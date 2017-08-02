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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.2 ¼ö 14:09
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.02  
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¼­³²´ë´Â 2014³âºÎÅÍ ±³À°ºÎ°¡ ÆÄ°ßÇÑ ÀÓ½ÃÀÌ»ç Ã¼Á¦·Î ¿î¿µµÆÁö¸¸ ÀÌÈÄ¿¡µµ 1ÁÖ±â ´ëÇÐ ±¸Á¶°³ÇõÆò°¡¿¡¼­ ÃÖÇÏÀ§ÀÎ Eµî±ÞÀ» ¹Þ°í 2014ÇÐ³âµµºÎÅÍ 3³â ¿¬¼Ó ÀÔÇÐÁ¤¿ø 5% °¨Ãà Á¶Ä¡¸¦ ´çÇÏ´Â µî ºÎ½ÇÀ» °È¾î³»Áö ¸øÇß´Ù.

ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ¿¾ Àç´Ü °ü°èÀÚµéÀÌ ÀÎ¼ö Èñ¸ÁÀÚ°¡ ¸¹Àº ³²¿øÄ·ÆÛ½º(ÀÇ´ë)¸¦ ¸Å°¢ÇÏ°í ¾Æ»êÄ·ÆÛ½º °æ¿µ±ÇÀ» µÇÃ£À¸·Á°í ½ÃµµÇß´ø °Í ¶ÇÇÑ ±³À°ºÎ°¡ ÅðÃâÀÌ¶ó´Â ¼±ÅÃÁö¸¦ ÅÃÇÏ´Â µ¥ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

¶ÇÇÑ 1991³â ¼³¸³µÈ ¼­³²´ë´Â ¼³¸³ÀÚÀÎ ÀÌÈ«ÇÏ Àü(îñ) ÀÌ»çÀåÀÌ 2013³â ±³ºñ 330¾ï¿øÀ» È¾·ÉÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±¸¼Ó±â¼Ò µÇ¸ç »çÇÐºñ¸®ÀÇ ´ë¸í»ç¶ó´Â ¿À¸íÀ» ¾ò±âµµ Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ »çÇÐºñ¸® Ã´°áÀ» °­Á¶ÇÑ Çö Á¤ºÎÀÇ °ø¾à¿¡ ¸ÂÃç ³»·ÁÁø °á´ÜÀÌ¶ó´Â ÃßÃøÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

±³À°ºÎ °ü°èÀÚ´Â “Á¤»óÈ­ °èÈ¹¾ÈÀ» ¼ö¿ëÇÑ´Ù¸é ±³À°ºÎ°¡ ¿¾ Àç´ÜÀÇ °æ¿µ º¹±Í¸¦ µ½´Â °ÝÀÌ µÈ´Ù”¸ç “ÀÚÃ¼ÀûÀÎ ÀçÁ¤ ±â¿©¹æ¾ÈÀÌ ¹ÌÈíÇØ µÎ Â÷·Ê º¸¿Ï¼­·ù¸¦ ¿ä±¸ÇßÁö¸¸ °á°ú´Â ¸¶Âù°¡Áö”¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí, ¼­³²´ë Æó±³°¡ È®Á¤µÉ °æ¿ì ÀçÇÐ»ýµéÀº Àü°ø¿¡ µû¶ó ÀÎ±Ù ´ëÇÐÀÇ À¯»ç ÇÐ°ú·Î ÆíÀÔµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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