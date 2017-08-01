¡®µÚ´ÊÀº »ç°ú¡¯ ÀåÇö½Â, ºñ½ºÆ®½ÃÀý '³í¶õ ÅÂµµ' ÀçÁ¶¸í...¡°ÀÎÅÍºä Áß ²Ù¹÷²Ù¹÷ Á¸´Ù?¡±

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ÀåÇö½ÂÀº Áö³ 31ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “Áö³ 7³â, Å»Åð Àü ºñ½ºÆ®·Î È°µ¿ÇÏ¸é¼ ¿©·¯ºÐ²² ³Ê¹« °úºÐÇÑ »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù"¸ç "µ¥ºß¸¦ ÇÏ°í ²ÞÀ» ÀÌ·é µíÇßÁö¸¸, È°µ¿ ´ç½ÃÀÇ Àú´Â Àú ³ª¸§ÀÇ ºÒÆíÇÔÀÌ ÀÖ¾ú°í ¶Ç ÇØ¼ÒµÇÁö ¾Ê´ø À½¾ÇÀû °¥ÁõÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”¸ç ´ç½Ã »óÈ²¿¡ ´ëÇØ ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “±×·ì È°µ¿°ú ÆÀ¿öÅ©¸¦ À§ÇÑ ÀÌÇØº¸´Ù °³ÀÎÀ» °íÁýÇÏ´Âµ¥ Èû½è°í Á¦ °íÁý°ú ÀÚÁ¸½ÉÀ» ºÎ·Á ¸â¹öµéÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÁÖº¯ »ç¶÷µéÀ» ¸¹ÀÌ Èûµé°Ô Çß´Ù"¸ç "±×·¸°Ô ¼¼È÷ ºú¾îÁø ¸â¹öµé°ú º®Àº ³Ê¹« µÎÅÍ¿öÁ³°í ÈÇÕÀ» ¼±ÅÃÇÏ´Â ´ë½Å Àú´Â ¸Ö¾îÁö´Â °ÍÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù”°í ÆÀÅ»Åð ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇß´Ù
¶ÇÇÑ ÀåÇö½ÂÀº “½º½º·Î¸¦ ÅëÁ¦ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·Â ¸¶Àú »ó½ÇÇØ ¹«´ë¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç °ø½Ä¼®»ó¿¡¼±îÁö ºÒ·®ÇÑ ÅÂµµ¸¦ º¸¿´°í Ã¶¾ø¾ú´ø Á¦ ¸ð½ÀÀÌ ÀþÀ½À» Áñ±â´Â °Å¶ó Âø°¢±îÁöµµ Çß´Ù”¸ç “Å»Åð ÈÄ ¸¹Àº ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú°í ÀÚÁ¸½ÉÀ» ³»·Á³õÀ¸´Ï ¹Ù´ÚÀ» ÃÆ´Ù. ³ª¸§ÀÇ ¹Ù´Ú¿¡¼ ±ú´ÞÀ½°ú ÀÚÀ¯·Î¿òÀ» ¾ò°Ô µÆ´Ù”°í ÀÚ½ÅÀÇ Çàµ¿À» ÈÄÈ¸ÇÏ°í ¹Ý¼ºÇß´Ù.
¾Õ¼ ÀåÇö½ÂÀº ‘ºñ½ºÆ®’ ½ÃÀý ÆÒµéÁ¶Â÷ ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÒ ºÒ·®ÇÑ ÅÂµµ·Î ¼ö Â÷·Ê ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀåÇö½ÂÀº ¹«´ë À§¿¡¼ È¥ÀÚ ´Ù¸¥ ¾È¹«¸¦ ÇÏ°Å³ª ÀÎÅÍºä¿¡¼ Á¶´Â ¸ð½À µî ÆÀ È°µ¿¿¡ ÁýÁßÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
¶ÇÇÑ ºñ½ºÆ® ÆÒ¹ÌÆÃ¿¡ ºÒÂüÇØ ÆÒµéÀ» ´çÈ²ÄÉ ÇÏ±âµµ Çß´Ù. Æ¯È÷ ÆÒ¹ÌÆÃ¿¡ ºÒÂüÇÑ ±× ½Ã°¢, Ã»´ãµ¿ÀÇ ÇÑ Ä«Æä¿¡¼ ¿©¼º°ú ÇÔ²² ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¿Â¶óÀÎ¿¡ °ø°³µÅ ³í¶õÀÌ ºú¾ú´Ù.
Áö³ ‘ºñ½ºÆ® 6ÁÖ³â ±â³ä¹æ¼Û’¿¡¼´Â ‘6³â µ¿¾È °¡Àå ±â¾ï¿¡ ³²´Â ¼ø°£Àº ¾ðÁ¦¿´³Ä’´Â Áú¹®¿¡ Ä«Æä¿¡¼ ÂïÈù »çÁøÀÌ¶ó°í ´ë´äÇÏ¸ç “³ªµµ »ç»ýÈ°ÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç ÀÌÇØ ¸øÇÒ ¹ß¾ðÀ» ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ºÒ·®ÇÑ ÅÂµµ¸¦ ÁöÀû¹Þ¾Ò´ø ÀåÇö½ÂÀº °á±¹ Áö³ÇØ 4¿ù ºñ½ºÆ®¿¡¼ Å»ÅðÇß´Ù.
Áö³ 2009³â À±µÎÁØ ¿ëÁØÇü ÀÌ±â±¤ ¾ç¿ä¼· ¼Õµ¿¿î°ú ÇÔ²² ºñ½ºÆ®·Î µ¥ºßÇÑ ÀÌ·¡ ¿Ïº®ÇÑ ¶óÀÌºê¿Í ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ¾ÒÁö¸¸ ÀÌ·¯ÇÑ µ¹¹ßÇàµ¿Àº ÆÀ¿öÅ©¸¦ ºÐ¿½ÃÄ×´Ù.
°á±¹ ºñ½ºÆ® ³ª¸ÓÁö 5¸íÀÇ ¸â¹öµéÀº Å¥ºê ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¸¦ ¶°³ª µ¶ÀÚÀû È¸»ç¸¦ ¼³¸³, ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®·Î Àçµ¥ºßÇØ °¢Á¾ À½¿ø Â÷Æ®¿Í À½¾Ç¹æ¼Û¿¡¼ 1À§¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ÆÒµéÀÇ ¿©ÀüÇÑ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¹Ý¸é ÀåÇö½ÂÀº ¿©ÀüÈ÷ Å¥ºê ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡ ¸Ó¹°¸ç Áö³´Þ 27ÀÏ ‘È¨(HOME)’À» ¹ßÇ¥, ÄÄ¹éÇßÁö¸¸ µî µ¹¸° ÆÒ½É¿¡ ¹ÝÀÀÀº ¶ß°ÌÁö ¸øÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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