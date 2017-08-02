±¹¹ÎÀÇ´ç ¡°±Ù½Ã¾ÈÀû ºÎµ¿»ê Á¤Ã¥À¸·Î ÇÇÀÚ »ì ¼ö ÀÖ°Ú³ª?¡±¡¦¡®8‧2 ºÎµ¿»êÁ¤Ã¥¡¯ Á¤Á¶ÁØ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.2 ¼ö 19:46
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.02  
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¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ°¡ 2ÀÏ ‘8·2 ºÎµ¿»ê ´ëÃ¥’À» ¹ßÇ¥ÇÑ °¡¿îµ¥ ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ ÀÌ¹ø ºÎµ¿»ê ´ëÃ¥À» °¡¸®ÄÑ “±Ù½Ã¾ÈÀû Á¤Ã¥”ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

¼Õ±ÝÁÖ ±¹¹ÎÀÇ´ç ¼ö¼®´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ Á¤ºÎÀÇ ºÎµ¿»ê ´ëÃ¥ ¹ßÇ¥ Á÷ÈÄ ³íÆòÀ» ÅëÇØ “´Ü±â°£ ´«¿¡ º¸ÀÌ´Â È¿°ú¸¦ ³ë¸®°í ±ÔÁ¦¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃá ±Ù½Ã¾ÈÀû Á¤Ã¥ÀÌ´Ù”°í ºñÆÇÇß´Ù.

¼Õ ´ëº¯ÀÎÀº “Åõ±â¾ïÁ¦ ´ëÃ¥À¸·Î´Â ºÎµ¿»ê ¹®Á¦¸¦ ÀâÀ» ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “¼ö¿ä¸¦ ÀâÀ» ¼ö ÀÖ´Â °ø±Þ´ëÃ¥ÀÌ ºÒºÐ¸íÇÑ »óÅÂ¿¡¼­ ¼ö¿ä±ÔÁ¦¸¸À¸·Î´Â ±Ùº»ÀûÀÎ ¹®Á¦ ÇØ°áÀÌ µÇÁö ¸øÇÑ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “Á¤ºÎÀÇ ºÎµ¿»ê ´ëÃ¥ ¹ßÇ¥¸¦ ¾ÕµÎ°í ¿ÀÈ÷·Á Áý°ª ÆøµîÀ» ±â´ëÇÏ´Â Å«¼ÕµéÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ´Ã¾î³ª ºÎµ¿»êÀÌ µé½âÀÎ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀ» ÁøÁßÇÏ°Ô ¹Þ¾Æµé¿©¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “½ÇÁ¦ Áö³­ ÁÖ ¼­¿ï ¾ÆÆÄÆ®°ª »ó½Â·üÀº ¿ÃÇØ µé¾î ÃÖ°íÄ¡¸¦ ±â·ÏÇß´Ù”°í ºÎ¿¬Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ±×´Â “Á¤ºÎÁ¤Ã¥À» ±ÞÇÏ°Ô ½ñ¾Æ³õÀ» °Ô ¾Æ´Ï¶ó Çö ºÎµ¿»ê »óÈ²À» ¸é¹ÐÇÏ°Ô ºÐ¼®ÇÏ°í, Á¤±³ÇÑ ´ëÃ¥À» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “±¹¹ÎÀÌ ¿øÇÏ´Â Á¤Ã¥Àº ÀÓ±â Áß ´«¿¡ ¶ç´Â ÀÓ½Ã¹ÌºÀÃ¥ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Àå±âÀûÀÎ ¹®Á¦ÇØ°áÃ¥ÀÌ´Ù. °ø°ø¾ÆÆÄÆ® ºÐ¾ç°¡ °ø°³, ÈÄºÐ¾çÁ¦ µµÀÔ µî Æ¯´ÜÀÇ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ³íÆò¿¡¼­ ¼Õ ´ëº¯ÀÎÀº “ÀÌ·¸°Ô ÇØ¼­ ÇÇÀÚ »ç½Ç ¼ö ÀÖÀ»±î °ÆÁ¤ÀÌ´Ù”°í ¸»ÇÏ¸ç ¾Õ¼­ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ±â¾÷ÀÎµé°úÀÇ °£´ãÈ¸¿¡¼­ “ºÎµ¿»ê °¡°ÝÀ» Àâ¾ÆÁÖ¸é ÇÇÀÚ ÇÑ ÆÇ¾¿ »ç°Ú´Ù”°í Çß´ø ¸»À» ¾ð±ÞÇÏ±âµµ Çß´Ù.

ÇÑÆí ±èÇö¹Ì ±¹Åä±³ÅëºÎ Àå°üÀº 2ÀÏ Á¤ºÎ¼­¿ïÃ»»ç¿¡¼­ ½Ç¼ö¿ä º¸È£¿Í ´Ü±â Åõ±â¼ö¿ä ¾ïÁ¦¸¦ ÅëÇÑ ÁÖÅÃ½ÃÀå ¾ÈÁ¤È­¸¦ °ñÀÚ·Î ÇÑ ‘8‧2 ºÎµ¿»ê ´ëÃ¥’À» ¹ßÇ¥Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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