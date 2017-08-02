¹èÇöÁø-¾çÀ±°æ, Áø»óÁ¶»ç±îÁöÇÑ ¾çÄ¡Áú »ç°ÇÀº? ¡°Ãæ°íÇß´Ù°¡ ÀÎ»ç¹ß·É ¹Þ¾Æ¡± ÁÖÀå

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ÇÑ MBC ±âÀÚ°¡ ÈÀå½Ç¿¡¼ ¹èÇöÁø MBC ¾Æ³ª¿î¼¿¡°Ô ¾çÄ¡Áú¿¡ °üÇØ Ãæ°í¸¦ Çß´ø ÀÏÀÌ ¹ß·É¿¡ Å« ¿µÇâÀ» ³¢ÃÆ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
2ÀÏ ¹Ìµð¾î¿À´Ã°ú ÀÎÅÍºä¸¦ °¡Áø MBC ¾çÀ±°æ ±âÀÚ´Â 2012³â MBC ÆÄ¾÷¿¡ µ¿ÂüÇÑ Á÷ÈÄ ºñÁ¦ÀÛºÎ¼ÀÎ ¹Ì·¡¹æ¼Û¿¬±¸¼Ò ¹ß·É ¹Þ¾Ò´Âµ¥ ÀÌ ¶§ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¿ÍÀÇ °¥µîµµ ¹ß·É¿¡ ¿µÇâÀ» ³¢ÃÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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ÇÑÆí ¹è ¾Æ³ª¿î¼´Â 2012³â 5¿ù ÆÄ¾÷À» ÀÌ¾î°¡´ø MBC ³ëÁ¶¸¦ Å»ÅðÇÏ°í '´º½ºµ¥½ºÅ©'¿¡ º¹±ÍÇÑµ¥ ÀÌ¾î ´ç½Ã MBC »ç³» °Ô½ÃÆÇ¿¡ ‘³ëÁ¶ ³» Æø¾ð°ú Æø·ÂÀÌ ÀÖ¾ú´Ù’°í ÁÖÀåÇØ ³ëÁ¶ Ãø°ú °¥µîÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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