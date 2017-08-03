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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.3 ¸ñ 16:35
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¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ¶Ç ¡®°©Áú¡¯ Á¦º¸¡¦¾ø´Â ¹°°Ç ¡°Ã£¾Æ¶ó¡± ¸í·É¿¡ °ø°üº´ ÀÚ»ì½Ãµµ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹ÚÂùÁÖ À°±º Á¦2ÀÛÀü»ç·É°ü(´ëÀå) ºÎÀÎÀÌ °ø°üº´µé¿¡°Ô °©ÁúÀ» Çß´Ù´Â Æø·Î¸¦ ÇÑ ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ°¡ 3ÀÏ Ãß°¡ Æø·Î¸¦ Çß´Ù. ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ÃøÀº ¹Ú ´ëÀå ºÎÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ½ÉÀû °íÅëÀ» ¹Þ´ø °ø°üº´ Áß ÇÑ ¸íÀÌ ÀÚ»ì½Ãµµ¸¦ Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

Ãæ°ÝÀûÀÎ Á¦º¸´Â ¿À´Ãµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù.

¹ÚÂùÁÖ À°±º Á¦2ÀÛÀü»ç·É°ü ºÎÀÎÀÇ °úÇÑ ¸í·É¿¡ ½ÉÀû °íÅëÀ» ¹Þ´ø °ø°üº´ Áß ÇÑ ¸íÀÌ ÀÚ»ì½Ãµµ¸¦ Çß´Ù´Â Ãæ°ÝÀûÀÎ Á¦º¸¿´´Ù.

¹Ú ´ëÀå ºÎÀÎÀÇ °©Áú ÀÇÈ¤À» Ã³À½ Á¦±âÇß´ø ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â 3ÀÏ °ø°üº´ÀÇ ÀÚ»ì½Ãµµ¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¿©·¯ °©Áú Á¦º¸°¡ »õ·Ó°Ô µé¾î¿Ô´Ù°í ¹àÇû´Ù.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ Ãø¿¡ µû¸£¸é ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀåÀÌ À°±ºÂü¸ðÂ÷ÀåÀ¸·Î ÀçÀÓÇÏ´ø 2015³â °ø°üº´ 1¸íÀº ¹Ú ´ëÀåÀÇ ºÎÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹°°ÇÀ» Ã£¾Æ¿À¶ó´Â ¸í·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ¹°°ÇÀ» ¾Æ¹«¸® Ã£¾Æµµ Ã£À» ¼ö ¾ø¾ú´Ù.

°á±¹ ÀÌ °ø°üº´Àº ´©ÀûµÈ ½ÉÀû °íÅë¿¡ ¹°°ÇÀ» Ã£Áö ¸øÇÑµ¥ µû¸¥ ÁúÃ¥ÀÌ µÎ·Á¿ö ÀÚ»ìÀ» ½ÃµµÇß°í ºÎ°üÀÌ ÀÚ»ì½Ãµµ Àå¸éÀ» ¸ñ°ÝÇØ Âü±ØÀº ÀÏ¾î³ªÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

¹Ú ´ëÀåÀÇ ºÎÀÎÀÌ ÇØ´ç °ø°üº´¿¡°Ô Ã£¾Æ¿À¶ó°í ½ÃÄ×´ø ¹°°ÇÀº ³ªÁß¿¡¾ß ÀÌÀü ±Ù¹«Áö¿¡ µÎ°í ¿Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

¶Ç °°Àº ÇØ ´Ù¸¥ °ø°üº´Àº ºÎÀÎÀÇ ÁúÃ¥À» ¹Þ´ø Áß ½ºÆ®·¹½º¸¦ ÂüÁö ¸øÇØ °ø°ü ¹ÛÀ¸·Î ¶ÙÃÄ³ª°¬´Ù°¡ ¹Ú ´ëÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ “±º±â°¡ ºüÁ³´Ù. Àü¹æ¿¡ °¡¼­ °í»ýÇØºÁ¾ß ¿©±â°¡ ÁÁÀº °÷ÀÎ ÁÙ ¾È´Ù”´Â ¸»À» µéÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ´ç½Ã ¹Ú ´ëÀåÀº “³» ¾Æ³»´Â ¿©´ÜÀå(ÁØÀå)±ÞÀÌ¹Ç·Î ¿¹ÀÇ¸¦ °®Ãç¶ó”°í ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Îµµ ÀüÇØÁ³´Ù.

ÀÚ¸®¸¦ ¹ÚÂ÷°í ³ª°¬´ø ÀÌ °ø°üº´Àº ½ÇÁ¦·Î ÃÖÀü¹æ GOP·Î ÀÏÁÖÀÏ°£ ÆÄ°ßµÆ´Ù°¡ ´Ù¸¥ ºÎ´ë·Î ÀüÃâµÆ´Ù.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ÃøÀº “Ãß°¡ Á¦º¸ÀÇ µîÀåÀº ÀÏÃ¼ÀÇ º¯¸íÀ» ¹«»öÇÏ°Ô ÇÏ¸ç, º»ÀÎ ÇØ¸íÀ» Ã»ÃëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÇ ±¹¹æºÎ °¨»ç´Â ½ÇÈ¿¼ºÀÌ ÀÇ½ÉµÈ´Ù”¸ç “Áï½Ã ºÒ¹ýÇàÀ§ µî¿¡ ´ëÇÑ °ËÂû¼ö»ç·Î ÀüÈ¯ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÃË±¸Çß´Ù.

ÇÑÆí ¹®»ó±Õ ±¹¹æºÎ ´ëº¯ÀÎÀº 3ÀÏ Á¤·Êºê¸®ÇÎÀ» ÅëÇØ “¾îÁ¦ °¨»ç°ü, ±¹¹æºÎ Á÷¹«°¨Âû°úÀå µî 4¸íÀÌ ÇöÁö¿¡ ³»·Á°¡ 2ÀÛÀü»ç·É°üÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÀüÇöÁ÷ °ø°üº´µé¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç¸¦ Çß°í, ¿À´ÃÀº °ø°üº´ ÀÏºÎ¿Í »ç·É°ü ºÎÀÎ¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç°¡ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

°©Áú ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ Á÷ÈÄ ¹Ú ´ëÀåÀº Áö³­ 1ÀÏ Àü¿ªÁö¿ø¼­¸¦ Á¦ÃâÇßÀ¸³ª ¾ÆÁ÷ º¸Á÷À» ±×´ë·Î ¼öÇà ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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