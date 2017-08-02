¡®°áÈ¥¡¯ Á¤Á¤¾Æ, ¾Æ¹öÁö¿Í 10³â°£ µî µ¹¸®°Ô ÇÑ ¾Æ³ªÄÜ´Ù »ç°ÇÀº? ÇÇÇØÀÚ°¡ °¡ÇØÀÚ µÅ

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì Á¤Á¤¾ÆÀÇ °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ Á¤Á¤¾Æ°¡ EBS1TV ¡®¸®¾ó±ØÀå Çàº¹¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹àÇû´ø °¡Á·»ç°¡ ÀçÁ¶¸í¹Þ°í ÀÖ´Ù. EBS1 Ä¸Ã³.
Á¤Á¤¾ÆÀÇ °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ³´Ù.
Á¤Á¤¾Æ´Â ¿À´Â 8¿ù ¿¹ºñ ½Å¶û°ú ¼¿ï ¸ðÃ³¿¡¼ °áÈ¥À» ¿Ã¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Á¤Á¤¾ÆÀÇ °áÈ¥½Ä¿¡´Â ÁÖ·Ê°¡ ¾ø´Â ´ë½Å ¹æ¼ÛÀÎ À¯Àç¼®ÀÌ »çÈ¸¸¦ º¸°í °ÇÏ´Ã°ú BMK°¡ Ãà°¡¸¦ ºÎ¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Á¤Á¤¾ÆÀÇ °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ Á¤Á¤¾ÆÀÇ °¡½¿ ¾ÆÇÂ °¡Á·»ç°¡ ÀçÁ¶¸í¹Þ°í ÀÖ´Ù.
EBS ‘¸®¾ó±ØÀå Çàº¹’¿¡ ¾Æ¹öÁö¿Í ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ Á¤Á¤¾Æ´Â ÀÏ¸í ‘¾Æ³ªÄÜ´Ù »ç°Ç’ ÀÌÈÄ·Î ¾Æ¹öÁö¿Í 10¿© ³â°£ ºÒÆíÇÑ °ü°è·Î Áö³» ¿Ô¾ú´Ù°í °í¹éÇß´Ù.
Á¤Á¤¾Æ´Â Áö³ 2005³â ‘µµÀü! Áö±¸Å½Çè´ë’¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù°¡ ÃÔ¿µ µµÁß ¾Æ³ªÄÜ´Ù¿¡°Ô ÆÈÀ» ¹°·È°í ÀÌ »ç°ÇÀ¸·Î ÀÎÇØ 10³â ³Ñ°Ô Àå¼öÇÏ´ø ‘µµÀü! Áö±¸Å½Çè´ë’´Â °á±¹ ÆóÁöµÆ´Ù.
´ç½Ã Á¤Á¤¾Æ´Â »ç°í¸¦ ´çÇÑ ÇÇÇØÀÚ¿´À¸³ª ¾îÂ°¼ÀÎÁö ¹æ¼Û°è¿Í ´ëÁß »çÀÌ¿¡¼± ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ¸ÁÇÏ°Ô ÇÑ ¿¬¿¹ÀÎÀÌ¶ó´Â ³«ÀÎÀÌ ÂïÇôÀÖ¾ú´Ù.
Á¤Á¤¾Æ´Â ´ç½Ã ¿©·Ð¿¡ Å©°Ô »óÃ³¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸³ª ¿©·Ðº¸´Ù ´õ Å« »óÃ³¸¦ ÁØ °ÍÀº ¹Ù·Î ±×ÀÇ ¾Æ¹öÁö¿´´Ù. ¹Ï°í ÀÇÁöÇß´ø ±×ÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â Á¤Á¤¾Æ¸¦ °¨½ÎÁÖ±â´Â Ä¿³ç ¿ÀÈ÷·Á ±×¸¦ ÁúÅ¸ÇÑµ¥ ÀÌ¾î ¹æ¼Û±¹¿¡ Ã£¾Æ°¡ ¹«¸À» ²Ý°í »ç°úÇÏ¶ó°í ¿ä±¸±îÁö Çß´ø °Í.
Á¤Á¤¾Æ´Â “¹æ¼Û±¹ÀÌ ÀÔÀº ÇÇÇØ¸¦ º¸»óÇØÁÖ°Ú´Ù¸ç Ã£¾Æ°¡ ¹«¸À» ²Ý°í »ç°úÇÏ¶ó´Â ¾Æ¹öÁöÀÇ ¼ºÈ¸¦ ÂüÀ» ¼ö ¾ø¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌÈÄ Á¤Á¤¾Æ´Â ¾Æ¹öÁö¿Í 10³âÀÌ ³Ñ´Â ±â°£ µ¿¾È º®À» ½×°í »ì¾Æ¿À´Ù ‘¸®¾ó±ØÀå Çàº¹’À» ÅëÇØ ¾Æ¹öÁö¿Í 10¿© ³â¸¸¿¡ ÈÇØÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >