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1ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ±³À°ºÎ´Â ÃÖ±Ù±îÁö µîÀåÇÑ ÀÎ¼ö Èñ¸ÁÀÚ¸¦ ÅëÇØ ¼³²´ë¸¦ Á¤»óÈÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾î·Æ´Ù°í º¸°í Æó±³ ¹ßÇ¥ ½ÃÁ¡À» Àú¿ïÁúÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼³²´ë´Â 2014³âºÎÅÍ ±³À°ºÎ°¡ ÆÄ°ßÇÑ ÀÓ½ÃÀÌ»ç Ã¼Á¦·Î ¿î¿µµÆÁö¸¸ ÀÌÈÄ¿¡µµ 1ÁÖ±â ´ëÇÐ ±¸Á¶°³ÇõÆò°¡¿¡¼ ÃÖÇÏÀ§ÀÎ Eµî±ÞÀ» ¹Þ°í 2014ÇÐ³âµµºÎÅÍ 3³â ¿¬¼Ó ÀÔÇÐÁ¤¿ø 5% °¨Ãà Á¶Ä¡¸¦ ´çÇÏ´Â µî ºÎ½ÇÀ» °È¾î³»Áö ¸øÇß´Ù.
ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ¿¾ Àç´Ü °ü°èÀÚµéÀÌ ÀÎ¼ö Èñ¸ÁÀÚ°¡ ¸¹Àº ³²¿øÄ·ÆÛ½º(ÀÇ´ë)¸¦ ¸Å°¢ÇÏ°í ¾Æ»êÄ·ÆÛ½º °æ¿µ±ÇÀ» µÇÃ£À¸·Á°í ½ÃµµÇß´ø °Í ¶ÇÇÑ ±³À°ºÎ°¡ ÅðÃâÀÌ¶ó´Â ¼±ÅÃÁö¸¦ ÅÃÇÏ´Â µ¥ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¶ÇÇÑ 1991³â ¼³¸³µÈ ¼³²´ë´Â ¼³¸³ÀÚÀÎ ÀÌÈ«ÇÏ Àü(îñ) ÀÌ»çÀåÀÌ 2013³â ±³ºñ 330¾ï¿øÀ» È¾·ÉÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ±¸¼Ó±â¼Ò µÇ¸ç »çÇÐºñ¸®ÀÇ ´ë¸í»ç¶ó´Â ¿À¸íÀ» ¾ò±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ »çÇÐºñ¸® Ã´°áÀ» °Á¶ÇÑ Çö Á¤ºÎÀÇ °ø¾à¿¡ ¸ÂÃç ³»·ÁÁø °á´ÜÀÌ¶ó´Â ÃßÃøÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
±³À°ºÎ °ü°èÀÚ´Â “Á¤»óÈ °èÈ¹¾ÈÀ» ¼ö¿ëÇÑ´Ù¸é ±³À°ºÎ°¡ ¿¾ Àç´ÜÀÇ °æ¿µ º¹±Í¸¦ µ½´Â °ÝÀÌ µÈ´Ù”¸ç “ÀÚÃ¼ÀûÀÎ ÀçÁ¤ ±â¿©¹æ¾ÈÀÌ ¹ÌÈíÇØ µÎ Â÷·Ê º¸¿Ï¼·ù¸¦ ¿ä±¸ÇßÁö¸¸ °á°ú´Â ¸¶Âù°¡Áö”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ¼³²´ë Æó±³°¡ È®Á¤µÉ °æ¿ì ÀçÇÐ»ýµéÀº Àü°ø¿¡ µû¶ó ÀÎ±Ù ´ëÇÐÀÇ À¯»ç ÇÐ°ú·Î ÆíÀÔµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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