ ÈÇÂ½ ³Ñ¾úÀ» Á¤µµ¿´´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ³²Æí ÀÌ¾¾ ÃøÀº »ç¸ÁÇÑ ÇÇÇØÀÚ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸ðµç °¡Á·ÀÌ º¸ÇèÀ» ¸¹ÀÌ µé¾î¼­ ´Þ¸¶´Ù ³³ÀÔÇÏ´Â °¡Á· º¸Çè±ÝÀÌ 900¸¸¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î °æÁ¦·ÂÀÌ ÃæºÐÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¾Æ³»¸¦ »ìÇØÇÒ ÀÌÀ¯°¡ ¾ø´Ù´Â ÃëÁöÀÇ ÁÖÀåµµ Çß´Ù.

³²Æí ÀÌ¾¾ÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â “ÇÑ ´Þ ¼øÀÌÀÍÀÌ 1Ãµ¸¸¿øÀÌ´Ù”¶ó¸ç “°¡°Ô ¾ÕÀÇ ÀÚÆÇ±â¸¸ ÇØµµ ÇÏ·ç¿¡ 6¸¸¿ø¾¿ ³ª¿Â´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

³²Æí ÀÌ¾¾ ÃøÀº °æÁ¦·ÂÀ» ÀÎÁõÇÏ±â À§ÇØ 2ÀåÀÇ Â÷¿ëÁõµµ Á¦ÃâÇß´Ù. ÁöÀÎ µÎ ¸í¿¡°Ô °¢°¢ 1¾ï°ú 2¾ïÀÌ ³Ñ´Â µ·À» ºô·ÁÁáÀ¸¸ç ÀÌÀÚµµ ¹Þ°í ÀÖ´Ù´Â ³»¿ëÀÇ Â÷¿ëÁõÀÌ¾ú´Ù.

´ë¹ý¿ø ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³²ÆíÀÌ ÇÑ ´Þ¿¡ 900¸¸¿øÀÇ º¸Çè±ÝÀ» ³³ÀÔÇÒ Á¤µµ·Î °æÁ¦·ÂÀÌ µÞ¹ÞÄ§µÈ´Ù´Â °ÍÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ±âµµ Çß´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ Â÷¿ëÁõÀº µÑ ´Ù °¡Â¥ÀÎ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.

‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÆÀÀº ³²Æí ÀÌ¾¾°¡ Á¦ÃâÇÑ Â÷¿ëÁõ¿¡ ¾²ÀÎ »ç¶÷µéÀ» Ã£¾Æ³ª¼¹°í ´ç½Ã 1¾ï¿øÀ» ºô·È´Ù´Â ³»¿ëÀÇ Â÷¿ëÁõÀ» ½áÁØ »ç¶÷À» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

Â÷¿ëÁõÀ» ½áÁØ »ç¶÷Àº “Ä£ÇÑ »çÀÌ¿©¼­ °ÅÀýÇÒ ¼ö°¡ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “µ·À» ºô¸° ÀûÀÌ ¾ø´Ù. ³²ÀÚ°¡ ÀÚ±â ÇüÀÌ ÀÚ²Ù µ· ¹®Á¦·Î °Çµå·Á¼­ ÀÚ±â°¡ ³²µéÇÑÅ× ´Ù µ·À» ºô·ÁÁà¼­ µ·ÀÌ ¾ø´Ù°í ¸»ÇÏ°í ½ÍÀ¸´Ï °¡Â¥·Î Â÷¿ëÁõÀ» ½á´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.

2¾ï »ó´çÀ» ºô·È´Ù´Â ³»¿ëÀÇ Â÷¿ëÁõÀ» ½áÁØ º¸Çè ¼³°è»ç´Â ÀÎÅÍºä¸¦ ¿Ï°­È÷ °ÅÀýÇÏ¸é¼­µµ “(Ã¤¹« °ü°è´Â)¾ø´Ù”°í ¸»ÇØ °á±¹ Â÷¿ëÁõÀÌ µÑ ´Ù °ÅÁþÀÌ¾ú´Ù´Â °ÍÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù.

