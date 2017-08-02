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|¡ã »çÇÐºñ¸® µîÀ¸·Î ºÎ½Ç´ëÇÐÀÇ ´ë¸í»ç·Î ºÒ·Á¿Â ¼³²´ëÇÐ±³¿¡ ´ëÇÑ Á¤»óÈ°èÈ¹¾ÈÀÌ ¹Ý·ÁµÇ¸ç »ç½Ç»ó Æó±³·Î ¹æÇâÀÌ ÀâÈù °¡¿îµ¥ ¼³²´ëÀÇ »çÇÐºñ¸®¸¦ ¹àÈ÷´Âµ¥ °áÁ¤ÀûÀÎ ¿ªÇÒÀ» Çß´ø ºñ¹ÐÀåºÎ°¡ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ºÎ½Ç´ëÇÐÀÇ ´ë¸í»ç·Î ºÒ·Á¿Â ¼³²´ëÇÐ±³¿¡ ´ëÇÑ Á¤»óÈ°èÈ¹¾ÈÀÌ ¹Ý·ÁµÇ¸ç »ç½Ç»ó Æó±³·Î ¹æÇâÀÌ ÀâÇû´Ù.
±³À°ºÎ´Â 2ÀÏ ¼¿ï½Ã¸³´ë¿Í »ïÀ°´ë°¡ ¿ÃÇØ 5¿ù Á¦ÃâÇÑ ¼³²´ë ÀÎ¼ö¾ÈÀ» ¹Ý·ÁÇÏ°í ÀÌ¸£¸é ´ÙÀ½ ÁÖ²² ¼³²´ë¿¡ ´ëÇÑ ÈÄ¼ÓÁ¶Ä¡¸¦ ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¼³²´ë ¼³¸³ÀÚ ÀÌÈ«ÇÏ ¾¾ÀÇ ±³ºñ È¾·ÉÀ¸·Î ÀÎÇØ ºñ¸®»çÇÐÀÇ ´ë¸í»ç°¡ µÈ ¼³²´ë´Â °³±³ 26³â¸¸ÀÌ´Ù.
1997³â ´ç½Ã ¼³²´ë ÃÑÀåÀÌÀÚ ¼³¸³ÀÚÀÎ ÀÌÈ«ÇÏ¾¾´Â µî·Ï±Ý µî 399¾ï¿øÀ» È¾·ÉÇÑ ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÆ´Ù°¡ 2½É¿¡¼ Â¡¿ªÇüÀÇ ÁýÇàÀ¯¿¹¸¦ ¼±°í ¹Þ°í ´Ù½Ã ÇÐ±³ °æ¿µ¿¡ Âü¿©Çß´Ù. ±×·¯³ª 2012³â ¶Ç ´Ù½Ã ±³ºñ¸¦ »©µ¹¸° ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÆ´Ù.
¼³²´ëÀÇ »çÇÐ ºñ¸®¸¦ ¹àÈ÷´Âµ¥ °¡Àå °áÁ¤ÀûÀÎ Áõ°Å´Â ÇØ°íµÈ °æ¸®Á÷¿øÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ ºñ¹ÐÀåºÎ ´öºÐÀÌ¾ú´Ù.
2012³â 9¿ù ±¤ÁÖÁö°Ë ¼øÃµÁöÃ» ¼ö»ç°üµéÀº ±¤ÁÖ ³²±¤º´¿øÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÏ´ø Áß ±âÈ¹½Ç Ä³ºñ´Ö¿¡¼ ÀÌÈ«ÇÏ ¾¾°¡ »©µ¹¸° µ·ÀÇ »ç¿ëÃ³°¡ ÀûÈù ºñ¹Ð ÀåºÎ¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù. ¼ö¹é ÂÊ ºÐ·®¿¡ ´ÞÇÏ´Â ÀÌ ÀåºÎ´Â º´¿ø °æ¸®½Ç¿¡ ±Ù¹«Çß´ø A¾¾(34‧¿©)°¡ 2007³â 1¿ùºÎÅÍ Áö³ÇØ 8¿ù±îÁö ÀÌÈ«ÇÏ¾¾°¡ »©µ¹¸° µ·ÀÇ »ç¿ëÃ³¸¦ Á¤¸®ÇØ ³õÀº °ÍÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ¾¾´Â Áõ°Å¸¦ ³²±âÁö ¾Ê±â À§ÇØ Á÷¿øµé¿¡°Ô ÀåºÎ¸¦ ¸¸µéÁö ¸øÇÏ°Ô ÇßÀ¸³ª A¾¾´Â °ø±ÝÈ¾·É µîÀ¸·Î ÀÚ½ÅÀÌ ÇÇÇØº¼ °ÍÀ» ¿ì·ÁÇØ ¸ô·¡ ºñ¹Ð ÀåºÎ¸¦ ÀÛ¼ºÇØ º¸°üÇØµ×´ø °Í.
°á±¹ ÀÌ ¾¾´Â ±³ºñ µî 909¾ï ¿øÀ» È¾·ÉÇÑ ÇøÀÇ°¡ ÀÎÁ¤µÅ 2013³â 6¿ù ±¤ÁÖÁö¹ý ¼øÃµÁö¿ø¿¡¼ Â¡¿ª 9³âÀ» ¼±°í¹Þ°í º¹¿ª ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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