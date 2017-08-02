¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ

|
|
|
|¡ã °©Áú ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´ø À°±º 2ÀÛÀü»ç·ÉºÎ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎºÎ°¡ °ø°üº´¿¡°Ô °ø°ü È£Ãâº§°ú ¿¬°áµÈ ÀüÀÚÆÈÂî¸¦ Ã¤¿ü´Ù´Â Ãß°¡ Æø·Î°¡ 2ÀÏ ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ³ª¿Ô´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Ãæ°ÝÀûÀÎ Á¦º¸°¡ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
°©Áú ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´ø À°±º 2ÀÛÀü»ç·ÉºÎ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎºÎ°¡ °ø°üº´¿¡°Ô °ø°ü È£Ãâº§°ú ¿¬°áµÈ ÀüÀÚÆÈÂî¸¦ Ã¤¿ü´Ù´Â Á¦º¸¿´´Ù.
¾Õ¼ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎÀÇ °©Áú ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇß´ø ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â 2ÀÏ ¿ÀÀü µÎ ¹ø¿¡ °ÉÃÄ º¸µµÀÚ·á¸¦ ³» Ãß°¡ Æø·Î¸¦ Çß´Ù.
±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ÃøÀº “¹ÚÂùÁÖ ´ëÀåÀÇ °ø°ü¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ´ø °ø°üº´ ´Ù¼ö·ÎºÎÅÍ Ãß°¡ Á¦º¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎºÎ°¡ °ø°ü ³»¿¡ È£Ãâº§À» ¼³Ä¡ÇÏ°í °ø°ü ±Ù¹«º´¿¡°Ô È£Ãâº§°ú ¿¬°áµÈ ÀüÀÚ ÆÈÂî¸¦ Â÷°í ´Ù´Ï°Ô Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±ÇÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ÃøÀÌ Á¦º¸ÀÚµé·ÎºÎÅÍ ÀÔ¼öÇÑ Á¦º¸¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¸é È£Ãâ¿ë ÀüÀÚÆÈÂî¸¦ Âù °ø°üº´µéÀº ¹Ú ´ëÀå ºÎºÎ°¡ ºÎ¸£¸é ¼ö½Ã·Î ´Þ·Á°¡¾ß Çß´Ù. ÀÌµéÀº ¹° ¶°¿À±â¿Í °°Àº ÀâÀÏÀº ¹°·Ð °ø°ü ³» »ç·É°ü °³ÀÎÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â ¹Ì´Ï °ñÇÁÀå¿¡¼ °ñÇÁ°øÀ» ÁÝ´Â ÀÏÀ» ÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¶Ç ÀÎ±Ù ºÎ´ë¿¡¼ º¹¹«ÁßÀÎ ¹Ú ´ëÀåÀÇ ¾ÆµéÀÌ ÈÞ°¡¸¦ ³ª¿À¸é Á¶¸®º´µéÀÌ ¹ÙºñÅ¥ ÆÄÆ¼¸¦ ÁØºñÇØ¾ß Çß°í ¹Ú ´ëÀå ºÎÀÎ¿¡ ÀÇÇØ Á¾±³¿Í »ó°ü¾øÀÌ ¾ïÁö·Î ÀÏ¿äÀÏ¸¶´Ù ±³È¸¿¡ °¡¾ß Çß´Ù´Â Áõ¾ðµµ ³ª¿Ô´Ù.
±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â “Á¦º¸ÀÚÀÇ ºÎ´ë ³»¿¡ ¸ð°ú°¡ ¸¹ÀÌ ¿¸®´Âµ¥, »ç·É°ü ºÎºÎ°¡ º»ºÎ ¼Ò¼Ó º´»çµéÀ» ÅëÇØ ¸ð°ú¸¦ ¸ðµÎ µû°Ô Çß°í, 100¿©°³°¡ ³Ñ´Â ¸ð°ú¸¦ Á¶¸®º´µé¿¡°Ô ÁÖ¸ç ¸ð°úÃ»À» ¸¸µé°Ô Çß´Ù°í ÇÑ´Ù”°íµµ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ »ç·É°ü ºÎÀÎÀÌ È£Ãâº§À» ´·¶À» ¶§ ´Ê°Ô ¿Ã¶ó¿À°Å³ª, ÀüÀÚÆÈÂîÀÇ ÃæÀüÀÌ ´ú µÇ¾î¼ ¿ï¸®Áö ¾ÊÀ» °æ¿ì °ø°üº´À» ÇâÇØ “ÇÑ ¹ø¸¸ ´õ ´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢¿¡ º¸³»°Ú´Ù”°í Çù¹ÚÇß´Ù´Â Á¦º¸µµ ³ª¿Í Ãæ°ÝÀ» ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
2ÀÏ ÀÌ·ïÁø ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍÀÇ Ãß°¡ Æø·Î¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº Ãæ°Ý°ú ºÐ³ë¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “Çö´ëÆÇ ³ë¿¹°¡ µû·Î ¾ø´Ù”, “¾î¶»°Ô ÀüÀÚÆÈÂî¸¦ Ã¤¿ö? °³¾ß? ³ë¿¹¾ß?”, “³ª¶ó¸¦ ÁöÅ°·Á°í ±º´ë¿¡ °¡¼ ³ë¿¹Áþ ÇÏ´Ù ¿À´Â Çö½Ç”, “»ó¸íÇÏº¹ÀÌ¶óÁö¸¸ ³Ê¹«ÇÏ³× ÁøÂ¥”, “±º´ë¿¡¼±îÁö °©ÁúÀÌ¶ó´Ï °©Áú ¾ø´Â °÷Àº ¾ø³ª”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí ¹Ú ´ëÀåÀº 1ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã²² Àü¿ªÁö¿ø¼¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >