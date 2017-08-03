³½½Ã·©, ¡°¸ôÄ« Âï°í »ç±âÄ£´Ù¡±¸ç ¹Ì½ºÆ¼ ½Å°í¡¦¹Ì½ºÆ¼ Ãø ¡°´Ü¼ø ÇØÇÁ´×¡±

|
|
|
|¡ã ÆË¾ÆÆ¼½ºÆ® ³½½Ã·©ÀÌ 3ÀÏ ¿ÀÀü µ¿·á ¿©°¡¼ö A¾¾¿¡°Ô ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó ÇÇÇØ¸¦ ´çÇß´Ù¸ç °æÂû¿¡ ½Å°íÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁ³´Ù. SNSÄ¸Ã³.
ÆË¾ÆÆ¼½ºÆ® ³½½Ã·©ÀÌ µ¿·á ¿©°¡¼ö ¹Ì½ºÆ¼ ¾¾¿¡°Ô ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó ÇÇÇØ¸¦ ´çÇß´Ù¸ç °æÂû¿¡ ½Å°íÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
3ÀÏ °æÂû¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 8½Ã 20ºÐ²² °æ±âµµ ¾çÁÖ ½Ã³»¿¡¼ ÆË¾ÆÆ¼½ºÆ® ³½½Ã·©ÀÌ ÇÔ²² ¼úÀ» ¸¶½Ã´ø ¹Ì½ºÆ¼ ¾¾°¡ ‘»çÁøÀ» ¸ô·¡ ÃÔ¿µÇÏ°í »ç±â¸¦ Ä£´Ù’¸ç 112¿¡ ½Å°íÇß´Ù.
³½½Ã·©Àº ¹Ì½ºÆ¼ ¾¾ µî ÁöÀÎµé°ú ÃÖ±Ù ¾çÁÖ½ÃÀÇ ÇÑ ÁßÀåºñ±³À°¼¾ÅÍ¿¡¼ ±¼Âø±â µîÀÇ ¸éÇã¸¦ µû±â À§ÇØ ÇÕ¼÷ ±³À°À» ¹Þ¾Ò°í, Àü³¯ ÇÕ°ÝÇØ ÇÔ²² ¼úÀ» ¸¶½Ã´Ù ¹Ì½ºÆ¼¾¾¿¡°Ô ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó ÇÇÇØ¸¦ ´çÇß´Ù°í ½Å°íÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
½Å°í ´ç½Ã ³½½Ã·©Àº ¼ú¿¡ ÃëÇÑ »óÅÂ¿´À¸¸ç ½Å°í ÀÌÈÄ ÀÎ±Ù ÆÄÃâ¼Ò¿¡ Ãâ¼®ÇØ Áø¼úÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¹Ì½ºÆ¼ ÃøÀº “´Ü¼øÇÑ ÇØÇÁ´×ÀÌ´Ù. ÇøÀÇ ¾øÀ½À¸·Î °á·Ð³µ´Ù”¸ç “¹Ì½ºÆ¼¿Í ³½½Ã·©ÀÌ ÀýÄ£ÇÑ »çÀÌ´Ù. ¹Ì½ºÆ¼ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼µµ ¹«Ã´ È²´çÇÏÁö¸¸ Ä£ÇÏ°Ô Áö³»´Â ¾ð´ÏÀÌ´Ù º¸´Ï ÀÌ·± ½Ç¼ö¸¦ ÀúÁö¸¦ ¼öµµ ÀÖ´Ù¸ç ÀÌÇØÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >