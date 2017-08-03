±¹¹ÎÀÇ´ç ±è°æÁø ¡°¡®¾ÈÃ¶¼ö »õÁ¤Ä¡¡¯¿¡ ´ëÇÑ Èñ¸ÁÀÌ Àý¸ÁÀ¸·Î º¯ÁúµÅ¡±

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±è ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “½Ã±â°¡ ÁÁÁö ¾ÊÀ¸¸ç ¸íºÐÀÌ ¾ø°í ¹æÇâµµ ¾ø´Ù”¸ç “(¾È ´ëÇ¥°¡)Áø½ÉÀÇ Á¤Ä¡¸¦ ¿øÇÑ´Ù¸é Á¶±ÞÇØ ÇÏÁö¸»°í, ±â´Ù¸®¸ç ÁØºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº ¶Ç “±× ¿¾³¯ °øÀÚ¿Í ³ëÀÚ, ÇÑºñÀÚ´Â ‘¾Æ¹«°Íµµ ÇÏÁö ¾Ê´Â ´Ù½º¸²À» À¸¶ä’ÀÌ¶ó°í Çß´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¾Æ¹«°Íµµ ÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀÌ °¡Àå ÁÁÀº Á¤Ä¡ Àü·«À¸·Î ±â´ÉÇÒ ¶§°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “¼ÕÀ» ³õÀ¸¶ó´Â ¾ê±â°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ¾ÆÁ÷Àº ÀÚ¼÷ÇÏ°í ¼ºÂûÇÏ¸ç, Á¤Ä¡ÀÎÀ¸·Î¼ÀÇ ½Ç·ÂÀ» Å°¿ì´Âµ¥ ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿©¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “‘¾ÈÃ¶¼öÀÇ »õÁ¤Ä¡’¿¡ ´ëÇÑ Èñ¸ÁÀº Àý¸ÁÀ¸·Î, ‘±¹¹ÎÀÇ´ç’¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú´Â ºÒ½ÅÀ¸·Î º¯ÁúµÆ´Ù”¸ç “´ç´ëÇ¥°¡ ¾Æ´Ï´õ¶óµµ ¾ÈÃ¶¼ö´Â ´ë±ÇÈÄº¸´Ù. µå·¯³ªÁö ¾ÊÀº ÆÐ¿¡ ´õ Å« °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù. Áö±Ý ´ç±Ç¿¡ µµÀüÇÏ¸é ÇÇ·Î°¨¸¸ ½×ÀÏ »Ó”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±×·¯¸é¼ “¾ÈÃ¶¼ö Àü ÈÄº¸´Â Á¦º¸Á¶ÀÛ »ç°Ç »ç°ú ¹ßÇ¥¹®¿¡¼ ´Ù´çÁ¦¸¦ °Á¶Çß´Ù. ±¹¹ÎÀÇ´çÀÇ Á¸ÀçÀÌÀ¯”¶ó¸ç “»õ·Î ¼±ÃâµÈ ´ç´ëÇ¥´Â ´Ù´çÁ¦ÀÇ °¡Ä¡¸¦ °¡Àå ¿ì¼±ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ ÀÚ¸®¸¦ Á¦´ë·Î Àâ´Âµ¥ ÁÖ·ÂÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¾ÈÃ¶¼ö »ç´çÀÌ ¾Æ´Ñ ½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãá °ø´çÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç Àü ´ëÇ¥°¡ 3ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ´ç ´ëÇ¥ ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.
¾È Àü ´ëÇ¥´Â “¿À´Â 27ÀÏ Ä¡·¯Áú ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ç ´ëÇ¥ ¼±°Å¿¡ Ãâ¸¶ÇÏ±â·Î °á½ÉÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
´ç³» ¹Ý´ë°¡ ½ÉÇÑ »óÅÂ¿¡¼ ¾È Àü ´ëÇ¥´Â Ãâ¸¶¸¦ °á½ÉÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “´çÀ» »ì·Á¾ß ÇÑ´Ù´Â Àý¹Ú°¨ ¶§¹®ÀÌ´Ù”¶ó¸ç “Àý¸Á°ú Ã¼³äÀÌ ´çÀ» ÈÛ½Î°í ÀÖ´Ù. ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ ¹«³ÊÁö¸é ±âµæ±Ç Á¤Ä¡´Â ºü¸£°Ô ºÎÈ°ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç Àü ´ëÇ¥´Â 3ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ´ç ´ëÇ¥ ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.
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