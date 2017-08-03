±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ¼ÒÀå, ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå¡¤ºÎÀÎ ÃëÀÓ¿¹¹è ¸ð½À °ø°³...¡°°ø°üº´, ¸öÁ¾ ¾Æ´Ï´Ù¡±

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¹ÚÂùÁÖ À°±º Á¦2ÀÛÀü»ç·É°ü(´ëÀå) ºÎÀÎÀÇ ‘°©Áú’ ÀÇÈ¤ Á¦º¸°¡ ÀÕµû¶ó ÀüÇØÁ® ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ¹Ú ´ëÀå ºÎºÎ°¡ ÇÔ²² Æ÷ÂøµÈ »çÁøµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
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