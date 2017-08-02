±èÁ¾´ë, KAI °ü·Ã ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í¡¦¡°ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷ °¨»ç¿¡ ¿ìº´¿ì °ü·Ã ÀÖÀ» °Í¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.2 ¼ö 19:46
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.02  
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°ËÂûÀÌ ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷(KAI)ÀÇ ºÐ½ÄÈ¸°è¸¦ Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ ±èÁ¾´ë Á¤ÀÇ´ç ÀÇ¿øÀÇ KAI °ü·Ã ¹ß¾ðÀÌ ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

±èÁ¾´ë ÀÇ¿øÀº Áö³­´Þ CBS¶óµð¿À ‘±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷(KAI)¸¦ µÑ·¯½Ñ ºñ¸®¿Í °ü·ÃÇØ °¨»ç°¡ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀº °ÍÀÌ ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÌ¾ú´ø ¿ìº´¿ì Àü ¹ÎÁ¤¼ö¼®°ú ¿¬°üÀÌ ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶õ ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇß´Ù.

´ç½Ã ¹æ¼Û¿¡¼­ ±è ÀÇ¿øÀº “ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷ ºñ¸® ¹ß°ß ´ç½Ã Á¦´ë·Î µÈ °¨»ç°¡ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “¹æ»çÃ»À» °¨»çÇÏ¸é¼­ ¹®Á¦°¡ µå·¯³µÀ¸¸é °³¹ß¾÷Ã¼, Áï KAI¿¡ ´ëÇÑ °¨»ç·Î ¹Ù·Î ÀÌ¾îÁ®¾ß ÇßÀ¸³ª ±×·¸Áö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¾î ±è ÀÇ¿øÀº “KAI ³»ºÎÀÇ ÀÚ±Ýºñ¸®, È¾·ÉÀÌ³ª ¹èÀÓÁË ÀÌ·± °ÍµéÀº ÀÌ¹Ì 3³â Àü¿¡ °¡´É¼ºÀÌ Æ÷ÂøµÆ´Âµ¥µµ ¼ö»ç°¡ ¾È µÆ¾ú´Ù”¸ç “Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®½ÇÀÌ ÀÌ°É Á÷Á¢ ÄÁÆ®·Ñ ÇßÀ» °ÍÀÌ´Ù. ¿ìº´¿ì ¼ö¼®ÀÌ ÇÙ½ÉÀÌ¶ó º»´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¿ìº´¿ì ¼ö¼®ÀÇ ÀÌ¸§À» °Å·ÐÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ±è ÀÇ¿øÀº “2014³â ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ°¡ ²Ù¸° ¹æ»êºñ¸®ÇÕµ¿¼ö»ç´ÜÀÌ ÇÑ±¹¿ìÁÖ»ê¾÷À» ¼ö»çÇÒ °ÍÀ¸·Î ´Ùµé ¿¹»óÇßÁö¸¸ ¾Æ¹«·± ¼ö»ç°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ´ç½Ã ÇÕ¼ö´ÜÀÌ ¾ð·Ð¿¡ ¼³¸íÇÏ±æ Ã»¿Í´ë¿¡¼­ Á÷Á¢ ÄÁÆ®·ÑÇÏ±â ¶§¹®¿¡ À­¼±ÀÇ Áö½Ã¿¡ µû¶ó ¼ö»ç°¡ º¸·ùµÆ´Ù°í Çß´Ù”¸ç “Ã»¿Í´ë¿¡¼­ ¹æ»êºñ¸®ÇÕ¼ö´ÜÀ» ÄÁÆ®·ÑÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °÷Àº ¹ÎÁ¤¼ö¼®½Ç¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

¾Õ¼­ °¨»ç¿øÀº 2015³â KAI°¡ ¼ö¸®¿ÂÀ» °³¹ßÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¿ø°¡°è»ê¼­¸¦ ºÎÇ®·Á ¼ö¹é¾ï ¿øÀÇ ºÎ´çÀÌµæÀ» Ã¬°å´Ù°í ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç °æ¿µÁøÀ» ¹èÀÓ ¹× È¾·ÉÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ °í¹ßÇßÁö¸¸ ´ç½Ã ¼ö»ç¸¦ ¸ÃÀº ÇÕ¼ö´ÜÀº Á¦´ë·Î µÈ ¼ö»ç°á°ú¸¦ ³»³õÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

±è ÀÇ¿øÀº ÀÌ¸¦ µÎ°í “¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ°¡ ÁÖµµÀûÀ¸·Î ¼ö¸®¿ÂÀÇ ºÎ½Ç°ú ºñ¸®¸¦ ÀºÆóÇÏ°í ¹¬ÀÎÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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