¡®±³Àç µµ¿ë¡¯ µÑ·¯½Î°í ¹ß¹ßÇÑ ¡®ÀÌ´ÙÁövs°í¾Æ¸§¡¯ ÀüÀï¡¦ÀÌ´ÙÁö Ãø ¡°¿ÀÅ¸±îÁö ¶È°°¾Æ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.7.31 ¿ù 14:18
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.07.31  
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    [UFC214] Á¸ Á¸½º, ÄÚ¹Ì¾î¿¡°Ô TKO½Â Á÷ÈÄ ºê·Ï ·¹½º³Ê ÇâÇØ¡¦¡°ÀÌÁ¦ ³× Â÷·Ê¡± °ú°¨ÇÑ µµ¹ß
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    ÇÑÁö¹Î, ±èÇý¼ö ¸¸³ª ¡®¼º°øÇÑ ÆÒ ÀÎÁõ¼¦?¡¯...¡°À±¼ÒÀÌ±îÁö ¹Ì³à 3ÃÑ»ç"
    5
    Æ÷ºê½º, ¾ÆÀÌÆù8 »õ ·£´õ¸µ ÀÌ¹ÌÁö °ø°³¡¦¡°Áö¹®ÀÎÁõ ¼¾¼­´Â ¾îµð·Î?¡±
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    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü, ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü ¿¬°è Çà»ç
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 7¿ù 31ÀÏ~)
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