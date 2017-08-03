°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.3 ¸ñ 16:35
¿¬¿¹/½Ã»ç
±¹¹ÎÀÇ´ç ±è°æÁø ¡°¡®¾ÈÃ¶¼ö »õÁ¤Ä¡¡¯¿¡ ´ëÇÑ Èñ¸ÁÀÌ Àý¸ÁÀ¸·Î º¯ÁúµÅ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±¹¹ÎÀÇ´ç ±è°æÁø ÀÇ¿øÀÌ 3ÀÏ ¾ÈÃ¶¼ö Àü ´ëÇ¥ÀÇ ´ç ´ëÇ¥ Ãâ¸¶ °áÁ¤°ú °ü·ÃÇØ “ÀÌ·± °áÁ¤ÀÌ °ú¿¬ ´ç¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ´ÂÁö¿¡ ´ëÇØ ´Ù½Ã µ¹ÀÌÄÑºÁ¾ß ÇÑ´Ù”°í Ãæ°íÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

±¹¹ÎÀÇ´ç ±è°æÁø ÀÇ¿øÀÌ 3ÀÏ ¾ÈÃ¶¼ö Àü ´ëÇ¥ÀÇ ´ç ´ëÇ¥ Ãâ¸¶ °áÁ¤°ú °ü·ÃÇØ “ÀÌ·± °áÁ¤ÀÌ °ú¿¬ ´ç¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ´ÂÁö¿¡ ´ëÇØ ´Ù½Ã µ¹ÀÌÄÑºÁ¾ß ÇÑ´Ù”°í Ãæ°íÇß´Ù.

±è ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “½Ã±â°¡ ÁÁÁö ¾ÊÀ¸¸ç ¸íºÐÀÌ ¾ø°í ¹æÇâµµ ¾ø´Ù”¸ç “(¾È ´ëÇ¥°¡)Áø½ÉÀÇ Á¤Ä¡¸¦ ¿øÇÑ´Ù¸é Á¶±ÞÇØ ÇÏÁö¸»°í, ±â´Ù¸®¸ç ÁØºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±è ÀÇ¿øÀº ¶Ç “±× ¿¾³¯ °øÀÚ¿Í ³ëÀÚ, ÇÑºñÀÚ´Â ‘¾Æ¹«°Íµµ ÇÏÁö ¾Ê´Â ´Ù½º¸²À» À¸¶ä’ÀÌ¶ó°í Çß´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¾Æ¹«°Íµµ ÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀÌ °¡Àå ÁÁÀº Á¤Ä¡ Àü·«À¸·Î ±â´ÉÇÒ ¶§°¡ ÀÖ´Ù”¸ç “¼ÕÀ» ³õÀ¸¶ó´Â ¾ê±â°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ¾ÆÁ÷Àº ÀÚ¼÷ÇÏ°í ¼ºÂûÇÏ¸ç, Á¤Ä¡ÀÎÀ¸·Î¼­ÀÇ ½Ç·ÂÀ» Å°¿ì´Âµ¥ ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿©¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “‘¾ÈÃ¶¼öÀÇ »õÁ¤Ä¡’¿¡ ´ëÇÑ Èñ¸ÁÀº Àý¸ÁÀ¸·Î, ‘±¹¹ÎÀÇ´ç’¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú´Â ºÒ½ÅÀ¸·Î º¯ÁúµÆ´Ù”¸ç “´ç´ëÇ¥°¡ ¾Æ´Ï´õ¶óµµ ¾ÈÃ¶¼ö´Â ´ë±ÇÈÄº¸´Ù. µå·¯³ªÁö ¾ÊÀº ÆÐ¿¡ ´õ Å« °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù. Áö±Ý ´ç±Ç¿¡ µµÀüÇÏ¸é ÇÇ·Î°¨¸¸ ½×ÀÏ »Ó”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

±×·¯¸é¼­ “¾ÈÃ¶¼ö Àü ÈÄº¸´Â Á¦º¸Á¶ÀÛ »ç°Ç »ç°ú ¹ßÇ¥¹®¿¡¼­ ´Ù´çÁ¦¸¦ °­Á¶Çß´Ù. ±¹¹ÎÀÇ´çÀÇ Á¸ÀçÀÌÀ¯”¶ó¸ç “»õ·Î ¼±ÃâµÈ ´ç´ëÇ¥´Â ´Ù´çÁ¦ÀÇ °¡Ä¡¸¦ °¡Àå ¿ì¼±ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ ÀÚ¸®¸¦ Á¦´ë·Î Àâ´Âµ¥ ÁÖ·ÂÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¾ÈÃ¶¼ö »ç´çÀÌ ¾Æ´Ñ ½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãá °ø´çÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç Àü ´ëÇ¥°¡ 3ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ´ç ´ëÇ¥ ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.

