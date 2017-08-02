¹èÇöÁø-¾çÀ±°æ, Áø»óÁ¶»ç±îÁöÇÑ ¾çÄ¡Áú »ç°ÇÀº? ¡°Ãæ°íÇß´Ù°¡ ÀÎ»ç¹ß·É ¹Þ¾Æ¡± ÁÖÀå

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.2 ¼ö 19:46
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.02  
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¡ã ÇÑ MBC ±âÀÚ°¡ È­Àå½Ç¿¡¼­ ¹èÇöÁø MBC ¾Æ³ª¿î¼­¿¡°Ô ¾çÄ¡Áú Áß ¹°Àº ²ô°í ÇÏ¶ó°í Ãæ°í¸¦ Çß´ø ÀÏÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ¹ß·É¿¡ Å« ¿µÇâÀ» ³¢ÃÆ´Ù°í ÁÖÀåÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. MBCÄ¸Ã³.

ÇÑ MBC ±âÀÚ°¡ È­Àå½Ç¿¡¼­ ¹èÇöÁø MBC ¾Æ³ª¿î¼­¿¡°Ô ¾çÄ¡Áú¿¡ °üÇØ Ãæ°í¸¦ Çß´ø ÀÏÀÌ ¹ß·É¿¡ Å« ¿µÇâÀ» ³¢ÃÆ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

2ÀÏ ¹Ìµð¾î¿À´Ã°ú ÀÎÅÍºä¸¦ °¡Áø MBC ¾çÀ±°æ ±âÀÚ´Â 2012³â MBC ÆÄ¾÷¿¡ µ¿ÂüÇÑ Á÷ÈÄ ºñÁ¦ÀÛºÎ¼­ÀÎ ¹Ì·¡¹æ¼Û¿¬±¸¼Ò ¹ß·É ¹Þ¾Ò´Âµ¥ ÀÌ ¶§ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼­¿ÍÀÇ °¥µîµµ ¹ß·É¿¡ ¿µÇâÀ» ³¢ÃÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

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ÀÌ¾î “Ãâ±ÙÇß´õ´Ï ºÎÀåÀÌ ºÎ¸£°í ³­¸®°¡ ³µ´Ù. ÀÌ »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ °æÀ§¼­¸¦ ½á¾ß Çß°í ÇÑ ¼±¹è´Â ‘ÀÎ»ç°¡ ³¯ ¼ö ÀÖ´Ù’°í ÇÏ´õ¶ó. ½ÉÁö¾î Áø»óÁ¶»ç´Ü±îÁö ²Ù·ÁÁ³´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ¾ç ±âÀÚ´Â “ºí·¢¸®½ºÆ®°¡ ÀÖ´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾ú°í °æ¿µ ÂÊ ÁöÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ³»°¡ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ´Â °Í °°´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ µé¾ú´Ù”¸ç “¹èÇöÁø¾¾¿Í ÀÖ¾ú´ø ÀÏÀÌ ¹æ¾Æ¼è°¡ µÈ °Í °°¾Ò´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇÑÆí ¹è ¾Æ³ª¿î¼­´Â 2012³â 5¿ù ÆÄ¾÷À» ÀÌ¾î°¡´ø MBC ³ëÁ¶¸¦ Å»ÅðÇÏ°í '´º½ºµ¥½ºÅ©'¿¡ º¹±ÍÇÑµ¥ ÀÌ¾î ´ç½Ã MBC »ç³» °Ô½ÃÆÇ¿¡ ‘³ëÁ¶ ³» Æø¾ð°ú Æø·ÂÀÌ ÀÖ¾ú´Ù’°í ÁÖÀåÇØ ³ëÁ¶ Ãø°ú °¥µîÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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