¡®»ç°ú¹®¡¯ °ÔÀçÇÑ ÀåÇö½Â¡¦½Å°î ¡®HOME¡¯ °¡»ç º¸´Ï ¡°ºñ·Ï ¸¹ÀÌ ´Ê°í ÃÊ¶óÇÏÁö¸¸ µ¹¾Æ¿Í¾ßÇØ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.1 È­ 19:37
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½ÂÀÎ 2017.08.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ºñ½ºÆ® Àü ¸â¹öÀÎ ÀåÇö½ÂÀÌ Áö³­´Þ 31ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ºñ½ºÆ® Å»Åð ÇÏ°Ô µÆ´ø ÀÌÀ¯¿Í ÀÚ½ÅÀÇ ÅÂµµ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÏ¸ç »ç°ú¸¦ ÇÑ °¡¿îµ¥ ÀåÇö½ÂÀÌ ÃÖ±Ù ¹ßÇ¥ÇÑ ½Å°î 'HOME'ÀÇ °¡»ç°¡ »ç°ú¹®°ú À¯»çÇØ ÀÌ¹ø »ç°ú¹® °ÔÀç°¡ ½Å°î È«º¸°¡ ¾Æ´Ï³Ä´Â ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

ºñ½ºÆ® Àü ¸â¹ö ÀåÇö½ÂÀÌ ±×·ì Å»Åð ÀÌÈÄ ½É°æÀ» °í¹éÇß´Ù.

Áö³­´Þ 31ÀÏ ÀåÇö½ÂÀº ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ºñ½ºÆ® Å»Åð ÇÏ°Ô µÆ´ø ÀÌÀ¯¿Í ÀÚ½ÅÀÇ ÅÂµµ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇß´Ù.

ÀåÇö½ÂÀº “Å« ²ÞÀ» °¡Áö°í 5³âÀÇ ¿¬½À±â°£À» °ÅÃÄ ÁÁÀº ±âÈ¸¸¦ ÅëÇØ ¸â¹öµé°ú ÇÔ²² ºñ½ºÆ®·Î µ¥ºßÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “µ¥ºß¸¦ ÇÏ°í ²ÞÀ» ÀÌ·éµí ÇßÁö¸¸, È°µ¿ ´ç½ÃÀÇ Àú´Â Àú ³ª¸§ÀÇ ºÒÆíÇÔµéÀÌ ÀÖ¾ú°í ¶Ç ÇØ¼ÒµÇÁö ¾Ê´ø À½¾ÇÀû °¥ÁõÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­µµ ÀåÇö½ÂÀº “±×·ìÈ°µ¿°ú ÆÀ¿öÅ©¸¦ À§ÇÑ ÀÌÇØ º¸´Ù´Â Á¦ °³ÀÎÀ» °íÁýÇÏ´Âµ¥¿¡ ÈûÀ» ½è°í, ³²ÀÇ ¸»Àº µè°íµµ °ð¹Ù·Î Á¦ °íÁý°ú ÀÚÁ¸½ÉÀ» ºÎ·Á ¸â¹öµéÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÁÖº¯ »ç¶÷µéÀ» ¸¹ÀÌ Èûµé°Ô Çß´Ù”°í ÀÚ½ÅÀÇ Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù.

´ç½Ã ºú¾îÁø ¸â¹öµé°úÀÇ ºÒÈ­¼³¿¡ ´ëÇØ¼­ ÀåÇö½ÂÀº “±×·¸°Ô ¼­¼­È÷ ºú¾îÁø ¸â¹öµé°úÀÇ º®Àº ³Ê¹« µÎÅÍ¿öÁ³°í È­ÇÕÀ» ¼±ÅÃÇÏ´Â ´ë½Å Àú´Â ¸Ö¾îÁö´Â °ÍÀ» ¼±ÅÃ Çß´Ù”¸ç “¸ðµç ¸éÀ¸·Î Âü Ã¶¾ø¾ú´ø Á¦ ¸ð½ÀÀÌ ÀþÀ½À» Áñ±â´Â °Å¶ó Âø°¢ÇÏ°í ±×·± °ÍµéÀÌ ¸ÚÀÌ¶ó°í±îÁö »ý°¢Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀåÇö½ÂÀº “Á¦ ÀÚ½ÅÀº º¸Áö ¸øÇÏ¸ç ³²¿¡°Ô »óÃ³µé¸¸ ³²°å´Ù”¸ç “µ¿½Ã¿¡ ÀúÀÇ °æ¼ÖÇÏ°í ÀÌ±âÀûÀÎ °áÁ¤µé·Î ¾ó¸¶³ª Å« »óÃ³¸¦ Áá´ÂÁö ÀÌÁ¦ ¼­¾ß ¾Ë°Ô µÇ¾î Á¦°Ô »óÃ³ ¹ÞÀ¸½Å ºÐµé²² Á¤¸»·Î ÁË¼ÛÇÏ´Ù´Â ¸»¾¸ ²À µå¸®°í ½Í´Ù”°í »ç°úÇß´Ù.