ÀÌµéÀº ÀÌ¹Ì 1½É¿¡¼­ Áõ¾ð±îÁö ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·± »ç½ÇÀÌ ´ë¹ý¿ø±îÁö ÀüÇØÁöÁö ¾Ê¾Ò°í ´ë¹ý¿øÀº °¡Â¥ Â÷¿ëÁõÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³²Æí ÀÌ¾¾ÀÇ °æÁ¦·ÂÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ °ÍÀÌ¾ú´Ù.

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ³²Æí ÀÌ¾¾´Â °¡Á·µé ¾ÕÀ¸·Î µé¾îµÐ º¸Çè±ÝÀ» ´ãº¸·Î 3¾ï 2Ãµ¸¸¿øÀÌ ³Ñ´Â ´ëÃâÀ» ÇÑ °ÍÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù.

¼®¿¬ÂúÀº Á¡Àº ¶Ç ÀÖ´Ù.

»ç¸ÁÇÑ ÇÇÇØÀÚÀÇ Ä¯º¸µð¾ÆÀÎ Ä£±¸µéÀº ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “¾ÆÁ÷µµ ±â¾ï³ª´Â °Ô ÀÖ´Ù”¸ç “³²ÆíÀÌ ÇÇÇØÀÚ¸¦ È­ÀåÇÏ´ø ³¯ ¹äÀ» ±×·¸°Ô ¸ÀÀÖ°Ô ¸Ô´õ¶ó. ±×°Ô Á¦ÀÏ ±âºÐ ³ª»¦´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

»ç°Ç Á÷ÈÄ ³²Æí ÀÌ¾¾ÀÇ ½É¸® ºÐ¼®À» Çß´ø °ËÂû ½É¸®ºÐ¼®°üÀº “³²ÆíÀÌ »ç¸ÁÇÑ ¾Æ³» ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ¸ç ³Ê¹« ±«·Ó´Ù ½½ÇÁ´Ù ÇÏ¸é¼­ ¼ÕÀ¸·Î ¾ó±¼À» °¡¸®´Âµ¥ Á¤ÀÛ ´«¹°Àº ¾È ³ª°í ¿ì´Â ½Ã´¿¸¸ Çß´ø °Í °°´Ù”¸ç “´ç½Ã ³²Æí ÀÌ¾¾ÀÇ °Ë»ç °á°ú º¸Åë»ç¶÷µé º¸´Ù Åë°èÀûÀ¸·Î À¯ÀÇ¹ÌÇÏ°Ô Áñ°Å¿î »óÅÂ¿´´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù ÃøÀº ´ë¹ý¿øÀÌ ÆÄ±âÈ¯¼ÛÀ» ÇÑ °¡Àå °áÁ¤ÀûÀÎ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼­µµ Á¶¸íÇß´Ù.

´ë¹ý¿øÀÌ »ç°ÇÀ» ÆÄ±âÈ¯¼ÛÇÑ °¡Àå °áÁ¤ÀûÀÎ ÀÌÀ¯´Â ¹Ù·Î CCTV ¶§¹®ÀÌ¾ú´Ù. ³²ÆíÀÌ Á¹À½¿îÀüÀ» ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í °æÂû°ú °ËÂû¿¡°Ô È®½ÅÀ» Áá´ø ÀÌ CCTV¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í ´ë¹ý¿øÀº ÆÇ´ÜÇß´Ù.

´ë¹ý¿øÀº ÆÇ°á¹®¿¡¼­ CCTV¿Í µµ·Î°ø»çÀÇ °ËÁõÀ» ÅëÇØ Â÷·®ÀÌ ¿ìÁ¶ÇâÇß´Ù´Â »ç½ÇÀº ¹àÇôÁ³À¸³ª Â÷·®À» ´Ù½Ã ÁÂÁ¶ÇâÇØ °íÀÇ·Î Æ®·°À» Ãßµ¹Çß´Ù´Â ºÎºÐÀÌ °¡¼³ÀÏ »Ó ¸íÈ®È÷ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.

