¡®À¯ÀÌ¿Í °áº°¡¯ °­³² ¡°1´Þ ¸¸¿¡ 15kg »ìºüÁ³´Ù¡±... ÃÖ±Ù¸ð½À º¸´Ï ¡®º¼»ì ½ÇÁ¾¡¯ °áº° ÈÄÀ¯Áõ?

|
|
|
|¡ã À¯ÀÌ¿Í °³²ÀÌ ±³Á¦ 3°³¿ù¸¸¿¡ °áº°ÇÑ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÑ °¡¿îµ¥, ÇÑ ´Þ¿© ¸¸¿¡ 15kgÀ» °¨·®ÇÑ °³²ÀÇ ±ÙÈ²µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. °³² ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.
À¯ÀÌ¿Í °³²ÀÌ ±³Á¦ 3°³¿ù¸¸¿¡ °áº° ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÑ °¡¿îµ¥, ÇÑ ´Þ¿© ¸¸¿¡ 15kgÀ» °¨·®ÇÑ °³²ÀÇ ±ÙÈ²µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
°³²Àº Áö³ 28ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ‘ÇÑ ´Þ ¹Ý ¸¸¿¡ 15kg ºüÁ³À½’ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² 2ºÐÇÒ »çÁø ÇÑ ÀåÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó °³²Àº ÅëÅëÇß´ø º¼»ìÀÌ ºüÁø ÇÛ¾¦ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ´Â´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “È¤½Ã °áº°·Î Èûµé¾ú³ª” “¾î¶»°ÔÇÏ¸é ÀÌ·¸°Ô »¬ ¼ö ÀÖÁö” “»«°Ô ¾Æ´Ï°í ºüÁø°Ç°¡¿ä? ¾îÂ¼´Ù?” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, 1ÀÏ °³² ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº À¯ÀÌ¿Í °³²ÀÌ ÃÖ±Ù ¹Ù»Û ½ºÄÉÁÙ·Î »çÀÌ°¡ ¼Ò¿øÇØÁ® °áº°Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >