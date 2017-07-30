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Èñ¸ÁÅðÁ÷À» °ÅºÎÇß´Ü ÀÌÀ¯·Î ºÎ´çÇØ°í ´çÇß´Ù°¡ º¹Á÷ÇÑ Á÷¿øµéÀ» ÈÀå½Ç ¾Õ¿¡¼ ±Ù¹«½ÃÄÑ ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´ø ‘ÈÞ½ºÆ¿’ÀÌ ÀÌ¹ø¿£ ‘ÇØ°í ¸Å´º¾ó’±îÁö ¸¸µç °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
ÈÞ½ºÆ¿Àº 2015³â 9¿ù È¸»ç »çÁ¤ÀÌ ¾î·Æ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î °úÀå ¹× ´ë¸®±Þ Á÷¿ø 98¸í¿¡°Ô Èñ¸ÁÅðÁ÷ ¸í¸ñÀÇ »çÁ÷¼ Á¦ÃâÀ» ¿ä±¸Çß´Ù. 87¸íÀÌ »çÁ÷¼¸¦ Á¦ÃâÇß°í ÀÌÁß 10¸íÀÇ »çÁ÷¼°¡ 10¿ù¿¡ ¼ö¸®µÆ´Ù.
±×·¯³ª ½ÇÁ÷ÇÑ 10¸í Áß 3¸íÀº ³ëµ¿À§¿øÈ¸¿¡ ºÎ´çÇØ°í ±¸Á¦ ½ÅÃ»À» ³Â°í 2016³â 4¿ù Áß¾Ó³ëµ¿À§¿øÈ¸°¡ ÀÌ ½ÅÃ»À» ¹Þ¾Æµé¿© º¹Á÷ °áÁ¤À» ³»¸®¸ç ´Ù½Ã º¹Á÷Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÈÞ½ºÆ¿Àº º¹Á÷ÀÚ¿¡°Ô ¾÷¹«¸¦ ¸Ã±âÁö ¾ÊÀº °ÍÀº ¹°·Ð º¹Á÷ÀÚ 3¸í Àü¿øÀ» ÈÀå½Ç ¾Õ¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
º¹Á÷ÀÚµéÀº È¸»çÀÇ ºÎ´çÇÑ Áö½Ã¿¡ ÇÏ´Â ¼ö ¾øÀÌ ÈÀå½Ç ¾Õ¿¡ Ã¥»óÀ» °¡Á®´Ù ³õ°í ±Ù¹«¸¦ ÇØ¾ß¸¸ Çß´Ù. ÀÌ·± È¸»çÀÇ ¸¸ÇàÀº °á±¹ ÀÌµéÀÌ ´Ù½Ã °í¿ëºÎ¿¡ ÁøÁ¤À» ³Ö°í ³ª¼¾ß Áß´ÜµÆ´Ù.
´ç½Ã ÈÞ½ºÆ¿ °ü°èÀÚ´Â “ÈÀå½Ç ¾Õ¿¡ ±Ù¹«½ÃÅ² °ÍÀº ¸ÂÁö¸¸, º¹Á÷ÇÑ ÀÌµéÀÌ ±Ù¹«¼öÄ¢ ¼¸íÀ» °ÅºÎÇÏ°í ÀÏÀ» ¼º½ÇÇÏ°Ô ÇÏ·Á´Â ÀÇÁö°¡ ºÎÁ·ÇØ¼ ÃëÇÑ Á¶Ä¡¿´´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
´ç½Ã °í¿ëºÎ´Â ¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¿¡µµ ÈÀå½Ç ¾Õ ±Ù¹«¶ó´Â ºñÀÎ°ÝÀû ´ë¿ì´Â ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Â ÀÏÀÌ¶ó´Â ÆÇ´Ü ¾Æ·¡ ÈÞ½ºÆ¿À» Æ¯º° ±Ù·Î°¨µ¶Å°·Î °áÁ¤ÇßÀ¸³ª ÀÌ°°Àº ±Ù·Î°¨µ¶Àº º°´Ù¸¥ ¼Ò¿ëÀÌ ¾ø¾ú´ø °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
ÈÞ½ºÆ¿Àº Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ¸é¼µµ ±× ÀÌÈÄ¿¡µµ ‘ÇØ°í ¸Å´º¾ó’À» ¸¸µé¾î ÀÌµéÀÇ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÅðÁ÷À» ¾Ð¹ÚÇØ¿Â °ÍÀÌ´Ù.
30ÀÏ SBS ‘8½Ã ´º½º’¿¡¼´Â ÈÞ½ºÆ¿ÀÌ Áö³ÇØ 5¿ù º¹Á÷ÀÚ °ü¸®¹æ¾ÈÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ³»ºÎ ¹®°ÇÀ» ÀÔ¼öÇØ °ø°³Çß´Ù.
ÀÌ ³»ºÎ ¹®°Ç¿¡´Â º¹Á÷ÀÚÀÇ ÀÌ¸§°ú ÀÌµéÀ» ³»ÂÑÀ» ¹æ¹ýÀÌ ÀÚ¼¼È÷ ÀûÇô ÀÖ¾ú´Ù. ²¿Åõ¸®¸¦ Àâ¾Æ Â¡°èÇÏ°í ÇØ°íÇÏ°Å³ª °í°µµ ¾÷¹«¸¦ ¸Ã°Ü ½º½º·Î ±×¸¸µÎ°Ô ¸¸µéÀÚ´Â ³»¿ëÀÌ¾ú´Ù.
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