°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.1 È­ 19:37
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®ºÎÀÎ °©Áú ³í¶õ¡¯ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå Àü¿ªÁö¿ø¼­ Á¦Ãâ¡¦Á¦±âµÈ °©Áú ÀÇÈ¤ º¸´Ï ¡°Çä!¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °ø°üº´¿¡ ´ëÇØ ºÎÀÎÀÌ ¡®°©Áú¡¯À» Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤Àº ¹Þ°í ¹ÚÂùÁÖ À°±º 2ÀÛÀü»ç·É°ü(´ëÀå)ÀÌ 1ÀÏ Àü¿ªÁö¿ø¼­¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

°ø°üº´¿¡ ´ëÇØ ºÎÀÎÀÌ ‘°©Áú’À» Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤Àº ¹Þ°í ¹ÚÂùÁÖ À°±º 2ÀÛÀü»ç·É°ü(´ëÀå)ÀÌ 1ÀÏ Àü¿ªÁö¿ø¼­¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù.

À°±º 2ÀÛÀü»ç·ÉºÎ´Â ÀÌ³¯ “À°±º 2ÀÛÀü»ç·É°üÀÌ ¿ÀÈÄ 6½ÃºÎ·Î Àü¿ªÁö¿ø¼­¸¦ À°±ºº»ºÎ¿¡ Á¦ÃâÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

Àü¿ªÁö¿ø¼­¸¦ Á¦ÃâÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹Ú »ç·É°üÀº “Àú´Â Áö³­ 40³â°£ ¸ö´ã¾Æ ¿Ô´ø ±º¿¡ ´©¸¦ ³¢Ä¡°í ±ºÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ¿´´Ù´Â ÀÚÃ¥°¨À» ´õ ÀÌ»ó °ßµô ¼ö ¾ø¾î ¿À´Ã Àü¿ªÁö¿ø¼­¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿´´Ù”°í 2ÀÛÀü»ç·É°ü¿¡ ³²±ä ÆíÁö¸¦ ÅëÇØ ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Àú¿¡°Ô ÀÖ´Ù”¸ç “±¹Åä ¹æÀ§¸¦ À§ÇØ Çå½ÅÇÏ°í ÀÖ´Â Àåº´µé¿¡°Ô ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù”°í »ç°úÇß´Ù.

¹Ú »ç·É°üÀº “Àü¿ªÁö¿ø¼­ Á¦Ãâ°ú´Â ¹«°üÇÏ°Ô ±¹¹æºÎ °¨»ç¿¡´Â ¼º½ÇÈ÷ ÀÓÇÏ°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

¾Õ¼­ ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â Áö³­´Þ 31ÀÏ ¹Ú »ç·É°üÀÇ ºÎÀÎÀÌ °ü»ç¿¡¼­ ±Ù¹«ÇÏ´Â °ø°üº´°ú Á¶¸®º´ µîÀ» ºÎ´çÇÏ°Ô ´ë¿ìÇß´Ù´Â Á¦º¸¸¦ ÀÔ¼öÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ÃøÀº ¹Ú »ç·É°üÀÇ ºÎÀÎÀÌ ÀÚ½ÅÀÌ Á÷Á¢ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏ±îÁö ¸ðµÎ °ø°üº´À» ºÒ·¯ Áö½ÃÇß´Ù´Â Á¦º¸°¡ ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

Á¦º¸¿¡´Â ¹Ú »ç·É°üÀÇ ºÎÀÎÀÌ °ø°üº´¿¡°Ô ¾È¹æ ºí¶óÀÎµå Ä¡±â, °Å½Ç¿¡ ¶³¾îÁø ¾²·¹±â ÁÝ±â, ¼ÒÆÄ¿Í ¹Ù´Ú¿¡ ¶³¾îÁø ¹ßÅé°ú °¢Áú Ä¡¿ì±â µîÀ» ½ÃÄ×´Ù´Â ³»¿ëµµ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

¶Ç ¹Ú »ç·É°üÀÇ ºÎÀÎÀº Á¶¸®º´ÀÌ À½½ÄÀç·á¸¦ ´Ùµë´Â °ÍÀ» º¸°í Ä®À» »©¾Ñ¾Æ Çã°ø¿¡ ÈÖµÎ¸£¸ç “³Ê´Â Á¦´ë·Î ÇÏ´Â °Ô ¾Æ¹«°Íµµ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù´Â Á¦º¸ ³»¿ëµµ ÀÖ¾ú´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¸íÀý¿¡ ¼±¹°·Î µé¾î¿Â °úÀÏ Áß ½âÀº °ÍµéÀ» °ø°üº´¿¡°Ô Áý¾î ´øÁö°Å³ª ÀÏÀ» Á¦´ë·Î ¸ø ÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î °ø°üº´À» º£¶õ´Ù¿¡ 40ºÐ°£ °¡µÖ³ù´Ù´Â Áõ¾ðµµ ³ª¿Ô´Ù.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍÀÇ Æø·Î¿¡ ´ëÇØ À°±º °ü°èÀÚ´Â “±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¿¡¼­ Á¦±âÇÑ ÀÇÈ¤µéÀÌ »ç½ÇÀÎ °Íµµ ÀÖÁö¸¸ ¸¹Àº ºÎºÐÀÌ »ç½Ç°ú ´Ù¸£´Ù”¸ç “¹Ú »ç·É°üÀº °ø°üº´µéÀÇ ÈÞ°¡µµ ¸¹ÀÌ º¸³Â°í, ¿ÜÃâ ±ÝÁö¿Í ÀüÈ­¸¦ ¸ø ¾²°Ô Çß´Ù´Â °Íµµ »ç½Ç°ú ´Ù¸£´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
  • ¡®°©Áú ³í¶õ¡¯ ÃÑ°¢³× ¾ßÃ¤°¡°Ô »ç³» ½½·Î°Ç º¸´Ï¡¦¡°Åä¿äÀÏÀº ÅäÇÏµµ·Ï ÀÏÇÏ´Â³¯¡±
  • 5È£ ÅÂÇ³ ³ë·ç, °¥ÆÎÁúÆÎ ÇÏ´õ´Ï ÀÏº»À¸·Î ³²Áø¡¦¡°´õ Ä¿Áö°í ´õ ¼¼Á³´Ù¡±
  • ÅÂÇ³ ³ë·ç, 4~5ÀÏ ìí°¡°í½Ã¸¶ ºÏ»ó ¡®Á¦ÁÖµµ °£Á¢¿µÇâ±Ç¡¯...¡°ÅÂÇ³Å©±â´Â ÀÛ¾ÆÁø´Ù¡±
  • ¡®µÚ´ÊÀº »ç°ú¡¯ ÀåÇö½Â, ºñ½ºÆ®½ÃÀý '³í¶õ ÅÂµµ' ÀçÁ¶¸í...¡°ÀÎÅÍºä Áß ²Ù¹÷²Ù¹÷ Á¸´Ù?¡±
    • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡± ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    5È£ ÅÂÇ³ ³ë·ç, °¥ÆÎÁúÆÎ ÇÏ´õ´Ï ÀÏº»À¸·Î ³²Áø¡¦¡°´õ Ä¿Áö°í ´õ ¼¼Á³´Ù¡±
    2
    ÅÂÇ³ ³ë·ç, 4~5ÀÏ ìí°¡°í½Ã¸¶ ºÏ»ó ¡®Á¦ÁÖµµ °£Á¢¿µÇâ±Ç¡¯...¡°ÅÂÇ³Å©±â´Â ÀÛ¾ÆÁø´Ù¡±
    3
    ¡®µÚ´ÊÀº »ç°ú¡¯ ÀåÇö½Â, ºñ½ºÆ®½ÃÀý '³í¶õ ÅÂµµ' ÀçÁ¶¸í...¡°ÀÎÅÍºä Áß ²Ù¹÷²Ù¹÷ Á¸´Ù?¡±
    4
    ¡®ÅðÁ÷ÀÚ ¸Å´º¾ó ³í¶õ¡¯ ÈÞ½ºÆ¿, È­Àå½Ç ¾Õ Á÷¿ø±Ù¹«½ÃÄÑ ½ÃÁ¤Á¶Ä¡µµ?...¡°°©Áú ³¡ÆÇ¿Õ¡±
    5
    ÇÑÁö¹Î, ±èÇý¼ö ¸¸³ª ¡®¼º°øÇÑ ÆÒ ÀÎÁõ¼¦?¡¯...¡°À±¼ÒÀÌ±îÁö ¹Ì³à 3ÃÑ»ç"
    6
    ¹Ù´å¼Ó ¼ûÀº ±«¹° ¡®ÀÌ¾È·ù¡¯¡¦ÈÖ¸»¸± °æ¿ì ¹ß¹öµÕÄ¡Áö ¾Ê°í ±â´Ù·Á¾ß
    7
    ¹Ù´Ù À§ Çì¸Å´ø ¡®Á¦5È£ ÅÂÇ³ ³ë·ç¡¯, ÀÏº» ÇâÇØ ºÏ»ó¡¦¡°¡®°­¡¯À¸·Î ¿Â´Ù¡±
    8
    ¡®ºÎÀÎ °©Áú ³í¶õ¡¯ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå Àü¿ªÁö¿ø¼­ Á¦Ãâ¡¦Á¦±âµÈ °©Áú ÀÇÈ¤ º¸´Ï ¡°Çä!¡±
    9
    ¡®ÇØ°í¸Å´º¾ó ³í¶õ¡¯ ÈÞ½ºÆ¿ ¡°È¸»ç °ø½Ä¹®°Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±...ÇØ¸í¿¡µµ ³×Æ¼Áð ¹ÝÀÀ ¡®³Ã´ã¡¯
    10
    Áöµå·¡°ï, ¾ÆÀÌÀ¯ SNS±Û¿¡ ¡°¸¶ÀÌÆäÀÌ¹ö¸´(My favorite)¡± ´ñ±Û...¡°È£°¨ Ç¥½Ã?¡±
    È­»çÇÏ°í À¯ÄèÇÑ ÇÑ±¹ ¹ÎÈ­,¿ï»ê¹ÎÃ¤¿¹¼úÇùÈ¸ È¸¿øÀü
    9¿ù Àü±¹¹«¿ëÁ¦ Âü°¡ÇÏ´Â ¡®¿©ÀÇÁÖ Dance Project¡¯ ...
    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü, ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü ¿¬°è Çà»ç
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 7¿ù 31ÀÏ~)
    ¿¬±Ø°ú ÇÔ²² Áñ±â´Â ÇÇ¼­

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr