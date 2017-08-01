¡®ºÎÀÎ °©Áú ³í¶õ¡¯ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå Àü¿ªÁö¿ø¼­ Á¦Ãâ¡¦Á¦±âµÈ °©Áú ÀÇÈ¤ º¸´Ï ¡°Çä!¡±

|
|
|
|¡ã °ø°üº´¿¡ ´ëÇØ ºÎÀÎÀÌ ¡®°©Áú¡¯À» Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤Àº ¹Þ°í ¹ÚÂùÁÖ À°±º 2ÀÛÀü»ç·É°ü(´ëÀå)ÀÌ 1ÀÏ Àü¿ªÁö¿ø¼¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
°ø°üº´¿¡ ´ëÇØ ºÎÀÎÀÌ ‘°©Áú’À» Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤Àº ¹Þ°í ¹ÚÂùÁÖ À°±º 2ÀÛÀü»ç·É°ü(´ëÀå)ÀÌ 1ÀÏ Àü¿ªÁö¿ø¼¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù.
À°±º 2ÀÛÀü»ç·ÉºÎ´Â ÀÌ³¯ “À°±º 2ÀÛÀü»ç·É°üÀÌ ¿ÀÈÄ 6½ÃºÎ·Î Àü¿ªÁö¿ø¼¸¦ À°±ºº»ºÎ¿¡ Á¦ÃâÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Àü¿ªÁö¿ø¼¸¦ Á¦ÃâÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹Ú »ç·É°üÀº “Àú´Â Áö³ 40³â°£ ¸ö´ã¾Æ ¿Ô´ø ±º¿¡ ´©¸¦ ³¢Ä¡°í ±ºÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ¿´´Ù´Â ÀÚÃ¥°¨À» ´õ ÀÌ»ó °ßµô ¼ö ¾ø¾î ¿À´Ã Àü¿ªÁö¿ø¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿´´Ù”°í 2ÀÛÀü»ç·É°ü¿¡ ³²±ä ÆíÁö¸¦ ÅëÇØ ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î “¸ðµç Ã¥ÀÓÀº Àú¿¡°Ô ÀÖ´Ù”¸ç “±¹Åä ¹æÀ§¸¦ À§ÇØ Çå½ÅÇÏ°í ÀÖ´Â Àåº´µé¿¡°Ô ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù”°í »ç°úÇß´Ù.
¹Ú »ç·É°üÀº “Àü¿ªÁö¿ø¼ Á¦Ãâ°ú´Â ¹«°üÇÏ°Ô ±¹¹æºÎ °¨»ç¿¡´Â ¼º½ÇÈ÷ ÀÓÇÏ°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¾Õ¼ ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â Áö³´Þ 31ÀÏ ¹Ú »ç·É°üÀÇ ºÎÀÎÀÌ °ü»ç¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ´Â °ø°üº´°ú Á¶¸®º´ µîÀ» ºÎ´çÇÏ°Ô ´ë¿ìÇß´Ù´Â Á¦º¸¸¦ ÀÔ¼öÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ÃøÀº ¹Ú »ç·É°üÀÇ ºÎÀÎÀÌ ÀÚ½ÅÀÌ Á÷Á¢ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏ±îÁö ¸ðµÎ °ø°üº´À» ºÒ·¯ Áö½ÃÇß´Ù´Â Á¦º¸°¡ ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Á¦º¸¿¡´Â ¹Ú »ç·É°üÀÇ ºÎÀÎÀÌ °ø°üº´¿¡°Ô ¾È¹æ ºí¶óÀÎµå Ä¡±â, °Å½Ç¿¡ ¶³¾îÁø ¾²·¹±â ÁÝ±â, ¼ÒÆÄ¿Í ¹Ù´Ú¿¡ ¶³¾îÁø ¹ßÅé°ú °¢Áú Ä¡¿ì±â µîÀ» ½ÃÄ×´Ù´Â ³»¿ëµµ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¶Ç ¹Ú »ç·É°üÀÇ ºÎÀÎÀº Á¶¸®º´ÀÌ À½½ÄÀç·á¸¦ ´Ùµë´Â °ÍÀ» º¸°í Ä®À» »©¾Ñ¾Æ Çã°ø¿¡ ÈÖµÎ¸£¸ç “³Ê´Â Á¦´ë·Î ÇÏ´Â °Ô ¾Æ¹«°Íµµ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù´Â Á¦º¸ ³»¿ëµµ ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¸íÀý¿¡ ¼±¹°·Î µé¾î¿Â °úÀÏ Áß ½âÀº °ÍµéÀ» °ø°üº´¿¡°Ô Áý¾î ´øÁö°Å³ª ÀÏÀ» Á¦´ë·Î ¸ø ÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î °ø°üº´À» º£¶õ´Ù¿¡ 40ºÐ°£ °¡µÖ³ù´Ù´Â Áõ¾ðµµ ³ª¿Ô´Ù.
±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍÀÇ Æø·Î¿¡ ´ëÇØ À°±º °ü°èÀÚ´Â “±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¿¡¼ Á¦±âÇÑ ÀÇÈ¤µéÀÌ »ç½ÇÀÎ °Íµµ ÀÖÁö¸¸ ¸¹Àº ºÎºÐÀÌ »ç½Ç°ú ´Ù¸£´Ù”¸ç “¹Ú »ç·É°üÀº °ø°üº´µéÀÇ ÈÞ°¡µµ ¸¹ÀÌ º¸³Â°í, ¿ÜÃâ ±ÝÁö¿Í ÀüÈ¸¦ ¸ø ¾²°Ô Çß´Ù´Â °Íµµ »ç½Ç°ú ´Ù¸£´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >