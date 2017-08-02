¹èÇöÁø, MBC Àå¼ö ¾ÞÄ¿ ±â·Ï °¡´ÉÇÑ ÀÌÀ¯´Â?...ÃÖ½ÂÈ£ ¡°»çÀåµµ ±³Ã¼ÇÏ´Â ÆÄ¿ö¡±

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MBC Àü PDÀÎ ´º½ºÅ¸ÆÄ ÃÖ½ÂÈ£ PD°¡ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ±â·ÏÀ» ÀÌ¾î°¥ ¼ö ÀÌ¾ú´ø ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ Æø·ÎÇØ µÚ´Ê°Ô ÈÁ¦´Ù.
ÃÖ PD´Â Áö³´Þ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “Áö±Ý ´º½ºµ¥½ºÅ© ¾ÞÄ¿ÀÎ ¹èÇöÁø ¾¾´Â ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ±â·ÏÀ» ´«¾Õ¿¡ µÎ°í ÀÖ´Ù”¸ç ÀÌ¾ß±âÀÇ ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î ¹è ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ Àå¼ö ¾ÞÄ¿ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “±èÀçÃ¶ ¾¾ ´ÙÀ½¿¡ »çÀåÀÌ µÈ ±èÁ¾±¹ »çÀåÀÌ ¹èÇöÁø ¾ÞÄ¿¸¦ ±³Ã¼ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ±×µÚ »çÀå º»ÀÎÀÌ ÂÑ°Ü³µ´Ù”¸ç “¹èÇöÁø ¾ÞÄ¿´Â ±èÁ¾±¹ »çÀåÀÇ ¸ñÀÌ ´Þ¾Æ³ µÚ ´Ù½Ã ´º½ºµ¥½ºÅ©¿¡ º¹±ÍÇß´Ù. ¹è ¾ÞÄ¿¸¦ ±³Ã¼ÇÑ °ÍÀÌ ±è»çÀåÀÌ ÂÑ°Ü³ °áÁ¤Àû ÀÌÀ¯¶ó´Â ¸»ÀÌ µ¹¾Ò´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “(¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼)°¡ 2012³â ÆÄ¾÷ µµÁß ´ë¿À» ÀÌÅ»ÇØ µ¹¾Æ°¬´Ù´Â °Í¿¡¼ Ã£¾Æ¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó¸ç ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ¸»À» Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÆÄ¾÷¿¡ ³¡±îÁö Âü¿©ÇÑ ¾Æ³ª¿î¼µéÀº È¸é¿¡¼ ÃàÃâµÆ´Ù. ¾ÆÀÌ½º¸µÅ©³ª ¼¼Æ®Àå °ü¸®Á÷ ¿ªÇÒÀ» ¼ö¿ëÇÏ°Å³ª ÈÞÁ÷ÇÏ°Å³ª °á±¹ ÇÁ¸®·£¼ÀÇ ±æÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù”¸ç “50¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼µé Áß 11¸íÀÌ MBC¸¦ ¶°³µ°í 11¸íÀÌ ºñÁ¦ÀÛºÎ¼·Î ÀüÃâµÆ´Ù. Âü Ã³ÀýÇÏ±âµµ ÇÏ°í, ´Ù¸¥ ÇÑÆí Á¤¸» ÀåÇÑ »ç¶÷µéÀÌ MBC ¾Æ³ª¿î¼µéÀÌ´Ù. ÀÌÁ¦ ÀÌµé¿¡°Ô Á¦ÀÚ¸®¸¦ Ã£¾ÆÁà¾ßÇÑ´Ù”¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÃÖ½ÂÈ£ PD´Â 2012³â MBC ÆÄ¾÷À» ÁÖµµ Çß´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ÇØÁ÷µÈ ÈÄ ÀÌÈÄ µ¶¸³¾ð·Ð ‘´º½ºÅ¸ÆÄ’ÀÇ ¾ÞÄ¿·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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