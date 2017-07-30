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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.30 ÀÏ 21:49
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¡®ÈÞ½ºÆ¿¡¯ È­Àå½Ç ¾Õ ±Ù¹« ¸¸Çà »çÁø ÀçÁ¶¸í¡¦¡°14Ãþ È­Àå½Ç ¾Õ º¹µµÀÔ´Ï´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.30  
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¡ã Èñ¸ÁÅðÁ÷À» °ÅºÎÇß´Ü ÀÌÀ¯·Î ºÎ´çÇØ°í ´çÇß´Ù°¡ º¹Á÷ÇÑ Á÷¿øµéÀ» È­Àå½Ç ¾Õ¿¡¼­ ±Ù¹«½ÃÄÑ ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´ø ¡®ÈÞ½ºÆ¿¡¯ÀÌ ÀÌ¹ø¿£ ¡®ÇØ°í ¸Å´º¾ó¡¯±îÁö ¸¸µç °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. SBSÄ¸Ã³.

Èñ¸ÁÅðÁ÷À» °ÅºÎÇß´Ü ÀÌÀ¯·Î ºÎ´çÇØ°í ´çÇß´Ù°¡ º¹Á÷ÇÑ Á÷¿øµéÀ» È­Àå½Ç ¾Õ¿¡¼­ ±Ù¹«½ÃÄÑ ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´ø ‘ÈÞ½ºÆ¿’ÀÌ ÀÌ¹ø¿£ ‘ÇØ°í ¸Å´º¾ó’±îÁö ¸¸µç °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

ÈÞ½ºÆ¿Àº 2015³â 9¿ù È¸»ç »çÁ¤ÀÌ ¾î·Æ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î °úÀå ¹× ´ë¸®±Þ Á÷¿ø 98¸í¿¡°Ô Èñ¸ÁÅðÁ÷ ¸í¸ñÀÇ »çÁ÷¼­ Á¦ÃâÀ» ¿ä±¸Çß´Ù. 87¸íÀÌ »çÁ÷¼­¸¦ Á¦ÃâÇß°í ÀÌÁß 10¸íÀÇ »çÁ÷¼­°¡ 10¿ù¿¡ ¼ö¸®µÆ´Ù.

±×·¯³ª ½ÇÁ÷ÇÑ 10¸í Áß 3¸íÀº ³ëµ¿À§¿øÈ¸¿¡ ºÎ´çÇØ°í ±¸Á¦ ½ÅÃ»À» ³Â°í 2016³â 4¿ù Áß¾Ó³ëµ¿À§¿øÈ¸°¡ ÀÌ ½ÅÃ»À» ¹Þ¾Æµé¿© º¹Á÷ °áÁ¤À» ³»¸®¸ç ´Ù½Ã º¹Á÷Çß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÈÞ½ºÆ¿Àº º¹Á÷ÀÚ¿¡°Ô ¾÷¹«¸¦ ¸Ã±âÁö ¾ÊÀº °ÍÀº ¹°·Ð º¹Á÷ÀÚ 3¸í Àü¿øÀ» È­Àå½Ç ¾Õ¿¡¼­ ±Ù¹«ÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.

º¹Á÷ÀÚµéÀº È¸»çÀÇ ºÎ´çÇÑ Áö½Ã¿¡ ÇÏ´Â ¼ö ¾øÀÌ È­Àå½Ç ¾Õ¿¡ Ã¥»óÀ» °¡Á®´Ù ³õ°í ±Ù¹«¸¦ ÇØ¾ß¸¸ Çß´Ù. ÀÌ·± È¸»çÀÇ ¸¸ÇàÀº °á±¹ ÀÌµéÀÌ ´Ù½Ã °í¿ëºÎ¿¡ ÁøÁ¤À» ³Ö°í ³ª¼­¾ß Áß´ÜµÆ´Ù.

´ç½Ã ÈÞ½ºÆ¿ °ü°èÀÚ´Â “È­Àå½Ç ¾Õ¿¡ ±Ù¹«½ÃÅ² °ÍÀº ¸ÂÁö¸¸, º¹Á÷ÇÑ ÀÌµéÀÌ ±Ù¹«¼öÄ¢ ¼­¸íÀ» °ÅºÎÇÏ°í ÀÏÀ» ¼º½ÇÇÏ°Ô ÇÏ·Á´Â ÀÇÁö°¡ ºÎÁ·ÇØ¼­ ÃëÇÑ Á¶Ä¡¿´´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.

´ç½Ã °í¿ëºÎ´Â ¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¿¡µµ È­Àå½Ç ¾Õ ±Ù¹«¶ó´Â ºñÀÎ°ÝÀû ´ë¿ì´Â ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Â ÀÏÀÌ¶ó´Â ÆÇ´Ü ¾Æ·¡ ÈÞ½ºÆ¿À» Æ¯º° ±Ù·Î°¨µ¶Å°·Î °áÁ¤ÇßÀ¸³ª ÀÌ°°Àº ±Ù·Î°¨µ¶Àº º°´Ù¸¥ ¼Ò¿ëÀÌ ¾ø¾ú´ø °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.

ÈÞ½ºÆ¿Àº Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ¸é¼­µµ ±× ÀÌÈÄ¿¡µµ ‘ÇØ°í ¸Å´º¾ó’À» ¸¸µé¾î ÀÌµéÀÇ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÅðÁ÷À» ¾Ð¹ÚÇØ¿Â °ÍÀÌ´Ù.

30ÀÏ SBS ‘8½Ã ´º½º’¿¡¼­´Â ÈÞ½ºÆ¿ÀÌ Áö³­ÇØ 5¿ù º¹Á÷ÀÚ °ü¸®¹æ¾ÈÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ³»ºÎ ¹®°ÇÀ» ÀÔ¼öÇØ °ø°³Çß´Ù.

ÀÌ ³»ºÎ ¹®°Ç¿¡´Â º¹Á÷ÀÚÀÇ ÀÌ¸§°ú ÀÌµéÀ» ³»ÂÑÀ» ¹æ¹ýÀÌ ÀÚ¼¼È÷ ÀûÇô ÀÖ¾ú´Ù. ²¿Åõ¸®¸¦ Àâ¾Æ Â¡°èÇÏ°í ÇØ°íÇÏ°Å³ª °í°­µµ ¾÷¹«¸¦ ¸Ã°Ü ½º½º·Î ±×¸¸µÎ°Ô ¸¸µéÀÚ´Â ³»¿ëÀÌ¾ú´Ù.

‘ÇØ°í ¸Å´º¾ó’°ú °ü·ÃÇØ ÈÞ½ºÆ¿ ÃøÀº ½Ç¹«Áø Â÷¿ø¿¡¼­ ¸¸µç °ÍÀÏ »Ó °ø½Ä ¹®°ÇÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

ÈÞ½ºÆ¿ ÀÎ»ç´ã´ç ÀÌ»ç´Â “È¸»ç¿¡¼­ °ø½ÄÀûÀ¸·Î Á¤¸®µÈ ¹®¼­°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ½Ç¹«ÀÚ°¡ ¸¸µé¾ú´Ù°¡ ÆÄ±âÇÑ ¹®°ÇÀÌ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ¹Ì ÇÑÂ÷·Ê º¹Á÷ÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ ºñÀÎµµÀûÀÎ ´ë¿ì·Î ³í¶õÀÌ µÆ´ø ¸¸Å­ ÈÞ½ºÆ¿¿¡ ´ëÇÑ »çÈ¸Àû ºñ³­ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®´Â ³ô¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    1
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, ¡®95¾ï º¸Çè»ìÀÎ¡¯ ´ë¹ý¿øÀº ¿Ö ÆÄ±âÈ¯¼ÛÇß³ª? °¡Â¥ Â÷¿ëÁõÀÇ Áø½Ç
    2
    [UFC214] Á¸ Á¸½º, ÄÚ¹Ì¾î¿¡°Ô TKO½Â Á÷ÈÄ ºê·Ï ·¹½º³Ê ÇâÇØ¡¦¡°ÀÌÁ¦ ³× Â÷·Ê¡± °ú°¨ÇÑ µµ¹ß
    3
    Æ÷ºê½º, ¾ÆÀÌÆù8 »õ ·£´õ¸µ ÀÌ¹ÌÁö °ø°³¡¦¡°Áö¹®ÀÎÁõ ¼¾¼­´Â ¾îµð·Î?¡±
    4
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, ¡®95¾ï º¸Çè»ìÀÎ¡¯ ³²ÆíÀº ¿Ö Áñ°Å¿î »óÅÂ¿´³ª? ¸¸»è ¾Æ³» Á×À½ÀÇ Áø½ÇÀº?
    5
    ¡®GGÅõ°Ô´õ¡¯ ½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ® ¸®¸¶½ºÅÍ, À§ÇØ ¸ðÀÎ ½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ® Àü¼³µé
    6
    ¡®ÈÞ½ºÆ¿¡¯ ºÎ´çÇØ°í º¹Á÷ÀÚ È­Àå½Ç ¾Õ ±Ù¹«¿¡ ¡®ÇØ°í ¸Å´º¾ó¡¯±îÁö ¸¸µé¾î¡¦¡°±×¸¸µÎ°Ô ¸¸µéÀÚ¡±
    7
    [UFC214] Á¸ Á¸½º, Ã¨ÇÇ¾ð ¹ÚÅ»µÈ »±¼Ò´Ï »ç°Ç ÀçÁ¶¸í¡¦Â÷ ¾È¿¡¼­ ¸¶¾à ¹ß°ßµÅ
    8
    [UFC214] Á¸ Á¸½ºvs´Ù´Ï¿¤ ÄÚ¹Ì¾î, µÎ ¹øÀÌ³ª °æ±â Ãë¼ÒµÆ´ø »ç¿¬Àº?
    9
    3³â ÈÄ Ãâ¼Ò Á¶µÎ¼ø, ¾ó±¼°ú °ÅÁÖÁö È®ÀÎ ¹æ¹ýÀº? ¡®¼º¹üÁËÀÚ ¾Ë¸²e¡¯ ÅëÇØ È®ÀÎ °¡´É
    10
    [¿µ»ó]¿ï»êÁö¹ý, Ã³À½À¸·Î ¿¬ 'Ã£¾Æ°¡´Â ¹ýÁ¤'
    9¿ù Àü±¹¹«¿ëÁ¦ Âü°¡ÇÏ´Â ¡®¿©ÀÇÁÖ Dance Project¡¯ ...
    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü, ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü ¿¬°è Çà»ç
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 7¿ù 31ÀÏ~)
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