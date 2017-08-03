¡®¿ö³Ê¿ø°í¡¯ ½ºÆä¼È ¿µ»ó ´ë°ø°³¡¦±ò¸ÂÃã ¡®ºÐÈ« ¼Ò½ÃÁö´Ü¡¯ ¿Ë¼º¿ì Áý´Ü ÆøÇà?

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|¡ã ±×·ì ¿ö³Ê¿øÀÇ ÇÕ¼÷ ¹× µ¥ºß ÁØºñ ¸ð½ÀÀ» ´ãÀº Mnet ‘¿ö³Ê¿ø°í’°¡ ¿À´Ã(3ÀÏ) Ã¹¹æ¼ÛµÇ´Â °¡¿îµ¥ Mnet ÃøÀº ‘½ºÆä¼È ¿µ»ó’À» ¼±°ø°³Çß´Ù. MnetÄ¸Ã³.
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‘¿ö³Ê¿ø°í’´Â Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º 101 ½ÃÁð2(ÀÌÇÏ ÇÁµà2)’¸¦ ÅëÇØ ÃÖÁ¾ ¼±¹ßµÈ ¿ö³Ê¿ø ¸â¹ö 11¸íÀÇ ÀÏ»óÀ» ´ã¾Ò´Ù. ¿ö³Ê¿ø°í¸¦ ÅëÇØ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ÇöÀå°ú ¼÷¼Ò »ýÈ° µîµµ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¹æ¼Û¿¡ ¾Õ¼ Mnet ÃøÀº “1È¸ ºÐ·®ÀÌ Æø¹ßÇØ ÀÌ´ë·Î ¹¯¾îµÎ±â¿¡´Â ³Ê¹« ¾Æ±î¿ö ¶±¹äÀ¸·Î Ç¬´Ù. ¿¹½À ¿µ»óÀ¸·Î ¸ö Çª½Ã°í º»¹æ¿¡¼ ¸¸³ªÀÚ”¸ç ‘½ºÆä¼È ¿µ»ó’À» °ø°³Çß´Ù.
¿µ»ó¿¡ ¼Ó¿¡´Â ¸â¹ö ¹ÚÁöÈÆ°ú ¹Ú¿ìÁøÀÌ ¼÷¼Ò¿¡¼ ºÐÈ«»ö Æ®·¹ÀÌ´×º¹ Â÷¸²À¸·Î ¹«¼ú ½Ç·ÂÀ» »Ë³»´Â Àå¸é°ú ±èÀçÈ¯°ú È²¹ÎÇöÀÌ ‘ÇÁµà2’ ¹æ¼Û ´ç½Ã Æò°¡°îÀÎ ‘³×¹ö(NEVER)’ ¾È¹«¸¦ ¼ÒÈÇÏ´Â ¸ð½Àµµ ´ã°ÜÀÖ´Ù.
¿©±â¿¡ ºÐÈ« Æ®·¹ÀÌ´×º¹À¸·Î ¿ÊÀ» ±ò ¸ÂÃãÇÑ ÀÏ¸í ‘ºÐÈ« ¼Ò½ÃÁö´Ü’ ¹ÚÁöÈÆ°ú ¹Ú¿ìÁøÀÌ ¿Ë¼º¿ì¸¦ ÀÌºÒ·Î ½Ñ ÈÄ ‘Áý´Ü ÆøÇà(?)’ÇÏ´Â µíÇÑ Àå¸éµµ °ø°³µÆ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯¿¡´Â ‘¿ö³Ê¿ø°í’ ¿Ü¿¡µµ KBS 2TV ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3’¿¡µµ ¿ö³Ê¿øÀÌ Ãâ¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó ¿ö³Ê¿ø ÆÒµéÀÇ ´«ÀÌ È£°ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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