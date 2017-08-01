¡®»ç°ú¹®¡¯ °ÔÀçÇÑ ÀåÇö½Â¡¦½Å°î ¡®HOME¡¯ °¡»ç º¸´Ï ¡°ºñ·Ï ¸¹ÀÌ ´Ê°í ÃÊ¶óÇÏÁö¸¸ µ¹¾Æ¿Í¾ßÇØ¡±

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ÀåÇö½ÂÀÇ ½Å°î ‘HOME’¿¡´Â “³»°¡ ³Ê¹« ¸øµÅ. ³» »ý°¢ ¹Û¿¡ ¸øÇØ. ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í ¸øÇÏ´Â °Ô”¶ó´Â °¡»ç°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ÀåÇö½ÂÀÌ °ÔÀçÇÑ »ç°ú¹®¿¡¼ “°íÁý¸¸ÅÀÌ³ª ºÒÇÊ¿äÇÑ ÀÚÁ¸½ÉÀÌ ½ê¼ ¹Ì¾ÈÇÏ¸é ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í ¸»ÇÏ´Â°Ô ¾î·Á¿ü´Ù”´Â ¹®Àå°ú À¯»çÇÏ´Ù.
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