°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.2 ¼ö 19:46
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®°áÈ¥¡¯ Á¤Á¤¾Æ, ¾Æ¹öÁö¿Í 10³â°£ µî µ¹¸®°Ô ÇÑ ¾Æ³ªÄÜ´Ù »ç°ÇÀº? ÇÇÇØÀÚ°¡ °¡ÇØÀÚ µÅ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì Á¤Á¤¾ÆÀÇ °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ Á¤Á¤¾Æ°¡ EBS1TV ¡®¸®¾ó±ØÀå Çàº¹¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹àÇû´ø °¡Á·»ç°¡ ÀçÁ¶¸í¹Þ°í ÀÖ´Ù. EBS1 Ä¸Ã³.

Á¤Á¤¾ÆÀÇ °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ³´Ù.

Á¤Á¤¾Æ´Â ¿À´Â 8¿ù ¿¹ºñ ½Å¶û°ú ¼­¿ï ¸ðÃ³¿¡¼­ °áÈ¥À» ¿Ã¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Á¤Á¤¾ÆÀÇ °áÈ¥½Ä¿¡´Â ÁÖ·Ê°¡ ¾ø´Â ´ë½Å ¹æ¼ÛÀÎ À¯Àç¼®ÀÌ »çÈ¸¸¦ º¸°í °­ÇÏ´Ã°ú BMK°¡ Ãà°¡¸¦ ºÎ¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

Á¤Á¤¾ÆÀÇ °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ Á¤Á¤¾ÆÀÇ °¡½¿ ¾ÆÇÂ °¡Á·»ç°¡ ÀçÁ¶¸í¹Þ°í ÀÖ´Ù.

EBS ‘¸®¾ó±ØÀå Çàº¹’¿¡ ¾Æ¹öÁö¿Í ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ Á¤Á¤¾Æ´Â ÀÏ¸í ‘¾Æ³ªÄÜ´Ù »ç°Ç’ ÀÌÈÄ·Î ¾Æ¹öÁö¿Í 10¿© ³â°£ ºÒÆíÇÑ °ü°è·Î Áö³» ¿Ô¾ú´Ù°í °í¹éÇß´Ù.

Á¤Á¤¾Æ´Â Áö³­ 2005³â ‘µµÀü! Áö±¸Å½Çè´ë’¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù°¡ ÃÔ¿µ µµÁß ¾Æ³ªÄÜ´Ù¿¡°Ô ÆÈÀ» ¹°·È°í ÀÌ »ç°ÇÀ¸·Î ÀÎÇØ 10³â ³Ñ°Ô Àå¼öÇÏ´ø ‘µµÀü! Áö±¸Å½Çè´ë’´Â °á±¹ ÆóÁöµÆ´Ù.

´ç½Ã Á¤Á¤¾Æ´Â »ç°í¸¦ ´çÇÑ ÇÇÇØÀÚ¿´À¸³ª ¾îÂ°¼­ÀÎÁö ¹æ¼Û°è¿Í ´ëÁß »çÀÌ¿¡¼± ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ¸ÁÇÏ°Ô ÇÑ ¿¬¿¹ÀÎÀÌ¶ó´Â ³«ÀÎÀÌ ÂïÇôÀÖ¾ú´Ù.

Á¤Á¤¾Æ´Â ´ç½Ã ¿©·Ð¿¡ Å©°Ô »óÃ³¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸³ª ¿©·Ðº¸´Ù ´õ Å« »óÃ³¸¦ ÁØ °ÍÀº ¹Ù·Î ±×ÀÇ ¾Æ¹öÁö¿´´Ù. ¹Ï°í ÀÇÁöÇß´ø ±×ÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â Á¤Á¤¾Æ¸¦ °¨½ÎÁÖ±â´Â Ä¿³ç ¿ÀÈ÷·Á ±×¸¦ ÁúÅ¸ÇÑµ¥ ÀÌ¾î ¹æ¼Û±¹¿¡ Ã£¾Æ°¡ ¹«¸­À» ²Ý°í »ç°úÇÏ¶ó°í ¿ä±¸±îÁö Çß´ø °Í.

