¡®³ÃÀå°í¸¦ ºÎÅ¹ÇØ¡¯ ÀÌÅÂ°ï, µ· ÁÖ°íµµ ¸ø¸Ô´Â ¡®¹«´Ì¿ÀÂ¡¾î¡¯ °ø°³ ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°ÀÌ°Í¸¸ ÀÖÀ¸¸é ¼ÒÁÖ 10º´µµ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.1 È­ 15:08
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.01  
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‘³ÃÀå°í¸¦ ºÎÅ¹ÇØ’ ¹è¿ì ÀÌÅÂ°ïÀÌ ‘µ· ÁÖ°íµµ »ì¼ö ¾ø´Ù’´Â ¹«´Ì¿ÀÂ¡¾î µî Àç·á·Î °¡µæÂù ¼öÁ·°ü±ÞÀÇ ³ÃÀå°í¸¦ °ø°³Çß´Ù.

ÀÌÅÂ°ïÀº 31ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘³ÃÀå°í¸¦ ºÎÅ¹ÇØ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ “‘³ÃÀå°í¸¦ ºÎÅ¹ÇØ’¿¡ ³ª¿À·Á°í ÇÏ´Âµ¥ ³ÃÀå°í¸¦ ºÃ´õ´Ï Á¶±Ý ºÎÁ·ÇÑ °Í °°¾Æ¼­ °¹¹ÙÀ§ ³¬½Ã¸¦ ´Ù³à¿Ô´Ù”¸ç ±â´ë°¨À» ¸ð¾Ò´Ù.

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¶ÇÇÑ ÀÌ¿¬º¹ ¼ÎÇÁ°¡ ¿ä¸®ÇÑ Âüµ¼À» ¸Ô¾îº¸´õ´Ï “¹ÌÄ¡°Ú³× ÁøÂ¥~”¶ó¸ç “Á¦ »ý¼±ÀÌ¶ó¼­°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¾î¶»°Ô ÀÌ·¯³Ä. µü ÀÔ¾ÈÀ¸·Î µé¾î°¥ ¶§ºÎÅÍ ’ÀÌ°Ô ¹¹Áö?‘ ½Í¾ú´Ù”°í °¨ÅºÇß´Ù. ±×¸®°í ÀÌÅÂ°ïÀº “³Ê¹« ±âºÐÁÁ´Ù. Àý´ë Àç·á°¡ ¾Æ±õÁö ¾Ê´Ù”¸ç ¼ÎÇÁ¸¦ ÇâÇØ °í°³ ¼÷¿© ÀÎ»ç¸¦ °Ç³» ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    È­»çÇÏ°í À¯ÄèÇÑ ÇÑ±¹ ¹ÎÈ­,¿ï»ê¹ÎÃ¤¿¹¼úÇùÈ¸ È¸¿øÀü
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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