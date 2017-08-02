ÇÏ¸®¼ö, ¹ÌÅ°Á¤ ÇâÇÑ °í¸¶¿ò µå·¯³» ¡°³¯ À§ÇØ ¿Â°® ¿å ´Ù ¹Þ¾ÆÁØ »ç¶÷¡±

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|¡ã 1ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC¿¡ºê¸®¿ø ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÇÏ¸®¼ö´Â ¹ÌÅ°Á¤°úÀÇ ÀÌÈ¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ó¸¶À½À» ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù. MBC¿¡ºê¸®¿ø Ä¸Ã³.
¹æ¼ÛÀÎ ÇÏ¸®¼ö°¡ ¹ÌÅ°Á¤°úÀÇ ÀÌÈ¥ ½ÉÁ¤À» ´ã´ãÈ÷ ÀüÇß´Ù.
1ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC¿¡ºê¸®¿ø ‘ºñµð¿À½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÇÏ¸®¼ö´Â ¹ÌÅ°Á¤°úÀÇ ÀÌÈ¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ó¸¶À½À» ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÏ¸®¼ö´Â “¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ÁÁÁö ¾Ê°Ô Çì¾îÁø °ÍÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ´Âµ¥ Áö±Ýµµ ¿¬¶ôÇÏ¸ç »çÀÌÁÁ°Ô Áö³½´Ù. ÈûµéÁö ¾Ê´Ù”¶ó°í ´ã´ãÇÏ°Ô °í¹éÇß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ¾ß±â¸¦ ²¨³»¸é¼ ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÇô ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌÈ¥ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ÇÏ¸®¼ö´Â “¹ÌÅ°Á¤°ú »ç±Í°í, °°ÀÌ ÀÖ´Â °Í¸¸À¸·Îµµ ÁÁ¾Ò´Âµ¥ ¹ÌÅ°Á¤ÀÌ »ç¾÷À» ÇÏ¸é¼ ¹ÙºüÁö°í °°ÀÌ ÀÖ´Â ½Ã°£ÀÌ ¾ø¾îÁö´Ï±î ¼¿îÇß´Ù. ³ª´Â ¼¿îÇÔÀÌ ½×ÀÌ°í ¹ÌÅ°Á¤Àº ¹Ì¾ÈÇÔÀÌ ½×¿©¼ ±×·¡¼ ÀÚ¿¬½º·´°Ô Çì¾îÁö°Ô µÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¹ÌÅ°Á¤¿¡ ´ëÇØ “³¯ »ç¶ûÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ¼¼»ó »ç¶÷µé·ÎºÎÅÍ ¿Â°® ÁúÃ¥ÀÇ ´ë»óÀÌ µÆ´Ù. ³ª¸¦ À§ÇØ ¿Â°® ¿åÀ» ´Ù ¹Þ¾ÆÁØ »ç¶÷”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÏ¸®¼ö´Â Áö³ 2007³â ¹ÌÅ°Á¤°ú °áÈ¥ÇßÀ¸³ª Áö³ 6¿ù °áÈ¥ 10³â¸¸¿¡ ÀÌÈ¥À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø Á÷ÈÄ ¹ÌÅ°Á¤ ¿ª½Ã Áö³ 6¿ù 13ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ Àå¹®ÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
¹ÌÅ°Á¤Àº “(ÀÌÈ¥Àº)ÇÏ¸®¼öÀÇ Å¿ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. 10³â µ¿¾È »ç¶ûÇß°í ¼·Î Á¸ÁßÇØÁá´Ù”¶ó¸ç “ÇÏ¸®¼ö¾¾´Â Æ®·»½ºÁ¨´õ¶ó´Â ÀÌÀ¯ÇÏ³ª¸¸À¸·Î ¸ðµç ¾ÆÇÄ, ½½ÇÄ, ±¸¼³¼öµîÀ» ¹¬¹¬È÷ ÀÌ°Ü³» ¿Â »ç¶÷”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ “Àú·± ¿©ÀÚ ¾îµð¿¡µµ ¾ø´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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