±¤¿øÀÌ °¥¶óÁö´Â ½ÇÇèÀ» ÅëÇØ¼­ ¿ìÁ¶ÇâÀº È®ÀÎµÆÀ¸³ª Â÷·®ÀÌ ´Ù½Ã ÁÂÁ¶Çâ ÇÏ´Â °ÍÀº CCTV¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÀÌ ¾î·Æ´Ù´Â °Í.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº »ç°í ´ç½Ã 119 ±¸±Þ´ë¿øµéÀÌ »ç°í ÇöÀåÀ» ÂïÀº »çÁø Áß Â÷·®ÀÇ ¾Õ¹ÙÄû°¡ ÂïÈù »çÁøÀ» Ã£¾Æ³» ¿µ»ó ºÐ¼® Àü¹®°¡µé¿¡°Ô ºÐ¼®À» ÀÇ·ÚÇß´Ù.

µÎ ¸íÀÇ ¿µ»ó ºÐ¼® Àü¹®°¡µéÀº »çÁø ¼Ó ¾Õ¹ÙÄû ¸ð¾çÀÌ 11ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¶ó°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù. µÎ ¿µ»ó ºÐ¼® Àü¹®°¡µéÀº “ÀÌ ¹ÙÄû ¸ð¾çÀÌ ÇÚµéÀ» ÁÂ·Î 10µµ Á¤µµ ¿òÁ÷¿´´Ù°í ºÁ¾ß ÇÑ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù ÆÀÀº ½ÇÁ¦·Î °°Àº Á¶°Ç¿¡¼­ »ç°í°¡ ³­ Â÷·®°ú ¶È°°Àº Á¾·ùÀÇ Â÷·®À¸·Î ½ÇÇèÀ» Çß´Ù. ±× °á°ú Â÷·®ÀÌ »ç°í°¡ ³­ °ÍÃ³·³ ÀÏÁ÷¼±À¸·Î ¿îÇàÀ» ÇÏ·Á¸é ºñ»óÁ¤Â÷´ë ÂÊÀ¸·Î ÇÚµéÀ» ¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î µ¹·È´Ù°¡ ´Ù½Ã ¿ÞÂÊÀ¸·Î »ìÂ¦ Æ²¾î¾ß Â÷·®ÀÌ ÀÏÁ÷¼±À¸·Î ¿îÇàµÈ´Ù´Â °ÍÀÌ ¹àÇôÁ³´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ³¯ MC ±è»óÁßÀº “ºÎµð ÀÌ·± °úÇÐÀû ºÐ¼® °á°ú°¡ Àß ¹Þ¾Æµé¿©Áö¸é ÁÁ°Ú´Ù”¸ç “»ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ´ç½Ã Áö¿ª º¯È£»ç 1¸íÀ» °í¿ëÇß´ø ³²ÆíÀº ÀÌÁ¦ ¼­¿ïÀÇ ´ëÇü ·ÎÆß°ú °è¾àÀ» Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¶Ç ±è»óÁßÀº “Ä¯º¸µð¾Æ Ãâ½ÅÀÇ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ´ëº¯ÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®´Â ³Ê¹« ÀÛ°í °¡³ÇÇÁ´Ù”¸ç ´ëÁßÀÇ °ü½ÉÀ» ´çºÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
  • ¡®°©Áú ³í¶õ¡¯ ÃÑ°¢³× ¾ßÃ¤°¡°Ô »ç³» ½½·Î°Ç º¸´Ï¡¦¡°Åä¿äÀÏÀº ÅäÇÏµµ·Ï ÀÏÇÏ´Â³¯¡±
  • ¡®Ä«Ä«¿ÀÅå ¿À·ù¡¯¿¡ ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚ ºÒÆí¡¦Á¤»ó ÀÛµ¿µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ¾î ¾î¸®µÕÀý
