¡®µÚ´ÊÀº »ç°ú¡¯ ÀåÇö½Â, ºñ½ºÆ®½ÃÀý '³í¶õ ÅÂµµ' ÀçÁ¶¸í...¡°ÀÎÅÍºä Áß ²Ù¹÷²Ù¹÷ Á¸´Ù?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.1 È­ 10:15
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
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¾Õ¼­ ÀåÇö½ÂÀº ‘ºñ½ºÆ®’ ½ÃÀý ÆÒµéÁ¶Â÷ ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÒ ºÒ·®ÇÑ ÅÂµµ·Î ¼ö Â÷·Ê ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀåÇö½ÂÀº ¹«´ë À§¿¡¼­ È¥ÀÚ ´Ù¸¥ ¾È¹«¸¦ ÇÏ°Å³ª ÀÎÅÍºä¿¡¼­ Á¶´Â ¸ð½À µî ÆÀ È°µ¿¿¡ ÁýÁßÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.

¶ÇÇÑ ºñ½ºÆ® ÆÒ¹ÌÆÃ¿¡ ºÒÂüÇØ ÆÒµéÀ» ´çÈ²ÄÉ ÇÏ±âµµ Çß´Ù. Æ¯È÷ ÆÒ¹ÌÆÃ¿¡ ºÒÂüÇÑ ±× ½Ã°¢, Ã»´ãµ¿ÀÇ ÇÑ Ä«Æä¿¡¼­ ¿©¼º°ú ÇÔ²² ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¿Â¶óÀÎ¿¡ °ø°³µÅ ³í¶õÀÌ ºú¾ú´Ù.

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ÀÌÃ³·³ ºÒ·®ÇÑ ÅÂµµ¸¦ ÁöÀû¹Þ¾Ò´ø ÀåÇö½ÂÀº °á±¹ Áö³­ÇØ 4¿ù ºñ½ºÆ®¿¡¼­ Å»ÅðÇß´Ù.

Áö³­ 2009³â À±µÎÁØ ¿ëÁØÇü ÀÌ±â±¤ ¾ç¿ä¼· ¼Õµ¿¿î°ú ÇÔ²² ºñ½ºÆ®·Î µ¥ºßÇÑ ÀÌ·¡ ¿Ïº®ÇÑ ¶óÀÌºê¿Í ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ¾ÒÁö¸¸ ÀÌ·¯ÇÑ µ¹¹ßÇàµ¿Àº ÆÀ¿öÅ©¸¦ ºÐ¿­½ÃÄ×´Ù.

°á±¹ ºñ½ºÆ® ³ª¸ÓÁö 5¸íÀÇ ¸â¹öµéÀº Å¥ºê ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¸¦ ¶°³ª µ¶ÀÚÀû È¸»ç¸¦ ¼³¸³, ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®·Î Àçµ¥ºßÇØ °¢Á¾ À½¿ø Â÷Æ®¿Í À½¾Ç¹æ¼Û¿¡¼­ 1À§¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ÆÒµéÀÇ ¿©ÀüÇÑ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

¹Ý¸é ÀåÇö½ÂÀº ¿©ÀüÈ÷ Å¥ºê ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡ ¸Ó¹°¸ç Áö³­´Þ 27ÀÏ ‘È¨(HOME)’À» ¹ßÇ¥, ÄÄ¹éÇßÁö¸¸ µî µ¹¸° ÆÒ½É¿¡ ¹ÝÀÀÀº ¶ß°ÌÁö ¸øÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 7¿ù 31ÀÏ~)
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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