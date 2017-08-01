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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.1 È­ 19:37
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[SNSÀÌ½´] ¼îÇÎ¸ô¿¡¼­ ¹öÁ£ÀÌ ÆÇ¸ÅµÇ´Â ¡®ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¡¯¡¦ÀÎ±â »ýÈ°¿ëÇ° 1À§?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÀüÀÚ»ó°Å·¡ ±â¾÷ ‘ÄíÆÎ’¿¡¼­ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó, ÀÏ¸í ‘È÷µçÄ·(¸ôÄ«)’ Á¦Ç°ÀÌ ÀÎ±â »ýÈ°¿ëÇ° ºÎ¹® 1À§ Á¦Ç°À¸·Î ¿Ã¶ó¿Í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

ÀüÀÚ»ó°Å·¡ ±â¾÷ ‘ÄíÆÎ’¿¡¼­ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó, ÀÏ¸í ‘È÷µçÄ·(¸ôÄ«)’ Á¦Ç°ÀÌ ÀÎ±â »ýÈ°¿ëÇ° ºÎ¹® 1À§ Á¦Ç°À¸·Î ¿Ã¶ó¿Í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

Áö³­´Þ 31ÀÏ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘ÄíÆÎ ÆÇ¸Å 1À§ Á¦Ç° ¸ôÄ« ¿Ã¶ó¿È’ µîÀÇ Á¦¸ñÀ¸·Î ÄíÆÎ »ýÈ°¿ëÇ° ºÎ¹® ÀÎ±â Á¦Ç°¿¡ ¸ôÄ«°¡ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù´Â ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. ÇØ´ç ±ÛÀº ÀÎÅÍ³ÝÀ» ÅëÇØ ºü¸£°Ô ÆÛÁ³°í ÀÌ¸¦ Á¢ÇÑ ³×Æ¼ÁðµéÀº ÄíÆÎ °í°´¼¾ÅÍ¿¡ Ç×ÀÇ±ÛÀ» ³²±â°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

¾È°æ, º¼Ææ, ¶óÀÌÅÍ, º¸Á¶¹èÅÍ¸® µî¿¡ ¼û°ÜÁø ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó´Â ÁÖ·Î ¸ôÄ« ¹üÁË¿¡ ¾Ç¿ëµÈ´Ù. Áö³­ 5¿ù¿¡µµ ÀüÁÖÀÇ ÇÑ Áö¿ª³óÇù º»Á¡ ¿©Á÷¿ø Å»ÀÇ½Ç¿¡¼­ ½Ã°èÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó°¡ ¹ß°ßµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ ¹üÀÎÀº ³óÇù¿¡ ±Ù¹«ÇÏ´Â ³²ÀÚÁ÷¿øÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

°æÂûÃ» ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¹üÁË´Â 2006³â 523°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ °Í°ú ºñ±³ÇØ 2015³â 7623°ÇÀÌ ¹ß»ýÇØ 10³â »õ 12¹è ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ °æÂû °ü°èÀÚ´Â “Åë°èÀûÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÀÌ ¾È µÇ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾î ½ÇÁ¦·Î´Â ´õ ¸¹À» °Í”ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

2015³â ¹ß»ýÇÑ ¿öÅÍÆÄÅ© ¸ôÄ« »ç°ÇÀ¸·Î ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó ¹üÁËÀÇ ½É°¢¼ºÀÌ ´ëµÎµÇÀÚ ±×ÇØ 11¿ù¿¡´Â Á¶Á¤½Ä »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ(Çö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç) ÀÇ¿øÀÌ ÃÊ¼ÒÇü Ä«¸Þ¶ó ÆÇ¸Å¸¦ Çã°¡Á¦·Î ÀüÈ¯ÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ´Ü¼Ó¹ý °³Á¤¾ÈÀ» ¹ßÀÇÇÏ±âµµ Çß´Ù. ±×·¯³ª 19´ë ±¹È¸ Á¾·á¿Í ÇÔ²² ÆóÁöµÇ¾î »ç½Ç»ó ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡ Ä«¸Þ¶óÀÇ ÆÇ¸Å¸¦ ±ÔÁ¦ÇÒ ¹æ¹ýÀÌ ¾ø¾î ½ÃÁß¿¡¼­µµ ¹öÁ£ÀÌ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó°¡ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Â °Í.

¸ôÄ« ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´ø 2015³â ´ç½Ã¿¡µµ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇÎ¸ô ¿©·¯ °÷ÀÌ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎ µÅ ¿©·ÐÀÇ °Å¼¾ ÁúÅ¸°¡ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

´ç½Ã ±¹³» ¼Ò¼ÈÄ¿¸Ó½º ¾÷Ã¼ÀÎ Æ¼ÄÏ¸ó½ºÅÍ(ÀÌÇÏ Æ¼¸ó)´Â ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó ÆÇ¸Å·Î ºñ³­ ¿©·ÐÀÌ µé²úÀÚ °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÆÇ¸ÅÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ »ç°úÇÑ µÚ ¾ÕÀ¸·Î´Â ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó Á¦Ç°·ù´Â ÆÇ¸Å¸¦ ÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù°í ¼±¾ðÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

2³âÀÌ Áö³­ Áö±Ý Æ¼¸ó¿¡¼­ ‘È÷µçÄ·’ ‘¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó’ ‘¸ôÄ«’ µîÀÇ Á¦Ç°À» °Ë»öÇØµµ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó Á¦Ç° ÆÇ¸Å´Â °Ë»öµÇÁö ¾Ê´Â´Ù. ÆÇ¸Å ÁßÁö ¾à¼ÓÀ» ÁöÅ² °Í. Æ¼¸ó ¿Ü¿¡µµ À§¸ÞÇÁ, 11¹ø°¡, Áö¸¶ÄÏ µî¿¡¼­ ‘¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó’¸¦ °Ë»öÇÏ¸é ‘ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó’ ´ë½Å ‘¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó °Ë»ç±â’°¡ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

±×·¯³ª ÄíÆÎÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÀÏºÎ ´ëÇü ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎ¸ô¿¡¼­´Â ¿©ÀüÈ÷ ¾È°æ‧¶óÀÌÅÍ‧º¸Á¶¹èÅÍ¸®‧º¼Ææ‧¼Õ¸ñ½Ã°è µîÀ¸·Î À§ÀåµÈ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó°¡ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Áø¼±¹Ì ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀº Áö³­ 4¿ù ±¹È¸ÅåÅå »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ “‘¸ôÄ«ÆÇ¸Å±ÝÁö¹ý’ ÀÔ¹ýÈ­¸¦ °ËÅäÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ 

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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  • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
  • ¡®°©Áú ³í¶õ¡¯ ÃÑ°¢³× ¾ßÃ¤°¡°Ô »ç³» ½½·Î°Ç º¸´Ï¡¦¡°Åä¿äÀÏÀº ÅäÇÏµµ·Ï ÀÏÇÏ´Â³¯¡±
  • 5È£ ÅÂÇ³ ³ë·ç, °¥ÆÎÁúÆÎ ÇÏ´õ´Ï ÀÏº»À¸·Î ³²Áø¡¦¡°´õ Ä¿Áö°í ´õ ¼¼Á³´Ù¡±
  • ÅÂÇ³ ³ë·ç, 4~5ÀÏ ìí°¡°í½Ã¸¶ ºÏ»ó ¡®Á¦ÁÖµµ °£Á¢¿µÇâ±Ç¡¯...¡°ÅÂÇ³Å©±â´Â ÀÛ¾ÆÁø´Ù¡±
  • ¡®µÚ´ÊÀº »ç°ú¡¯ ÀåÇö½Â, ºñ½ºÆ®½ÃÀý '³í¶õ ÅÂµµ' ÀçÁ¶¸í...¡°ÀÎÅÍºä Áß ²Ù¹÷²Ù¹÷ Á¸´Ù?¡±
    • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡± ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
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    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    È­»çÇÏ°í À¯ÄèÇÑ ÇÑ±¹ ¹ÎÈ­,¿ï»ê¹ÎÃ¤¿¹¼úÇùÈ¸ È¸¿øÀü
    9¿ù Àü±¹¹«¿ëÁ¦ Âü°¡ÇÏ´Â ¡®¿©ÀÇÁÖ Dance Project¡¯ ...
    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü, ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü ¿¬°è Çà»ç
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 7¿ù 31ÀÏ~)
    ¿¬±Ø°ú ÇÔ²² Áñ±â´Â ÇÇ¼­

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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