Á¤Á¤¾Æ´Â “¹æ¼Û±¹ÀÌ ÀÔÀº ÇÇÇØ¸¦ º¸»óÇØÁÖ°Ú´Ù¸ç Ã£¾Æ°¡ ¹«¸­À» ²Ý°í »ç°úÇÏ¶ó´Â ¾Æ¹öÁöÀÇ ¼ºÈ­¸¦ ÂüÀ» ¼ö ¾ø¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌÈÄ Á¤Á¤¾Æ´Â ¾Æ¹öÁö¿Í 10³âÀÌ ³Ñ´Â ±â°£ µ¿¾È º®À» ½×°í »ì¾Æ¿À´Ù ‘¸®¾ó±ØÀå Çàº¹’À» ÅëÇØ ¾Æ¹öÁö¿Í 10¿© ³â¸¸¿¡ È­ÇØÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
  • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
  • Áß¾Ó¿ª »ç°í, ¿øÀÎÀº? ½Ã¹Î ¼±·Î ¶Ù¾îµçµí...¡°2³âÀüµµ »ç°í, ½ºÅ©¸°µµ¾î ¾ø¾î¡±
  • ÅÂÇ³ ³ë·ç, 4~5ÀÏ ìí°¡°í½Ã¸¶ ºÏ»ó ¡®Á¦ÁÖµµ °£Á¢¿µÇâ±Ç¡¯...¡°ÅÂÇ³Å©±â´Â ÀÛ¾ÆÁø´Ù¡±
  • 5È£ ÅÂÇ³ ³ë·ç, °¥ÆÎÁúÆÎ ÇÏ´õ´Ï ÀÏº»À¸·Î ³²Áø¡¦¡°´õ Ä¿Áö°í ´õ ¼¼Á³´Ù¡±
    • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡± ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
    2
    Áß¾Ó¿ª »ç°í, ¿øÀÎÀº? ½Ã¹Î ¼±·Î ¶Ù¾îµçµí...¡°2³âÀüµµ »ç°í, ½ºÅ©¸°µµ¾î ¾ø¾î¡±
    3
    ÅÂÇ³ ³ë·ç, 4~5ÀÏ ìí°¡°í½Ã¸¶ ºÏ»ó ¡®Á¦ÁÖµµ °£Á¢¿µÇâ±Ç¡¯...¡°ÅÂÇ³Å©±â´Â ÀÛ¾ÆÁø´Ù¡±
    4
    ¡®µÚ´ÊÀº »ç°ú¡¯ ÀåÇö½Â, ºñ½ºÆ®½ÃÀý '³í¶õ ÅÂµµ' ÀçÁ¶¸í...¡°ÀÎÅÍºä Áß ²Ù¹÷²Ù¹÷ Á¸´Ù?¡±
    5
    ±èÁ¾´ë, KAI °ü·Ã ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í¡¦¡°ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷ °¨»ç¿¡ ¿ìº´¿ì °ü·Ã ÀÖÀ» °Í¡±
    6
    ¡®ºÎÀÎ °©Áú ³í¶õ¡¯ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå Àü¿ªÁö¿ø¼­ Á¦Ãâ¡¦Á¦±âµÈ °©Áú ÀÇÈ¤ º¸´Ï ¡°Çä!¡±
    7
    °ËÂû, ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷(KAI) ºÐ½ÄÈ¸°è Á¤È² Æ÷Âø¡¦¼öÃµ ¾ï ¿ø´ë ÃßÁ¤
    8
    ÀÌ½ÃÇÏ¶ó »çÅä¹Ì, ±ºÇÔµµ¿¡¼­ ¡®Áø°ÝÀÇ °ÅÀÎ¡¯ È«º¸»çÁø Âï¾î¡¦ÀÛ°¡°¡ ¿ìÀÍ³í¶õ ÈÛ½ÎÀÎ ÀÛÇ°
    9
    ¹Ù´å¼Ó ¼ûÀº ±«¹° ¡®ÀÌ¾È·ù¡¯¡¦ÈÖ¸»¸± °æ¿ì ¹ß¹öµÕÄ¡Áö ¾Ê°í ±â´Ù·Á¾ß
    10
    ¹Ù´Ù À§ Çì¸Å´ø ¡®Á¦5È£ ÅÂÇ³ ³ë·ç¡¯, ÀÏº» ÇâÇØ ºÏ»ó¡¦¡°¡®°­¡¯À¸·Î ¿Â´Ù¡±
    °¶·¯¸® ÇÑºû ÀÌ´Þ¸»±îÁö ±èÇöÁÖ ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü °³ÃÖ
    Àå»ýÆ÷ °í·¡·Î¿¡ 10¾ïÂ¥¸® Á¶Çü¹° µé¾î¼±´Ù
    È­»çÇÏ°í À¯ÄèÇÑ ÇÑ±¹ ¹ÎÈ­,¿ï»ê¹ÎÃ¤¿¹¼úÇùÈ¸ È¸¿øÀü
    9¿ù Àü±¹¹«¿ëÁ¦ Âü°¡ÇÏ´Â ¡®¿©ÀÇÁÖ Dance Project¡¯ ...
    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü, ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü ¿¬°è Çà»ç

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr