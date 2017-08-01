[SNSÀÌ½´] ¼îÇÎ¸ô¿¡¼­ ¹öÁ£ÀÌ ÆÇ¸ÅµÇ´Â ¡®ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¡¯¡¦ÀÎ±â »ýÈ°¿ëÇ° 1À§?

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|¡ã ÀüÀÚ»ó°Å·¡ ±â¾÷ ‘ÄíÆÎ’¿¡¼ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó, ÀÏ¸í ‘È÷µçÄ·(¸ôÄ«)’ Á¦Ç°ÀÌ ÀÎ±â »ýÈ°¿ëÇ° ºÎ¹® 1À§ Á¦Ç°À¸·Î ¿Ã¶ó¿Í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ ±â¾÷ ‘ÄíÆÎ’¿¡¼ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó, ÀÏ¸í ‘È÷µçÄ·(¸ôÄ«)’ Á¦Ç°ÀÌ ÀÎ±â »ýÈ°¿ëÇ° ºÎ¹® 1À§ Á¦Ç°À¸·Î ¿Ã¶ó¿Í ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
Áö³´Þ 31ÀÏ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘ÄíÆÎ ÆÇ¸Å 1À§ Á¦Ç° ¸ôÄ« ¿Ã¶ó¿È’ µîÀÇ Á¦¸ñÀ¸·Î ÄíÆÎ »ýÈ°¿ëÇ° ºÎ¹® ÀÎ±â Á¦Ç°¿¡ ¸ôÄ«°¡ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù´Â ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. ÇØ´ç ±ÛÀº ÀÎÅÍ³ÝÀ» ÅëÇØ ºü¸£°Ô ÆÛÁ³°í ÀÌ¸¦ Á¢ÇÑ ³×Æ¼ÁðµéÀº ÄíÆÎ °í°´¼¾ÅÍ¿¡ Ç×ÀÇ±ÛÀ» ³²±â°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
¾È°æ, º¼Ææ, ¶óÀÌÅÍ, º¸Á¶¹èÅÍ¸® µî¿¡ ¼û°ÜÁø ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó´Â ÁÖ·Î ¸ôÄ« ¹üÁË¿¡ ¾Ç¿ëµÈ´Ù. Áö³ 5¿ù¿¡µµ ÀüÁÖÀÇ ÇÑ Áö¿ª³óÇù º»Á¡ ¿©Á÷¿ø Å»ÀÇ½Ç¿¡¼ ½Ã°èÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó°¡ ¹ß°ßµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¸¦ ¼³Ä¡ÇÑ ¹üÀÎÀº ³óÇù¿¡ ±Ù¹«ÇÏ´Â ³²ÀÚÁ÷¿øÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
°æÂûÃ» ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¹üÁË´Â 2006³â 523°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ °Í°ú ºñ±³ÇØ 2015³â 7623°ÇÀÌ ¹ß»ýÇØ 10³â »õ 12¹è ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ °æÂû °ü°èÀÚ´Â “Åë°èÀûÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÀÌ ¾È µÇ´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾î ½ÇÁ¦·Î´Â ´õ ¸¹À» °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
2015³â ¹ß»ýÇÑ ¿öÅÍÆÄÅ© ¸ôÄ« »ç°ÇÀ¸·Î ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó ¹üÁËÀÇ ½É°¢¼ºÀÌ ´ëµÎµÇÀÚ ±×ÇØ 11¿ù¿¡´Â Á¶Á¤½Ä »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ(Çö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç) ÀÇ¿øÀÌ ÃÊ¼ÒÇü Ä«¸Þ¶ó ÆÇ¸Å¸¦ Çã°¡Á¦·Î ÀüÈ¯ÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ´Ü¼Ó¹ý °³Á¤¾ÈÀ» ¹ßÀÇÇÏ±âµµ Çß´Ù. ±×·¯³ª 19´ë ±¹È¸ Á¾·á¿Í ÇÔ²² ÆóÁöµÇ¾î »ç½Ç»ó ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡ Ä«¸Þ¶óÀÇ ÆÇ¸Å¸¦ ±ÔÁ¦ÇÒ ¹æ¹ýÀÌ ¾ø¾î ½ÃÁß¿¡¼µµ ¹öÁ£ÀÌ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó°¡ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Â °Í.
¸ôÄ« ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´ø 2015³â ´ç½Ã¿¡µµ ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇÎ¸ô ¿©·¯ °÷ÀÌ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎ µÅ ¿©·ÐÀÇ °Å¼¾ ÁúÅ¸°¡ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
´ç½Ã ±¹³» ¼Ò¼ÈÄ¿¸Ó½º ¾÷Ã¼ÀÎ Æ¼ÄÏ¸ó½ºÅÍ(ÀÌÇÏ Æ¼¸ó)´Â ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó ÆÇ¸Å·Î ºñ³ ¿©·ÐÀÌ µé²úÀÚ °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÆÇ¸ÅÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ »ç°úÇÑ µÚ ¾ÕÀ¸·Î´Â ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó Á¦Ç°·ù´Â ÆÇ¸Å¸¦ ÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù°í ¼±¾ðÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
2³âÀÌ Áö³ Áö±Ý Æ¼¸ó¿¡¼ ‘È÷µçÄ·’ ‘¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó’ ‘¸ôÄ«’ µîÀÇ Á¦Ç°À» °Ë»öÇØµµ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó Á¦Ç° ÆÇ¸Å´Â °Ë»öµÇÁö ¾Ê´Â´Ù. ÆÇ¸Å ÁßÁö ¾à¼ÓÀ» ÁöÅ² °Í. Æ¼¸ó ¿Ü¿¡µµ À§¸ÞÇÁ, 11¹ø°¡, Áö¸¶ÄÏ µî¿¡¼ ‘¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó’¸¦ °Ë»öÇÏ¸é ‘ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó’ ´ë½Å ‘¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó °Ë»ç±â’°¡ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ÄíÆÎÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÀÏºÎ ´ëÇü ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎ¸ô¿¡¼´Â ¿©ÀüÈ÷ ¾È°æ‧¶óÀÌÅÍ‧º¸Á¶¹èÅÍ¸®‧º¼Ææ‧¼Õ¸ñ½Ã°è µîÀ¸·Î À§ÀåµÈ ÃÊ¼ÒÇü ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó°¡ ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Áø¼±¹Ì ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀº Áö³ 4¿ù ±¹È¸ÅåÅå »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ “‘¸ôÄ«ÆÇ¸Å±ÝÁö¹ý’ ÀÔ¹ýÈ¸¦ °ËÅäÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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