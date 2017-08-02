ÇÏ¸®¼ö, ¹ÌÅ°Á¤ ÇâÇÑ °í¸¶¿ò µå·¯³» ¡°³¯ À§ÇØ ¿Â°® ¿å ´Ù ¹Þ¾ÆÁØ »ç¶÷¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.2 ¼ö 19:46
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
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¹æ¼ÛÀÎ ÇÏ¸®¼ö°¡ ¹ÌÅ°Á¤°úÀÇ ÀÌÈ¥ ½ÉÁ¤À» ´ã´ãÈ÷ ÀüÇß´Ù.

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ÀÌ³¯ ÇÏ¸®¼ö´Â “¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ÁÁÁö ¾Ê°Ô Çì¾îÁø °ÍÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ´Âµ¥ Áö±Ýµµ ¿¬¶ôÇÏ¸ç »çÀÌÁÁ°Ô Áö³½´Ù. ÈûµéÁö ¾Ê´Ù”¶ó°í ´ã´ãÇÏ°Ô °í¹éÇß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ¾ß±â¸¦ ²¨³»¸é¼­ ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÇô ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÀÌÈ¥ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ÇÏ¸®¼ö´Â “¹ÌÅ°Á¤°ú »ç±Í°í, °°ÀÌ ÀÖ´Â °Í¸¸À¸·Îµµ ÁÁ¾Ò´Âµ¥ ¹ÌÅ°Á¤ÀÌ »ç¾÷À» ÇÏ¸é¼­ ¹ÙºüÁö°í °°ÀÌ ÀÖ´Â ½Ã°£ÀÌ ¾ø¾îÁö´Ï±î ¼­¿îÇß´Ù. ³ª´Â ¼­¿îÇÔÀÌ ½×ÀÌ°í ¹ÌÅ°Á¤Àº ¹Ì¾ÈÇÔÀÌ ½×¿©¼­ ±×·¡¼­ ÀÚ¿¬½º·´°Ô Çì¾îÁö°Ô µÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î ¹ÌÅ°Á¤¿¡ ´ëÇØ “³¯ »ç¶ûÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ¼¼»ó »ç¶÷µé·ÎºÎÅÍ ¿Â°® ÁúÃ¥ÀÇ ´ë»óÀÌ µÆ´Ù. ³ª¸¦ À§ÇØ ¿Â°® ¿åÀ» ´Ù ¹Þ¾ÆÁØ »ç¶÷”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÇÏ¸®¼ö´Â Áö³­ 2007³â ¹ÌÅ°Á¤°ú °áÈ¥ÇßÀ¸³ª Áö³­ 6¿ù °áÈ¥ 10³â¸¸¿¡ ÀÌÈ¥À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø Á÷ÈÄ ¹ÌÅ°Á¤ ¿ª½Ã Áö³­ 6¿ù 13ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ Àå¹®ÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

¹ÌÅ°Á¤Àº “(ÀÌÈ¥Àº)ÇÏ¸®¼öÀÇ Å¿ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. 10³â µ¿¾È »ç¶ûÇß°í ¼­·Î Á¸ÁßÇØÁá´Ù”¶ó¸ç “ÇÏ¸®¼ö¾¾´Â Æ®·»½ºÁ¨´õ¶ó´Â ÀÌÀ¯ÇÏ³ª¸¸À¸·Î ¸ðµç ¾ÆÇÄ, ½½ÇÄ, ±¸¼³¼öµîÀ» ¹¬¹¬È÷ ÀÌ°Ü³» ¿Â »ç¶÷”ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “Àú·± ¿©ÀÚ ¾îµð¿¡µµ ¾ø´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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