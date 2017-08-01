¡®³ÃÀå°í¸¦ ºÎÅ¹ÇØ¡¯ ÀÌÅÂ°ï, µ· ÁÖ°íµµ ¸ø¸Ô´Â ¡®¹«´Ì¿ÀÂ¡¾î¡¯ °ø°³ ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°ÀÌ°Í¸¸ ÀÖÀ¸¸é ¼ÒÁÖ 10º´µµ¡±

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‘³ÃÀå°í¸¦ ºÎÅ¹ÇØ’ ¹è¿ì ÀÌÅÂ°ïÀÌ ‘µ· ÁÖ°íµµ »ì¼ö ¾ø´Ù’´Â ¹«´Ì¿ÀÂ¡¾î µî Àç·á·Î °¡µæÂù ¼öÁ·°ü±ÞÀÇ ³ÃÀå°í¸¦ °ø°³Çß´Ù.
ÀÌÅÂ°ïÀº 31ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘³ÃÀå°í¸¦ ºÎÅ¹ÇØ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ “‘³ÃÀå°í¸¦ ºÎÅ¹ÇØ’¿¡ ³ª¿À·Á°í ÇÏ´Âµ¥ ³ÃÀå°í¸¦ ºÃ´õ´Ï Á¶±Ý ºÎÁ·ÇÑ °Í °°¾Æ¼ °¹¹ÙÀ§ ³¬½Ã¸¦ ´Ù³à¿Ô´Ù”¸ç ±â´ë°¨À» ¸ð¾Ò´Ù.
ÀÌ¾î °ø°³µÈ ÀÌÅÂ°ïÀÇ ³ÃÀå°í¿¡´Â ÀÚ½ÅÀÌ Á÷Á¢ ÀâÀº µ·À¸·Î µûÁú ¼ö ¾ø´Â 1.2kgÂ¥¸® ¹«´Ì¿ÀÂ¡¾î¿Í 7ÃÊ´ëÇüÀÚ¿¬»ê Âüµ¼ÀÌ Â÷·Ê·Î ³î¶ó¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌÅÂ°ïÀº ÇÑ½ÄÀü¹®°¡ À¯Çö¼ö ¼ÎÇÁ°¡ ¹«´Ì¿ÀÂ¡¾î·Î ¿ä¸®ÇÑ ÅÁ¼ö¸¦ ÇÑ ÀÔ ¸Ô°í´Â °¨ÅºÀ» ±ÝÄ¡¸øÇÏ¸ç ¹Ú¼ö¸¦ Ä¡°í ¾öÁö¸¦ ÃßÄÑ¼¼¿ì¸ç ±ØÂùÇß´Ù. ÀÌÅÂ°ïÀº °è¼ÓÇØ¼ ¸Àº¸¸é¼ “ÃÖ°í´Ù. ÀÌ°Í¸¸ ÀÖÀ¸¸é ¼ÒÁÖ 10º´µµ ¸ÔÀ» ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù”°í ¿¬½Å °¨ÅºÇß´Ù.
ÀÌ¾î Âüµ¼À¸·Î ½ºÅ×ÀÌÅ©¸¦ ¸¸µç »ùÅ´ ¼ÎÇÁÀÇ ¿ä¸®¿¡ ´ëÇØ “Âüµ¼À» ¸¹ÀÌ ¸Ô´Âµ¥, ´Ù¸¥ °í±â¸¦ ¸Ô´Â °Í °°´Ù. ÀÌ·¸°Ô ´©°¡ ¿ä¸®¸¸ ÇØÁÖ¸é ¹Ù·Î °áÈ¥ÇÒ °Í °°´Ù. ³Ê¹« ¸ÀÀÖ´Ù. ÀÌ·² ¼ö°¡ ÀÖ³ª”¶ó¸ç ¿¬½Å ³î¶ó¿öÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¿¬º¹ ¼ÎÇÁ°¡ ¿ä¸®ÇÑ Âüµ¼À» ¸Ô¾îº¸´õ´Ï “¹ÌÄ¡°Ú³× ÁøÂ¥~”¶ó¸ç “Á¦ »ý¼±ÀÌ¶ó¼°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¾î¶»°Ô ÀÌ·¯³Ä. µü ÀÔ¾ÈÀ¸·Î µé¾î°¥ ¶§ºÎÅÍ ’ÀÌ°Ô ¹¹Áö?‘ ½Í¾ú´Ù”°í °¨ÅºÇß´Ù. ±×¸®°í ÀÌÅÂ°ïÀº “³Ê¹« ±âºÐÁÁ´Ù. Àý´ë Àç·á°¡ ¾Æ±õÁö ¾Ê´Ù”¸ç ¼ÎÇÁ¸¦ ÇâÇØ °í°³ ¼÷¿© ÀÎ»ç¸¦ °Ç³» ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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