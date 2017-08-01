´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí, ±èÅÂµ¿ ÁÖÀå¿¡ Á¤¸é¹Ý¹Ú¡¦¡°ÀÏ¹æÀû ÀáÀûvs¿¬¿¹ÀÎ °ü¸® Ùí¡±

|
|
|
|¡ã Mnet ¡®ÇÁ·Îµà½º101¡¯¿¡ Ãâ¿¬Çß´ø ±èÅÂµ¿°ú ±èÅÂµ¿ÀÇ ÆÒµéÀÌ ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí°ú °¥µîÀ» ºú°í ÀÖ´Ù. Mnet, ±èÅÂµ¿ ¸¶ÀÌ³Ê °¶·¯¸® Ä¸Ã³.
Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101’¿¡ Ãâ¿¬Çß´ø ±èÅÂµ¿°ú ±èÅÂµ¿ÀÇ ÆÒµéÀÌ ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí°ú °¥µîÀ» ºú°í ÀÖ´Ù.
±èÅÂµ¿Àº Áö³ÇØ 11¿ù ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀÇ ¿¬½À»ýÀÌ µÈ Á÷ÈÄ ‘ÇÁ·Îµà½º 101 ½ÃÁð2’ Ãâ¿¬ È®Á¤ ÀÌÈÄ Áö³ 3¿ù °¡¼ö·Î½á Àü¼Ó °è¾àÇß´Ù. ±×·¯³ª ÃÖ±Ù ±èÅÂµ¿Àº ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºí·¹ÀÌºí¿¡ ºÎ´ç ´ë¿ì µîÀ» ¹®Á¦·Î °è¾àÇØÁö¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ³»¿ëÁõ¸íÀ» ¹ß¼ÛÇß´Ù.
ÀÌ¾î Áö³´Þ 27ÀÏ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “Áö±Ý±îÁö ³ª´Â ½É¸®ÀûÀÎ °íÅë°ú ¹«¾ðÀÇ ¾Ð¹ÚÀ¸·Î ÀÎÇØ Á¶¿ëÈ÷ Áö³¾ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ ±èÅÂµ¿Àº “½ºÄÉÁÙÀÌ ³¡³ª°í ÇÑ¹ã Áß ¸Å´ÏÀú´Â Áý°ú °Å¸®°¡ ¸Õ ½Å»ç³ª ÇÑ°´ë±³¿¡ ³»·ÁÁÖ°í ³ª´Â ³»¸° Àå¼Ò¿¡¼ ÅÃ½Ã¸¦ Àâ°í Áý±îÁö °£ °Ô ÇÑµÎ ¹øÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù”¸ç “¸ðµç ¹®Á¦°¡ µ· ¶§¹®ÀÌ¶ó¸é ´ë³õ°í ¾ó¸¶ ´Þ¶ó°í ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ±èÅÂµ¿ÀÇ ÆÒ°ú JBJ ÆÒµé ¿ª½Ã ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀÌ ¼Ò¼Ó °¡¼öÀÎ ±èÅÂµ¿À» ÀüÇô °ü¸®ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸ç Àå¹®ÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» °ÔÀçÇÏ°í ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀÇ »ç°ú¿Í °è¾àÇØÁö¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí ÃøÀº 1ÀÏ ¿ÀÀü °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ ±èÅÂµ¿ÀÇ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ Á¤¸é ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀº “¹æ¼Û ÀÌÈÄ ÀÎÁöµµ°¡ ±Þ»ó½ÂµÇÀÚ ±èÅÂµ¿Àº ´ç»ç°¡ Áö¿øÇÏ´Â Â÷·®À» ÀÌ¿ëÇÏÁö ¾Ê°í, Å¸ Ãâ¿¬ ¿¬½À»ýÀÇ Â÷·®À¸·Î Åð±ÙÇÑ´Ù´Â ÀÏ¹æÀûÀÎ ¿¬¶ôÀ» Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ´ç»ç¿¡¼ ÁøÇàÇÏ´Â ½ºÄÉÁÙ ¹× ¹ÌÆÃ¿¡ ÀÏÃ¼ Âü¿©ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç ±× ¾î¶² ´ëÈÀÇ ÀÇÁö ¾øÀÌ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ‘°è¾àÇØÁö’¿¡ ´ëÇÑ ºÎºÐ¸¸À» ¿ä±¸Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶Ç ±èÅÂµ¿ÀÌ ÁÖÀåÇÑ ÅÃ½Ã¸¦ ÅÂ¿ü´Ù´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼´Â “´ç»ç´Â ÇÁ·Î±×·¥ ÃÊ¹ÝºÎÅÍ 4¸íÀÇ Ãâ¿¬ ¸â¹ö¸¦ ²ÙÁØÈ÷ ÇÈ¾÷ÇØ ¿Ô°í, °¢ÀÚ »ç´Â °÷ÀÌ ´Þ¶ó ½Å»ç¿ª¿¡¼ ¸ðÀÌ°í ÇØ»êÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàÇÏ¿´´Ù”¸ç “ÀÌ´Â ¸â¹öµé °³ÀÎÀÇ ¾çÇØ¿Í µ¿ÀÇ¸¦ ±¸ÇÏ¿´°í ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ´ëÁß±³ÅëÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°Ô µÉ °æ¿ì 100% ´ç»ç°¡ ºñ¿ëÀ» Áö¿øÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌºÎºÐÀº »çÀü¿¡ ¸â¹öµé°ú ÇùÀÇµÈ ºÎºÐÀÌ¸ç, ±×¿Ü °³ÀÎ ÀÏÁ¤ ÀÌµ¿Àº ±èÅÂµ¿±º ÀÚÀÇ·Î ´ëÁß±³ÅëÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°Ú´Ù°í ÇÑ °ÍÀÌ ÀüºÎÀÌ¸ç SNS¸¦ ÅëÇØ ¾ð±ÞµÈ ÇÑ°´ë±³ÀÇ °æ¿ì ½Å»ç¿ªº¸´Ù ±èÅÂµ¿±ºÀÇ Áý¿¡¼ °¡±î¿î ÇÑ°´ë±³ ±ÙÃ³ÀÇ ÅÃ½Ã Á¤·ùÀå¿¡ ³»·ÁÁÖ¾ú´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÇöÀç ±èÅÂµ¿Àº ¿¬¶ôÃ³¸¦ ¹Ù²Ù°í ´Ù¸¥ ±âÈ¹»ç¿Í Á¢ÃË ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí ÃøÀº “¼ÒÅë ºÎÀçÁßÀÎ »óÅÂ¿¡¼ ±èÅÂµ¿ÀÇ Àü¼Ó°è¾à À§¹Ý »çÇ×¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Å¸ ±âÈ¹»ç ¹ÌÆÃÀÌ ÁøÇàµÈ »ç½ÇÀÌ µÚ´Ê°Ô È®ÀÎµÇ¾ú°í, ¹ÌÆÃ ½Ã ´ç»ç¿Í´Â °è¾àÀÌ µÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂ¶ó°í ¸»ÇÏ´Â µîÀÇ ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Â Çàµ¿µé·Î È¸»ç ¸í¿¹¸¦ ½ÇÃß½ÃÄÑ ¿Ô´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ “±èÅÂµ¿±º°úÀÇ ¸¸³²À» ÅëÇØ °¥µî°ú ¹®Á¦¸¦ Á¶¼ÓÈ÷ ÇØ°áÇÏ°í ‘JBJ’¸¦ ÀÀ¿øÇØ ÁÖ½Ã´Â ÆÒ ¿©·¯ºÐ²² µ¹¾Æ¿Ã ¼ö ÀÖµµ·Ï ±â´Ù¸®°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >