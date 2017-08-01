´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí, ±èÅÂµ¿ ÁÖÀå¿¡ Á¤¸é¹Ý¹Ú¡¦¡°ÀÏ¹æÀû ÀáÀûvs¿¬¿¹ÀÎ °ü¸® Ùí¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.1 È­ 19:37
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.01  
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¡ã Mnet ¡®ÇÁ·Îµà½º101¡¯¿¡ Ãâ¿¬Çß´ø ±èÅÂµ¿°ú ±èÅÂµ¿ÀÇ ÆÒµéÀÌ ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí°ú °¥µîÀ» ºú°í ÀÖ´Ù. Mnet, ±èÅÂµ¿ ¸¶ÀÌ³Ê °¶·¯¸® Ä¸Ã³.

Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101’¿¡ Ãâ¿¬Çß´ø ±èÅÂµ¿°ú ±èÅÂµ¿ÀÇ ÆÒµéÀÌ ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí°ú °¥µîÀ» ºú°í ÀÖ´Ù.

±èÅÂµ¿Àº Áö³­ÇØ 11¿ù ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀÇ ¿¬½À»ýÀÌ µÈ Á÷ÈÄ ‘ÇÁ·Îµà½º 101 ½ÃÁð2’ Ãâ¿¬ È®Á¤ ÀÌÈÄ Áö³­ 3¿ù °¡¼ö·Î½á Àü¼Ó °è¾àÇß´Ù. ±×·¯³ª ÃÖ±Ù ±èÅÂµ¿Àº ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºí·¹ÀÌºí¿¡ ºÎ´ç ´ë¿ì µîÀ» ¹®Á¦·Î °è¾àÇØÁö¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ³»¿ëÁõ¸íÀ» ¹ß¼ÛÇß´Ù.

ÀÌ¾î Áö³­´Þ 27ÀÏ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “Áö±Ý±îÁö ³ª´Â ½É¸®ÀûÀÎ °íÅë°ú ¹«¾ðÀÇ ¾Ð¹ÚÀ¸·Î ÀÎÇØ Á¶¿ëÈ÷ Áö³¾ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ±èÅÂµ¿Àº “½ºÄÉÁÙÀÌ ³¡³ª°í ÇÑ¹ã Áß ¸Å´ÏÀú´Â Áý°ú °Å¸®°¡ ¸Õ ½Å»ç³ª ÇÑ°­´ë±³¿¡ ³»·ÁÁÖ°í ³ª´Â ³»¸° Àå¼Ò¿¡¼­ ÅÃ½Ã¸¦ Àâ°í Áý±îÁö °£ °Ô ÇÑµÎ ¹øÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù”¸ç “¸ðµç ¹®Á¦°¡ µ· ¶§¹®ÀÌ¶ó¸é ´ë³õ°í ¾ó¸¶ ´Þ¶ó°í ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ±èÅÂµ¿ÀÇ ÆÒ°ú JBJ ÆÒµé ¿ª½Ã ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀÌ ¼Ò¼Ó °¡¼öÀÎ ±èÅÂµ¿À» ÀüÇô °ü¸®ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸ç Àå¹®ÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» °ÔÀçÇÏ°í ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀÇ »ç°ú¿Í °è¾àÇØÁö¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí ÃøÀº 1ÀÏ ¿ÀÀü °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ ±èÅÂµ¿ÀÇ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ Á¤¸é ¹Ý¹ÚÇß´Ù.

´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀº “¹æ¼Û ÀÌÈÄ ÀÎÁöµµ°¡ ±Þ»ó½ÂµÇÀÚ ±èÅÂµ¿Àº ´ç»ç°¡ Áö¿øÇÏ´Â Â÷·®À» ÀÌ¿ëÇÏÁö ¾Ê°í, Å¸ Ãâ¿¬ ¿¬½À»ýÀÇ Â÷·®À¸·Î Åð±ÙÇÑ´Ù´Â ÀÏ¹æÀûÀÎ ¿¬¶ôÀ» Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ´ç»ç¿¡¼­ ÁøÇàÇÏ´Â ½ºÄÉÁÙ ¹× ¹ÌÆÃ¿¡ ÀÏÃ¼ Âü¿©ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç ±× ¾î¶² ´ëÈ­ÀÇ ÀÇÁö ¾øÀÌ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ‘°è¾àÇØÁö’¿¡ ´ëÇÑ ºÎºÐ¸¸À» ¿ä±¸Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

¶Ç ±èÅÂµ¿ÀÌ ÁÖÀåÇÑ ÅÃ½Ã¸¦ ÅÂ¿ü´Ù´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â “´ç»ç´Â ÇÁ·Î±×·¥ ÃÊ¹ÝºÎÅÍ 4¸íÀÇ Ãâ¿¬ ¸â¹ö¸¦ ²ÙÁØÈ÷ ÇÈ¾÷ÇØ ¿Ô°í, °¢ÀÚ »ç´Â °÷ÀÌ ´Þ¶ó ½Å»ç¿ª¿¡¼­ ¸ðÀÌ°í ÇØ»êÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàÇÏ¿´´Ù”¸ç “ÀÌ´Â ¸â¹öµé °³ÀÎÀÇ ¾çÇØ¿Í µ¿ÀÇ¸¦ ±¸ÇÏ¿´°í ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ´ëÁß±³ÅëÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°Ô µÉ °æ¿ì 100% ´ç»ç°¡ ºñ¿ëÀ» Áö¿øÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î “ÀÌºÎºÐÀº »çÀü¿¡ ¸â¹öµé°ú ÇùÀÇµÈ ºÎºÐÀÌ¸ç, ±×¿Ü °³ÀÎ ÀÏÁ¤ ÀÌµ¿Àº ±èÅÂµ¿±º ÀÚÀÇ·Î ´ëÁß±³ÅëÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°Ú´Ù°í ÇÑ °ÍÀÌ ÀüºÎÀÌ¸ç SNS¸¦ ÅëÇØ ¾ð±ÞµÈ ÇÑ°­´ë±³ÀÇ °æ¿ì ½Å»ç¿ªº¸´Ù ±èÅÂµ¿±ºÀÇ Áý¿¡¼­ °¡±î¿î ÇÑ°­´ë±³ ±ÙÃ³ÀÇ ÅÃ½Ã Á¤·ùÀå¿¡ ³»·ÁÁÖ¾ú´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.

ÇöÀç ±èÅÂµ¿Àº ¿¬¶ôÃ³¸¦ ¹Ù²Ù°í ´Ù¸¥ ±âÈ¹»ç¿Í Á¢ÃË ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºí ÃøÀº “¼ÒÅë ºÎÀçÁßÀÎ »óÅÂ¿¡¼­ ±èÅÂµ¿ÀÇ Àü¼Ó°è¾à À§¹Ý »çÇ×¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Å¸ ±âÈ¹»ç ¹ÌÆÃÀÌ ÁøÇàµÈ »ç½ÇÀÌ µÚ´Ê°Ô È®ÀÎµÇ¾ú°í, ¹ÌÆÃ ½Ã ´ç»ç¿Í´Â °è¾àÀÌ µÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂ¶ó°í ¸»ÇÏ´Â µîÀÇ ÀÌÇØÇÒ ¼ö ¾ø´Â Çàµ¿µé·Î È¸»ç ¸í¿¹¸¦ ½ÇÃß½ÃÄÑ ¿Ô´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯¸é¼­ “±èÅÂµ¿±º°úÀÇ ¸¸³²À» ÅëÇØ °¥µî°ú ¹®Á¦¸¦ Á¶¼ÓÈ÷ ÇØ°áÇÏ°í ‘JBJ’¸¦ ÀÀ¿øÇØ ÁÖ½Ã´Â ÆÒ ¿©·¯ºÐ²² µ¹¾Æ¿Ã ¼ö ÀÖµµ·Ï ±â´Ù¸®°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 7¿ù 31ÀÏ~)
    ¿¬±Ø°ú ÇÔ²² Áñ±â´Â ÇÇ¼­

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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