ÀåÇö½ÂÀº Áö³­ 2015³âºÎÅÍ ºñ½ºÆ®ÀÇ ÀÏº» ÆÒ¹ÌÆÃ¿¡ ¹«´Ü ºÒÂüÇÏ°í, °ø½Ä ¼®»ó¿¡¼­ ºÒ·®ÇÑ ÅÂµµ¸¦ º¸ÀÌ¸é¼­ ÆÒµéÀÇ ¿ø¼ºÀ» »ê ¹Ù ÀÖ´Ù. °á±¹ ÀåÇö½ÂÀº Áö³­ÇØ 4¿ù ºñ½ºÆ®¿¡¼­ Å»ÅðÇØ ¼Ö·Î ¾Ù¹üÀ» ¹ß¸ÅÇßÀ¸³ª ¼Ö·Î·Î µ¥ºßÇÑ ÀåÇö½Â¿¡ ´ëÇØ ´ëÁßÀº ½Î´ÃÇÑ ´«ÃÊ¸®¸¸ º¸³¾ »ÓÀÌ¾ú´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ¹ø ÀåÇö½ÂÀÇ »ç°ú¹®°ú ÀåÇö½ÂÀÌ Áö³­´Þ 27ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ ½Å°î ‘HOME’ÀÇ °¡»ç°¡ À¯»çÇÏ´Ù´Â ÁöÀûµµ ÀÖ´Ù.

ÀåÇö½ÂÀÇ ½Å°î ‘HOME’¿¡´Â “³»°¡ ³Ê¹« ¸øµÅ. ³» »ý°¢ ¹Û¿¡ ¸øÇØ. ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í ¸øÇÏ´Â °Ô”¶ó´Â °¡»ç°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ÀåÇö½ÂÀÌ °ÔÀçÇÑ »ç°ú¹®¿¡¼­ “°íÁý¸¸Å­ÀÌ³ª ºÒÇÊ¿äÇÑ ÀÚÁ¸½ÉÀÌ ½ê¼­ ¹Ì¾ÈÇÏ¸é ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í ¸»ÇÏ´Â°Ô ¾î·Á¿ü´Ù”´Â ¹®Àå°ú À¯»çÇÏ´Ù.

¶Ç “±×¶© Ã¶ÀÌ ¾øÀÌ »ç´Â °ÍÀÌ ÀþÀ½ÀÌ¶ó »ý°¢Çß¾î”¶ó´Â °¡»ç ¿ª½Ã »ç°ú¹®ÀÇ “¸ðµç ¸éÀ¸·Î Âü Ã¶¾ø¾ú´ø Á¦ ¸ð½ÀÀÌ ÀþÀ½À» Áñ±â´Â °Å¶ó Âø°¢Çß´Ù”´Â ¹®Àå°ú À¯»çÇÏ´Ù.

ÀÌ¸¦ µÎ°í ÀÏºÎ ÆÒµéÀº ÀåÇö½ÂÀÌ ½Å°î È«º¸¸¦ À§ÇØ »ç°úÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÑ´Ù. ±×·¯³ª ¹Ý¸é ÀåÇö½ÂÀÌ Àß¸ø¿¡ ´ëÇØ »ç°ú¹® ¿Ü¿¡µµ ½Å°îÀ¸·Îµµ Ç¥ÇöÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ¶ó°í °­Á¶ÇÏ´Â ÆÒµéµµ ÀÖ´Ù.

ÆÒµéÀÇ ÁÖÀåÀÌ ¾ù°¥¸®´Â °¡¿îµ¥ ¹ßÇ¥ ÈÄ ÁÖ¸ñÀ» Å©°Ô ¹ÞÁö ¸øÇß´ø ÀåÇö½ÂÀÇ ½Å°î ‘HOME’Àº ÀÌ¹ø »ç°ú¹®À¸·Î ÀÎÇØ ´Ù½Ã °ü½É °îÀ¸·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®°©Áú ³í¶õ¡¯ ÃÑ°¢³× ¾ßÃ¤°¡°Ô »ç³» ½½·Î°Ç º¸´Ï¡¦¡°Åä¿äÀÏÀº ÅäÇÏµµ·Ï ÀÏÇÏ´Â³¯¡±
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  • ¡®µÚ´ÊÀº »ç°ú¡¯ ÀåÇö½Â, ºñ½ºÆ®½ÃÀý '³í¶õ ÅÂµµ' ÀçÁ¶¸í...¡°ÀÎÅÍºä Áß ²Ù¹÷²Ù¹÷ Á¸´Ù?¡±
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    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    Áöµå·¡°ï, ¾ÆÀÌÀ¯ SNS±Û¿¡ ¡°¸¶ÀÌÆäÀÌ¹ö¸´(My favorite)¡± ´ñ±Û...¡°È£°¨ Ç¥½Ã?¡±
    È­»çÇÏ°í À¯ÄèÇÑ ÇÑ±¹ ¹ÎÈ­,¿ï»ê¹ÎÃ¤¿¹¼úÇùÈ¸ È¸¿øÀü
    9¿ù Àü±¹¹«¿ëÁ¦ Âü°¡ÇÏ´Â ¡®¿©ÀÇÁÖ Dance Project¡¯ ...
    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü, ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü ¿¬°è Çà»ç
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 7¿ù 31ÀÏ~)
    ¿¬±Ø°ú ÇÔ²² Áñ±â´Â ÇÇ¼­

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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