  • ´©µåÆæ¼Ç ¿î¿µÀÚ,°ú°Å 'È­¼ºÀÎ¹ÙÀÌ·¯½º'¼­ ³ªÃ¼ÁÖÀÇ ¸ðÀÓ ¾ð±Þ...¡°³²³à³ë¼Ò ³ªÃ¼·Î ÇÔ²² ÈÞ°¡¡±
  • ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, ¡®95¾ï º¸Çè»ìÀÎ¡¯ ´ë¹ý¿øÀº ¿Ö ÆÄ±âÈ¯¼ÛÇß³ª? °¡Â¥ Â÷¿ëÁõÀÇ Áø½Ç
    • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡± ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
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    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    1
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, ¡®95¾ï º¸Çè»ìÀÎ¡¯ ´ë¹ý¿øÀº ¿Ö ÆÄ±âÈ¯¼ÛÇß³ª? °¡Â¥ Â÷¿ëÁõÀÇ Áø½Ç
    2
    [UFC214] Á¸ Á¸½º, ÄÚ¹Ì¾î¿¡°Ô TKO½Â Á÷ÈÄ ºê·Ï ·¹½º³Ê ÇâÇØ¡¦¡°ÀÌÁ¦ ³× Â÷·Ê¡± °ú°¨ÇÑ µµ¹ß
    3
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, ¡®95¾ï º¸Çè»ìÀÎ¡¯ ³²ÆíÀº ¿Ö Áñ°Å¿î »óÅÂ¿´³ª? ¸¸»è ¾Æ³» Á×À½ÀÇ Áø½ÇÀº?
    4
    [UFC214] Á¸ Á¸½ºvs´Ù´Ï¿¤ ÄÚ¹Ì¾î, µÎ ¹øÀÌ³ª °æ±â Ãë¼ÒµÆ´ø »ç¿¬Àº?
    5
    [UFC214] Á¸ Á¸½º, Ã¨ÇÇ¾ð ¹ÚÅ»µÈ »±¼Ò´Ï »ç°Ç ÀçÁ¶¸í¡¦Â÷ ¾È¿¡¼­ ¸¶¾à ¹ß°ßµÅ
    6
    [¿µ»ó]¿ï»êÁö¹ý, Ã³À½À¸·Î ¿¬ 'Ã£¾Æ°¡´Â ¹ýÁ¤'
    7
    UNIST ¿¬±¸¿ø, ±¹Á¦Å¬¶ó¿ìµå ÄÄÇ»ÆÃ ºÐ¾ß ÃÖ°í ³í¹®»ó
    8
    ¡°´Þ¸® °Ç¹è»ç´Â ¾ø´Ù¡±¡¦¾îÁ¦º¸´Ù Âª°í ¹«°Å¿ü´ø ôì¡®Ä¬Å×ÀÏÈ¸µ¿¡¯
    9
    [»çÁø´º½º]¹ãÇÏ´Ã ¼ö³õÀº ºÒ²É
    10
    ¼¼¿ùÈ£ È­¹°Ä­¼­ »À ÀÕµû¶ó ¹ß°ß¡°¹Ì¼ö½ÀÀÚ ¼ö½À ±â´ë¡±
    ¿¬±Ø°ú ÇÔ²² Áñ±â´Â ÇÇ¼­
    Àå»ýÆ÷¿¡¼­ÀÇ ±â¾ï, ¿¹¼ú·Î ÇÇ¾î³ª´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 7¿ù 28ÀÏ~)
    ¿©¸§¹æÇÐ ¹®È­Ã¼ÇèÀ¸·Î ¾ËÂ÷°Ô º¸³»ÀÚ
    È¯»óÀûÀÎ ¸¶¼úÀÇ ¼¼°è·Î, ¿ï»ê¸¶¼úÇùÈ¸ ¸ÅÁ÷°¥¶ó¼î

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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