¾È Àü ´ëÇ¥´Â “¿À´Â 27ÀÏ Ä¡·¯Áú ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ç ´ëÇ¥ ¼±°Å¿¡ Ãâ¸¶ÇÏ±â·Î °á½ÉÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

´ç³» ¹Ý´ë°¡ ½ÉÇÑ »óÅÂ¿¡¼­ ¾È Àü ´ëÇ¥´Â Ãâ¸¶¸¦ °á½ÉÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “´çÀ» »ì·Á¾ß ÇÑ´Ù´Â Àý¹Ú°¨ ¶§¹®ÀÌ´Ù”¶ó¸ç “Àý¸Á°ú Ã¼³äÀÌ ´çÀ» ÈÛ½Î°í ÀÖ´Ù. ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ ¹«³ÊÁö¸é ±âµæ±Ç Á¤Ä¡´Â ºü¸£°Ô ºÎÈ°ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç Àü ´ëÇ¥´Â 3ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ´ç ´ëÇ¥ ¼±°Å Ãâ¸¶¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.

¾È Àü ´ëÇ¥´Â “¿À´Â 27ÀÏ Ä¡·¯Áú ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ç ´ëÇ¥ ¼±°Å¿¡ Ãâ¸¶ÇÏ±â·Î °á½ÉÇß´Ù”¸ç “´çÀ» »ì·Á¾ß ÇÑ´Ù´Â Àý¹Ú°¨ ¶§¹®ÀÌ´Ù”¶ó°í Ãâ¸¶ ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
  • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
  • Áß¾Ó¿ª »ç°í, ¿øÀÎÀº? ½Ã¹Î ¼±·Î ¶Ù¾îµçµí...¡°2³âÀüµµ »ç°í, ½ºÅ©¸°µµ¾î ¾ø¾î¡±
  • ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
  • ÅÂÇ³ ³ë·ç, 4~5ÀÏ ìí°¡°í½Ã¸¶ ºÏ»ó ¡®Á¦ÁÖµµ °£Á¢¿µÇâ±Ç¡¯...¡°ÅÂÇ³Å©±â´Â ÀÛ¾ÆÁø´Ù¡±
    • ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡± ¡®ºñÀÎµÎ¾Ï¡¯ ±è¿ìºó ½Å¹Î¾Æ, 3°³¿ù Àü ´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À ¡®ÈÆÈÆ¡¯...¡°¸Ö¸®¼­ºÁµµ ¿¹»ÛÄ¿ÇÃ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
    2
    Áß¾Ó¿ª »ç°í, ¿øÀÎÀº? ½Ã¹Î ¼±·Î ¶Ù¾îµçµí...¡°2³âÀüµµ »ç°í, ½ºÅ©¸°µµ¾î ¾ø¾î¡±
    3
    ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
    4
    ±èÁ¾´ë, KAI °ü·Ã ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í¡¦¡°ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷ °¨»ç¿¡ ¿ìº´¿ì °ü·Ã ÀÖÀ» °Í¡±
    5
    ÀÌ½ÃÇÏ¶ó »çÅä¹Ì, ±ºÇÔµµ¿¡¼­ ¡®Áø°ÝÀÇ °ÅÀÎ¡¯ È«º¸»çÁø Âï¾î¡¦ÀÛ°¡°¡ ¿ìÀÍ³í¶õ ÈÛ½ÎÀÎ ÀÛÇ°
    6
    ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ °íÀ±, Ý«±è¹«¼º°ú ¾ó¸¶³ª ´à¾Ò³ª º¸´Ï ¡®ºØ¾î»§¡¯...¡°¾Æµé¹Ùº¸ ¹Ì¼Ò ºÎ¸£³×¡±
    7
    °ËÂû, ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷(KAI) ºÐ½ÄÈ¸°è Á¤È² Æ÷Âø¡¦¼öÃµ ¾ï ¿ø´ë ÃßÁ¤
    8
    ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ¶Ç ¡®°©Áú¡¯ Á¦º¸¡¦¾ø´Â ¹°°Ç ¡°Ã£¾Æ¶ó¡± ¸í·É¿¡ °ø°üº´ ÀÚ»ì½Ãµµ
    9
    ÀÏº», ±Ô¸ð 5.5ÀÌ»ó ÁöÁø ÀÏÁÖÀÏ »çÀÌ¿¡ 3Â÷·Ê ¹ß»ý¡¦ÀÎ±Ù µµÄì±îÁö Èçµé·Á
    10
    ¿ï»ê °­µ¿¿¡ ¡®Å°Áî¿ÀÅäÆÄÅ©¡¯ °Ç¸³
    [¶°³ª¿ä,ÁÖ¸»ÃàÁ¦]½Ã¿øÇÑ °­, ¹Ù´Ù¿¡¼­ ÀØÁö¸øÇÒ Ãß¾ï¡¦
    ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø 9ÀÏºÎÅÍ ±è¸íÁö ÀÛ°¡ ¹ÎÈ­Àü °³ÃÖ
    20ÀÏ°£ 1¸¸2700¿©¸í ¹æ¹® µ¶Æ¯ÇÑ ¹Ì¼úÀü½Ã ÅëÇß´Ù
    ¼¼°èÀû ºñº¸ÀÌµé °æ¿¬ºÎÅÍ ¿¹¼úºÐ¾ß Áø·ÎÄ·ÇÁ±îÁö
    °¶·¯¸® ÇÑºû ÀÌ´Þ¸»±îÁö ±èÇöÁÖ ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü °³ÃÖ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr