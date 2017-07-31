¡®±³Àç µµ¿ë¡¯ µÑ·¯½Î°í ¹ß¹ßÇÑ ¡®ÀÌ´ÙÁövs°í¾Æ¸§¡¯ ÀüÀï¡¦ÀÌ´ÙÁö Ãø ¡°¿ÀÅ¸±îÁö ¶È°°¾Æ¡±

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EBS¿¡¼ ¿ª»ç °»ç °£ÀÇ ¶§ ¾Æ´Ñ ÀüÀïÀÌ ¹ß¹ßÇß´Ù.
EBS ÀÌ´ÙÁö °»ç¿Í °í¾Æ¸§ °»ç°¡ ±³Àç µµ¿ë ¹®Á¦¸¦ ³õ°í »óÈ£°£¿¡ ¹ýÀû ´ëÀÀÀ» ¿¹°íÇÑ °Í.
¾Õ¼ 29ÀÏ ÀÌ´ÙÁö °»ç´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ °í¾Æ¸§ °»ç°¡ °ÀÇ¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Â »çÁøÀ» °ÔÀçÇÏ°í´Â “¸Ç ¹Ø¿¡ ±ò°í ÀÖ´Â ÀÚ·á´Â ³»°¡ ¸¸µç ¿¬Ç¥Æ¯° ±³Àç”¶ó¸ç “³» ¿ÀÅ»ÀÚµµ Ä«ÇÇÇØ°¬´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ °»ç´Â °í °»ç°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ¿¬Ç¥¸¦ ¶È°°ÀÌ µû¶óÇß±â ¶§¹®¿¡ ¹Ìµå¿þÀÌ ÇØÀüÀÌ 1943³â¿¡ ³¡³ª´Â °ÍÀ¸·Î Àß¸ø Ç¥±âµÈ ¿ÀÅ¸±îÁö ¶È°°´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ÀÌ °»ç´Â “¼ö´É ÃâÁ¦ °¡´É ¿¬Ç¥¸¦ ±³°ú¼ 4Á¾, ¿¬°è±³Àç, Áö¿ªº° ½Ã´ëº°·Î Èð¾îÁ® ÀÖ´Â °É ¸ðÀº µÚ Àç±¸¼ºÇÏ´Â ÀÛ¾÷Àº ¸¹Àº ³ë·ÂÀ» ¿äÇÑ´Ù”¸ç “ÀÛ³âºÎÅÍ Á¦ °íÀ¯ÀÇ ¿¬Ç¥¸¦ ¸¸µå´À¶ó °í»ýÇß´Âµ¥ 1³â °É·Á ¸¸µç ±³Àç°¡ ÆÇ¸ÅµÇÀÚ¸¶ÀÚ Ä«ÇÇµÇ´Â °Ç ÇÑ¼ø°£”ÀÌ¶ó°í ºÒÆíÇÑ ½É°æÀ» µå·¯³Â´Ù.
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³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ °í °»ç´Â 30ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “Á¦°¡ ¸ð ¼±»ý´ÔÀÇ °ÀÇ¸¦ Ä«ÇÇÇß´Ù´Â °ÍÀº »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ ÁÖÀå”ÀÌ¶ó¸ç “ÀüÈ¸¦ °É¾î ºÎµå·´°Ô ´ëÃ³ÇÏ·Á ÇßÁö¸¸ ÇØ´ç ¼±»ý´ÔÀÌ È¸»çÀÇ ¿¬¶ôµµ ¹ÞÁö ¾Ê°í ¸í¿¹ÈÑ¼ÕÀ» ÀÏ»ï´Â ÇàÅÂ¸¦ ¸ØÃßÁö ¾Ê¾Æ ¹ýÀû ´ëÀÀÀ» ÁØºñÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ÀüÇØ ¸Â´ëÀÀÀ» ½Ã»çÇß´Ù.
ÇÑÆí °©ÀÛ½º·¯¿î ±³»ç °£ÀÇ ºÐÀï¿¡ ÇÐ»ýµéÀº ´çÈ¤°¨À» °¨ÃßÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “µÎ ¼±»ý´Ô ´Ù ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¼±»ý´ÔÀÎµ¥ °©ÀÚ±â ¹«½¼ ³¸®¾ß”, “ºÎµð Àß ÇØ°áµÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”, “¾Æ¹«·¡µµ ±³»çµéÀº ÀÚ±â°¡ Á÷Á¢ °¡¸£Ä¥ ±³Àç¸¦ ¸¸µé°í ÇÏ´Ùº¸´Ï Àú·± ºÎºÐÀÌ Æ¯È÷ ¹Î°¨ÇÑ µí º¸ÀÎ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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